GeoGuessr dla początkujących. Jak zacząć przygodę z grą?

Geoguessr to wyjątkowa gra, która bazując na prawdziwych zdjęciach, sprawdza naszą znajomość świata. I jasne, z początku każdy może czuć się tu zagubiony. Jak bowiem stwierdzić, w jakim kraju aktualnie jesteśmy, znajdując się pośrodku niczego między ogromnym polem, a lasem? Otóż... nie jest to takie trudne!

W tym poradniku przygotowaliśmy dla was zestaw niezwykle przydatnych wskazówek, które bardzo szybko pomogą wam, chociaż w przybliżeniu, określać region świata, w którym jesteście. Zaczniemy od tych najbardziej podstawowych, a na koniec przybliżymy kilka tipów, na których bazują profesjonaliści, bezbłędnie wskazując nie tylko kraj, ale często i dokładny jego region.

01 Słońce jest Twoim przyjacielem

Czy można lepiej zawęzić obszar, w którym możemy być, aniżeli wyrzucając jedną półkulę?

Ocena słońca to absolutna podstawa w GeoGuessrze. Na ekranie gry dostępny jest bowiem kompas, który określa nam, w którą stronę świata aktualnie patrzymy. W ten sposób, gdy skierujemy nasz wzrok na niebo, możemy sprecyzować, po której stronie jest słońce. A ta informacja ma dla nas kluczowe znaczenie.

Słońce na północy? Jesteś na półkuli południowej

Słońce na południu? Jesteś na półkuli północnej

Słońce centralnie nad głową? Najprawdopodobniej jesteś w okolicach okołorównikowych.

02 Kierunek ruchu

To kolejny prosty tip, pomagający nam odsiać sporo państw - ruch lewostronny. Zawsze warto rozejrzeć się za jakimś pojazdem i zwrócić uwagę po której stronie drogi jedzie. Jeżeli natomiast nie możemy akurat trafić na żaden przejeżdżający samochód - nie wszystko stracone. O kierunku ruchu świadczyć mogą też znaki. Jeżeli będą ustawione po lewej stronie drogi, to ruch także najprawdopodobniej jest lewostronny.

Oczywiście, w tym miejscu warto przede wszystkim też poznać listę państw, w których takowy ruch obowiązuje. Tych, wbrew pozorom jest całkiem sporo, jednak chociażby nie wszystkie występują w grze, bądź też pojawiają się stosunkowo rzadko. Dlatego też poniższą - subiektywną - listę, podzieliliśmy na kluczowe do zapamiętania, a także resztę, z którą z czasem powinniście się oswoić (jest to o tyle łatwiejsze, że często występują one na mapie koło siebie). Na start jednak powinniście zapamiętać przede wszystkim kilka głównych.

Kluczowe państwa z ruchem lewostronnym:

Wielka Brytania + Irlandia

Indie

Obszar Azji południowo-wschodniej (Indonezja, Malezja, Tajlandia, Sri Lanka, Singapur)

RPA + państwa wewnętrzne Estwtini i Lesotho

Australia + Nowa Zelandia

Pozostałe istotne państwa z ruchem lewostronnym:

Cypr

Malta

Japonia

Bangladesz

Kenia

Namibia

Bostwana

Uganda

03 Tablice rejestracyjne

To kategoria podpowiedzi, którą można wymasterować na naprawdę wysoki poziom, pozwalający odróżnić tablice z poszczególnych stanów USA, nie mówiąc już o wielu poszczególnych państwach.

My jednak skupimy się na kilku prostszych elementach, które łatwo pozwolą wam określić, gdzie możecie się znajdować, a które nie będą wymagać nauki, niczym do kolokwium na studiach.

Przede wszystkim warto mieć na uwadze niebieski pasek po lewej stronie, będący charakterystycznym oznaczeniem dla Unii Europejskiej.

Kolejną wartą zapamiętania kwestią są państwa, z charakterystycznymi, żółtymi tablicami. Nie ma ich wielu, a przy tym są na tyle zróżnicowane krajobrazem, że w momencie dostrzeżenia żółtych tablic, możecie być niemal pewni, że jesteście właśnie tam.

Warte zapamiętania państwa z żółtymi tablicami:

Kolumbia

Izrael

Luksemburg

Holandia

Wielka Brytania (WAŻNE - tylko tylna tablica)

Innymi wskazówkami wartymi zapamiętania są portugalskie tablice, które oprócz niebieskiego paska po lewej stronie, mają także żółty pasek po prawej (unikalne oznaczenie dla tego kraju, które daje wam 100% pewność), a także fakt, że w Norwegii auta służbowe posiadają zielone tablice rejestracyjne (pomaga to odróżnić ten kraj od innych państw skandynawskich).

04 Język i flagi

Ktoś pomyśli - oczywistość. No bo po czym poznać kraj, jeżeli nie po funkcjonującym tam języku? Jasne, jednak i tu warto to sobie nieco uporządkować.

Po pierwsze, jest grupa języków, które funkcjonują nie tylko w swoich krajach pochodzenia. Są to przede wszystkim - hiszpański, angielski oraz francuski. Gdzie dokładnie można je spotkać (nie licząc krajów pochodzenia)?

Angielski - Usa, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Filipiny (bardzo użyteczne do rozróżnienia względem pozostałych państw regionu).

Hiszpański - cała Ameryka Południowa, za wyjątkiem Brazylii, gdzie językiem urzędowym jest język portugalski (są one stosunkowo podobne, jednak z czasem idzie je rozróżnić), a także Ameryka Środkowa i Meksyk

Francuski - prowincja Quebec w Kanadzie - jeżeli widzicie język francuski i wiecie, że jesteście w Ameryce, to jest Quebec, do tego Senegal oraz Tunezja w Afryce.

Kolejną językową grupą, którą warto mieć na uwadze, są kraje posługujące się cyrylicą. Nie zawsze bowiem te "rosyjskie krzaczki" oznaczać będą właśnie Rosję. Cyrlicę możemy spotkać także w: Ukrainie, Bułgarii, Serbii, Kirgistanie czy Mongolii.

I właśnie używany alfabet to kolejna rzecz, która bardzo często może nam uratować skórę. Jasne, cyrylica wydaje się czymś oczywistym. Tak samo jak "krzaczki" z Japonii bądź Korei. Warto jednak zwrócić też uwagę na arabskie "szlaczki", alfabet grecki, hebrajskie litery z Izraela, bądź alfabety z rejonu Azji Południowo-Wschodniej. Dobrym przykładem jest tu Bangladesz, który na pierwszy rzut oka ma niczym nie wyróżniające się na tle sąsiadów, natomiast gdy się bliżej przyjrzeć, zauważymy, że wszystkie znaki są tam pisane pod jedną długą poziomą kreską u góry.

Oprócz języków warto też wypatrywać flag, które zaskakująco często przewijają się w krajobrazie GeoGuessra.

05 Słupki, słupy i chevrony

To już tip dla nieco bardziej zaawansowanych graczy, natomiast warto chociaż mieć świadomość, po czym można łatwo rozróżnić poszczególne państwa (zwłaszcza w Europie) - a mianowicie po przydrożnych słupkach oraz chevronach (to te strzałki, które możemy zobaczyć najczęściej przy zakrętach na drodze). Jak się bowiem okazuje, większość krajów ma własne, spersonalizowane słupki, a strzałki także potrafią być w kilku różnych kolorach.

Jeszcze więcej powiedzieć potrafią nam słupy energetyczne. Przykładowo, czy wiecie, że słupy z dziurami, do których jesteśmy tak przyzwyczajeni w Polsce, w Europie występują niemal tylko u nas, w Rumunii oraz na Węgrzech? W przypadku słupów energetycznych takich wskazówek jest jednak bez liku, poczynając od konstrukcji, kształtu, użytego materiału, malowania na izolatorach (tych wypustkach na górze) kończąc.

To jednak kategoria wskazówek, co do której można by stworzyć oddzielny, znacznie obszerniejszy, poradnik, a nauka wszystkich słupów, słupków i chevronów to zadanie na długie dni, a nawet tygodnie. Warto jednak mieć chociaż na uwadze, na co warto spoglądać i stopniowo wyłapywać pojedyncze warianty tychże obiektów.

06 Stop

Choć znak stopu wydaje się znakiem międzynarodowym, który zrozumieją w każdym kraju, to wcale nie oznacza, że wszędzie jest on taki sam. To znaczy, wizualnie wyglądają one tak samo, natomiast różnią się napisem.

Pierwszym co warto zapamiętać to "Pare" oraz "Alto". Są to napisy, które zobaczymy odpowiednio w Ameryce Południowej oraz Środkowej/Meksyku. To chyba najłatwiejsza wskazówka, która może pomóc rozróżnić nam, te stosunkowo podobne regiony.

Innymi krajami/regionami, gdzie znak stopu ma swój charakterystyczny napis są Turcja, gdzie na znaku widnieje "Dur", a także wspomniany już tu kanadyjski Quebec, jedyne miejsce na świecie, gdzie znajdziemy znaki z napisem "Arret".

Bardzo ciekawy znak stopu spotkamy także w Izraelu, gdzie zamiast jakiegokolwiek napisu... widnieje po prostu stopująca nas dłoń.

Charakterystyczne znaki "stop":

ALTO - Ameryka Środkowa/Meksyk

PARE - Ameryka Południowa

DUR - Turcja

ARRET - Quebec (prowincja w Kanadzie)

DŁOŃ - Izrael

07 Snow pole

Jeżeli jedziecie sobie spokojnie po drodze, a po bokach widzicie wbite w ziemie tyczki, które nie wiadomo w zasadzie po co tam stoją, to znaczy, że jesteście w regionie, gdzie można spodziewać się solidnych opadów śniegu.

Te tyczki to bowiem snow pole, które mają za zadanie pomóc lokalizować krawędź drogi, gdy wszystko wokół zasypane jest białym puchem. Znaleźć je możemy jedynie w kilku regionach świata, które latem wcale nie muszą być tak proste do odróżnienia. Są to najczęściej: Japonia, północ USA, Kanada, Islandia, Skandynawia, a także Austria i Szwajcaria.

I tu także, podobnie jak w przypadku słupków czy słupów, snow pole różnią się w zależności od kraju występowania. Warto z czasem starać się zapamiętać przynajmniej pojedyncze kraje.

Oczywiście, regiony w Geoguessrze można rozpoznawać jeszcze na wiele innych, niewymienionych tu sposobów jak chociażby po roślinności, ukształtowaniu terenu czy architekturze. To jednak tematy tak rozległe, że nie sposób zawrzeć ich, chociażby skrótowo, w poradniku dla początkujących, a wymienianie poszczególnych gatunków krzewów, roślin czy traw tylko mogłaby wam namieszać. Z czasem jednak również warto zacząć zwracać na to uwagę.

Teoria to jednak jedno, ale prawdziwy skill buduje dopiero regularna gra. Nie zostaje wam zatem nic innego niż odpalać geoguessra i sprawdzić, ile z nowych informacji przyda wam się, by pokonać pierwszego rywala na swojej drodze!