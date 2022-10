Red Bull Stratos: Jak Felix Baumgartner stał się prawdziwym supermenem?

Austriak wzniósł się na wysokość 38969,4m (128100ft) na pokładzie kapsuły podwieszonej do balonu wypełnionego helem i wykonał rekordowy skok ze stratosfery. Został pierwszym człowiekiem, który przekroczył prędkość dźwięku bez pomocy żadnego urządzenia mechanicznego.

