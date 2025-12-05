Gee Atherton znów zaskakuje – trasa rowerowa zbudowana z wiatrołomu

Rowery
Oglądamy ten materiał i zastanawiamy się coraz poważniej, co “artysta” miał na myśli. Jaki ciąg przyczynowo-skutkowy sprawił, że Gee Atherton postanowił przekształcić stok z drzewami połamanymi przez wiatr w jedną z najbardziej technicznych tras rowerowych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.
Oczywiście spotykaliśmy się już z projektami polegającymi na budowaniu bardzo wąskich “northshorów” (drewnianych kładek), było też mnóstwo szalonych pomysłów z mostkami zbudowanymi kilka(naście) metrów nad ziemią, ale to jest jednak coś innego… Połączenie konkretnej prędkości z trasą o szerokości mniej więcej metra oraz brak miejsca na nawet najmniejszy błąd sprawiają, że ciężko nam uwierzyć w to, że to prawdziwy przejazd, a nie gra komputerowa czy animacja wygenerowana przez sztuczną inteligencję.
Wyobraź sobie scenariusz, w którym Gee ląduje o 20 cm za bardzo po prawej lub lewej stronie. Gdy trasa przebiega nisko, wszędzie wokół odstają ostre, połamane gałęzie. Gdy wjeżdża wyżej – jest kilkanaście metrów nad ziemią! Wiesz co? Doszliśmy do wniosku, że może nie ma co sobie tego wyobrażać…
Zobacz video Windfell z Gee Athertonem:
Jeśli jesteś tu nowy i zastanawiasz się, kim jest Gee Atherton i czy to jego pierwszy taki wyczyn, to już spieszymy z wyjaśnieniami. Młodszy z braci Atherton to jeden z najbardziej utalentowanych jazdowców wszech czasów. Najpierw ścigał się w Pucharze Świata, później – gdy postanowił, że trasy są dla niego za łatwe – zorganizował imprezę Red Bull Hardline, wziął udział w Red Bull Rampage, a obecnie realizuje najbardziej hardkorowe pomysły, jakie tylko wpadną mu do głowy, korzystając z niesamowitych terenów Walii oraz najdzikszych zakątków świata, które odwiedza ze swoją rowerową ekipą.
Brytyjczyk ma już “cztery dychy” na karku, ale nic nie wskazuje na to, że chciałby ściągnąć nogę z gazu. Gdy nie jeździ na rowerze, buduje trasy, wymyśla kolejne projekty filmowe, szuka nowych miejscówek na organizację zawodów i rozwija razem z rodzeństwem firmę Atherton Bikes, zajmującą się produkcją rowerów, na których rywalizują zawodnicy z czołówki Pucharu Świata. Człowiek-legenda, który prawdopodobnie znalazł sposób na to, by rozciągnąć dobę tak, by miała jednak więcej niż 24 godziny.