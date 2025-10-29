Ghetto Jam organizowane w Toruniu przez Michała Helę Krawczyka to zawody, w których jeździ się w trzyosobowych ekipach. Całość organizowana jest pod mostem i tworzy dobry klimat, który idealnie oddaje jego nazwa. Zresztą zobaczcie sami na poniższych zdjęciach. Korzystając z okazji zaprezentowania fotogalerii, zapytaliśmy o wrażenia z wydarzenia Jacka Wojciechowskiego, Mateusza Mira, Filipa Madaja, Andrzeja Jasiulewicza i Rafała Lejmana (który pokusił się o nieco pamiętnikową formę).

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass

Filip Madaj

Od trzech lat mam taki jeden dzień w roku, że choćby nie wiem co się działo, muszę spędzić go tak, a nie inaczej. Pobudka - trasa do Torunia – cały dzień jazdy pod Wiadim na Ghetto Jamie tym razem vol. 3. Miejscówka pod wiaduktem jest kozacka - żadnych rozpraszaczy, żadnych banków, quarterów itd. Esencja streetowej deskorolki. Do tego super atmosfera na miejscu, najlepszy komentator-hypeman-organizator na świecie oraz świetna ziomalska formuła przejazdów ekip, która wg mnie zjada tradycyjne zawody na śniadanie. Event jest dopracowany w każdym calu, co czuć już kilka tygodni wcześniej w socjalach – elegancka identyfikacja wizualna, specjalnie przygotowane na ten dzień konkurencje wyłożone światu, aby skejci mogli się przygotować. Na miejscu sztab fotografów i operatorów czuwa nad tym, żeby każdy trik został należycie uwieczniony, a po imprezie mózg operacji, Hela rozsyła wszystkim co udało się nagrać – niesamowite. No i na koniec te obłędne statuetki dla najlepszych, po prostu must have – nie spocznę dopóki kiedyś takiej nie wygram (śmiech).

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass

Jacek Wojciechowski

Toruń poza tym, że jest wspaniałym miastem, ma również świetną scenę deskorolkową. Uwielbiam klimat Torunia – zarówno ten turystyczny, jak i deskorolkowy. Pierwszy raz byłem na zawodach Ghetto Spot. Wiele dobrego o nich słyszałem i bardzo mi się podobało. Super klimat, mocna ekipa z miast sąsiadujących, świetna muza, doskonały spot, koszulki z zawodów (to już chyba nie zdarza się zbyt często) i dużo dobrych trików. Helena to król mikrofonu i organizacji. Jest na co popatrzeć, jest na czym pojeździć. Kto nie był - ten zgniłe jajo.

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass

Mateusz Mir

Ghetto Jam nie jest typowo zawodami, jak też sama nazwa wskazuje. Żadnej napinki. Luźna forma i ciekawe opcje wykazania się przez ekipy. Najlepszym faktem jest to, że co roku jest okazja poznać coraz to więcej nowych ludzi, pogadać, pojeździć razem, a o to chyba chodzi w desce. Ghetto Jam jest po prostu jak wyjście na deskę z wielką ekipą. A nie… sorry. Jednak najbardziej podoba mi się to, że mam ten spot 5 minut od chaty.

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass

Andrzej Jasiulewicz

Ghetto Jam w Toruniu jest mistrzowskim eventem. OG Hela daje z siebie wszystko i dzięki temu klimat jest nie do podrobienia. Pomimo rozmiaru parku, masa skejcików dobrze się bawiła. No i ten pool jam dał na koniec dużo zajawy. Każdy jam/contest prowadzony przez tego gościa to pewniak. Polski Dime.

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass

Rafał Lejman

7:01

Sobota 20 września nadszedł dzień obiecanej rewizyty u Heli w Toruniu. Pobudka wcześnie rano, zakupy, kanapki na drogę zrobione, spacer z psem przed wyjazdem i oczywiście słodka herbata z cytryną w termosie przygotowana. Normalnie pijamy gorzką, ale w tej wersji to smak dzieciństwa i podróży. Emocje jak za dawnych lat.

10:45

Uuuu skate'owy, rodzinny wyjazd! Ruszamy do Torunia!

14:58

Dotarliśmy troszkę spóźnieni. Skatepark pod wiaduktem odwiedzałem po raz pierwszy. Wrażenie super: grafiki na ścianach, przemykające między filarami otagowane/wymalowane pociągi składają się na 90’sowy klimat Ghetto Jamu. Mimo, że to skatepark to raczej z vibem spotu streetowego. Brak quaterów i banków chyba się temu przyczynia. Dużą zaletą lokalizacji jest, że przy umiarkowanym deszczu pewnie nadal da się jeździć. To jednak tego dnia nie było istotne. Wrześniowe terminy to już loteria pod względem pogody, ale Hela chyba zamówiła na ten dzień i jak się później okazało na cały weekend wymarzone warunki.

15:38

Pierwsza część imprezy to CASH FOR TRICKS. Ta formuła sprawdza się idealnie i tak samo było ona Ghetto Jam Vol. 3! Nie będę opisywał jakie triki się sypały, bo to możecie zobaczyć na relacjach foto i video. Energia na Ghetto Jamie aż kipiała, a formuła „TRÓJEK” wymyślona przez Helę bardzo się sprawdzała. Trzyosobowe teamy miały do wyboru jedną z trzech sekcji skateparku. W 10 minutowych heatach ekipa na zmianę wciaskała triki. Taki kontrolowany chaos pozwala na mniejszą napinki startujących i wiekszą przyjemność z oglądania zawodów. Klimat budowała oprawa muzyczna, za którą był odpowiedzialny DJ ……(dobrze grał, ale nie pamiętam jak się nazywa :)). Z głośników leciał skate'owy vibe muzyczny. Super było zobaczyć Michała w żywiole i obserwować go, jak sobie radzi jako organizator. Czuć było swobodę w prowadzeniu eventu, ale jednocześnie panował nad wszystkim. Heaty nie były sztucznie przedłużane, co powodowało zwartą formę zawodów bez utraty super energii deskorolkowej. CONTROLED CHAOS!

17:03

Sekretną przeszkodą, jaką okazał się POOL JAM była zwieńczeniem zawodów. Nadszedł czas na BEST TRICK. To już kulminacyjna część zawodów. Każdy starał się wykrzesać z siebie nutkę kreatywności (czego tutaj nie brakowało). Pool jam gingerflip out na pełnej prędkości w wykonaniu Dominika Ortyla robił naprawdę wrażenie!

18:04

Rozdanie nagród i wyłonienie najlepszych teamów. Tego dnia ekipa z Gdańska rządziła. Nagroda za BEST CREW przypadła ekipie o wdzięcznej nazwie GDAŃSK ZIPEK: Dominik Ortyl / Łukasz Gosiewski / Rafał Kościałek. Na tyle ekipa się wyróżniała, że już BEST TRICK przypadł Dominikowi Ortylowi za wcześnie wspomniany manewr. Muszę przyznać, że Michał Hela Krawczyk ma dar do organizacji i prowadzenia imprez. Czuć w nim młodzieńczą energię i widać, że sprawia mu to ogromną frajdę pomimo wysiłku jaki trzeba to włożyć. Wielkie brawa dla Ciebie Hela!

19:07

Zasłużona kolacja w rodzinnej atmosferze i wspólnie spełniony weekend. Te wspomnienia już zostawię dla siebie.

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass

Ghetto Jam Vol. 3 Toruń © Radek Sass @sass