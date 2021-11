Finał w Stylu HARD! Obejrzyj powtórkę GetzenRodeo 2021!

Z porannego wyścigu GetzenRace w malowniczych miasteczku Griessbach w Niemczech tylko najlepsza 15-tka awansowała do głównego finału GetzenChamp. Z pośród 6 Polaków, którzy stanęli na starcie, tylko Tadkowi Błażusiakowi i Dominikowi Olszowemu udało się wejść do walki o punkty do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Hard Enduro.

