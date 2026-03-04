Poznaj sekrety, dzięki którym pokonasz Ghost of Yotei od pierwszych chwil

Ghost of Yotei to gra open-world osadzona w XVII-wiecznej Japonii. Sequel Tsushimy totalnie podniósł poprzeczkę – lepsza grafika, lepszy gameplay i nowe, ekscytujące funkcjonalności. Jednak niezależnie od tego, czy grałeś w poprzednika czy nie, nasz przewodniku sprawi, że rozpoczniesz rozgrywkę w Ghost of Yotei niczym pro!

01 Znajdź drogę w świecie Ezo – poradnik, żeby nie marnować czasu na błądzenie

Kraina Ezo, do której przenosisz się w Ghost of Yotei, jest absolutnie ogromna i spędzisz tam masę czasu na eksploracji każdego zakątka. Na szczęście gra daje ci kilka kozackich narzędzi, które pomagają ogarnąć teren i poruszać się po nim bez stresu.

Weźmy choćby taki prosty trik - przesuń palcem w górę po touchpadzie kontrolera PS5, a gra odpala podmuch wiatru, który zawsze wskazuje kierunek twojego bieżącego zadania. Jest to mega wygodne i potrafi uratować godziny życia na ogromnej mapie.

Ghost of Yotei zabierze cię do regionu Ezo w XVII-wiecznej Japonii © Sony Interactive Entertainment

Na samym początku gry masz też do dyspozycji konia, który pozwala ci szybciej przemierzać teren – galopując przez pola białych kwiatów, otrzymujesz nawet dodatkową premię do prędkości.

Po drodze możesz też pogadać z NPC-ami, których spotykasz na szlaku – serio, nie omijaj ich szerokim łukiem! Często rzucają konkretne info o miejscach, do których warto się wybrać, albo podpowiadają, co się dzieje w okolicy.

Do tego mijasz drogowskazy – te klasyczne drewniane tabliczki z napisami. One też nie kłamią i mogą wskazać ci, jakie ciekawe lokacje czekają tuż za rogiem.

Krótko mówiąc: oczy szeroko otwarte, klawisz interakcji na podorędziu i słuchaj, co świat gry ma ci do przekazania!

A no i obserwuj złote ptaki! Gdy już jakiegoś zobaczysz, podążaj za nim, ponieważ poprowadzą cię one do kluczowych lokacji.

02 Odkrywaj ważne lokacje w mgnieniu oka

Szczegółowy świat gry zachęca do ciągłych powrotów © Sony Interactive Entertainment

W świecie gry czają się pewne kluczowe miejscówki, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak totalne nieistotne zadupia. Jednak nie dajcie się zwieść pozorom. Warto je przebadać!

Należą do nich na przykład świątynie, w których można odblokować nowe punkty umiejętności i poprawić swoje zdolności. Zawsze warto również odwiedzić karczmy, ponieważ spotkasz tam kupców i osoby, które zlecą ci nowe zadania.

03 Obozuj z wędrowcami

Często na swojej drodze będziesz mógł spotkać również małe grupy podróżników i kupców, z którymi możesz rozbić obóz. Zawsze warto to zrobić, ponieważ dostarczą ci oni więcej informacji o kraju lub celach misji. Często mają też w ofercie unikalne towary.

04 Szybko odwiedź starą karczmę

Znajdź czas, aby odwiedzić starą karczmę © Sony Interactive Entertainment

Jak w każdym szanującym się open-worldzie, w Ghost of Yotei masz pełną wolność – rób co chcesz i kiedy chcesz. Jednak na samym początku dostaniesz jeden, niezwykle istotny quest, który polegać będzie na poszukiwaniu informacji w starej gospodzie.

Zdecydowanie powinieneś jak najszybciej podjąć się tej misji! Zabierze cię ona do Karczmy Cienia Yotei, którą łatwo znaleźć i która stanowi podstawę dla wszystkich dalszych wydarzeń. Wykonując to zadanie, odblokujesz również sprzedawcę łuków, kowala, kartografa i tablicę z nagrodami, a także umiejętność Ornyo's Howl, która wywołuje strach u wrogów. Pamiętaj, aby wykonać to zadanie jak najszybciej, ponieważ wszystkie te umiejętności są bardzo pomocne w dalszej części gry.

05 Kup karty, aby znaleźć świątynie

A propos sprzedawcy kart: zdecydowanie warto wydać swoje monety u tego handlarza. Podpowie on lokalizacje świątyń, z których część jest bardzo dobrze ukryta i trudna do znalezienia.

Mechanika skradania nie została zaniedbana również w Ghost of Yotei © Sony Interactive Entertainment

Świątynie odblokowują umiejętności walki, przetrwania i skradania się, ale są rozsiane po całym świecie, a wskazówek dotyczących ich lokalizacji jest naprawdę niewiele.

06 Zbieraj nagrody

Po ukończeniu wspomnianej misji w karczmie odblokowuje się tablica z nagrodami. Nagrody to szybki sposób na zdobycie monet, które można następnie zainwestować w ulepszenia zbroi, broni lub materiałów i kart.

Obczajaj każdą tablicę z nagrodami, jaką znajdziesz, i podejmuj się każdej dostępnej misji. Co więcej, są też takie, gdzie to Ty jesteś celem – ich również nie odpuszczaj, dzięki czemu podbijesz swoją reputację i odzyskasz ducha.

W miarę postępów w grze, opisy nagród stają się coraz bardziej szczegółowe, ale misje stają się również coraz trudniejsze. Nagrody nie są bezpośrednio zaznaczone na mapie, ale ich lokalizacja jest podświetlona na złotą ramką wskazującą przybliżoną lokalizację celu.

07 Wracaj do domu. Non stop

Ghost of Yotei zachwyca malowniczymi tłami © Sony Interactive Entertainment

Na samym początku gry odwiedzasz dawny dom Atsu, gdzie możesz przeżyć wspomnienia, które ujawniają więcej informacji o przeszłości bohatera. Znajdziesz tu również kuźnię, w której możesz ulepszyć swoją broń.

W trakcie gry u Atsu pojawiają się też flashbacki – niektóre miejscówki wydadzą się dziwnie znajome. W lewym górnym rogu ekranu wyskoczy wówczas ikonka touchpada. Gdy go wówczas przyciśniesz i przytrzymasz, będziesz mógł przeżyć wspomnienia Atsu z dzeciństwa.

Oprócz interesujących szczegółów dotyczących historii postaci, retrospekcje te często zawierają wskazówki dotyczące ukrytych skarbów lub celów. Warto również wielokrotnie odwiedzać sam dom, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się w nim nowe wspomnienia.

08 Regularnie rozbijaj obóz

Rozbij obóz w Ghost of Yotei i nawiąż kontakt z naturą © Sony Interactive Entertainment

Podróżując po open worldzie Ghost of Yotei, możesz w każdej chwili rozbić obóz – i to jest totalny game-changer z wielu powodów.

Sam obóz możesz rozbić przytrzymując lewy przycisk na padzie kierunkowym. Podczas biwakowania możesz robić różne rzeczy: oprócz przygotowywania posiłków (zapewniających tymczasowe wzmocnienia) możesz wytwarzać amunicję do broni dystansowej, grać na Shaimsenie lub odpoczywać, co przywraca zdrowie i ducha. Jest to bardzo przydatne, aby wzmocnić się przed czekającymi zadaniami.

09 Wskazówki dotyczące walki

Ghost of Yotei nie jest grą wyjątkowo trudną, ale starcia potrafią dać solidnie w kość, zwłaszcza, jak masz kilku wrogów na raz na karku. Oto kilka tipów, byś zawsze wychodził z nich zwycięsko.

Po pierwsze, należy przyjąć jak najbardziej defensywną postawę: Atsu jest niezwykle wrażliwy i ginie po kilku uderzeniach. Dlatego przetrwanie ma pierwszeństwo przed atakiem. Zasadniczo większość normalnych ataków można zablokować, przytrzymując przycisk L1. W przypadku niektórych ataków, jest to jednak niemożliwe.

Atsu nierzadko musi radzić sobie z kilkoma przeciwnikami na raz © Sony Interactive Entertainment

Jeśli przeciwnik uderza z niebieskim błyskiem, musisz sparować atak, naciskając przycisk L1 w odpowiednim momencie, tuż przed uderzeniem. Jeśli natomiast pojawi się czerwony błysk, nie ma możliwości blokowania ani sparowania – jedyną opcją jest unik kółkiem. Atak w kolorze żółtym oznacza z kolei, że przeciwnik chce cię rozbroić: w takim przypadku przytrzymaj trójkąt i zwolnij go w momencie ataku, aby zachować kontrolę nad mieczem.

Jeśli zostaniesz rozbrojony, ważne jest, aby szybko zareagować. Szybko odnajdź swoją broń i podnieś ją ponownie przyciskiem R2. Możesz również używać broni leżącej w grze, aby rzucać nią w przeciwników. Aby to zrobić, podnieś broń przyciskiem R2, wyceluj przyciskiem L2 i rzuć, naciskając ponownie przycisk R2.

Wilczyca wspiera cię w różnych miejscach © Sony Interactive Entertainment

Oprócz kontroli walki, kluczową rolę odgrywa również wartość ducha. Żółte kropki nad paskiem zdrowia reprezentują ten zasób, który można wykorzystać do przywrócenia zdrowia i aktywacji specjalnych umiejętności. Ducha zbiera się za pokonanych przeciwników, sparowane ataki lub zaawansowane techniki.

10 Umiejętności

Ghost of Yotei oferuje rozbudowane drzewko umiejętności, dzięki któremu możesz rozwijać swoją postać. Jak wspomniano wcześniej, nowych umiejętności można się nauczyć w świątyniach. Są one podzielone na następujące kategorie:

Podstawowe umiejętności – Twoje podstawowe umiejętności są dostępne od samego początku. Są one szczególnie przydatne w walce.

Onryo – ta kategoria obejmuje drzewko umiejętności zabójcy, które pozwala eliminować cele w sposób dyskretny i niezauważalny.

Broń biała – te umiejętności poprawiają możliwości walki wręcz, na przykład poprzez zwiększenie obrażeń lub ataków specjalnych.

Zemsta – te umiejętności skupiają się głównie na kontratakach, rzucaniu bronią i niszczycielskich atakach z grzbietu konia.

Wilczyca - są to umiejętności towarzyszącej ci wilczycy, które mogą wesprzeć cię w walce, a nawet przywrócić cię do życia.

Wybierz swoje umiejętności mądrze © Sony Interactive Entertainment

W grze szczególnie przydatne jest drzewko umiejętności zabójcy, gdzie można nauczyć się nowych umiejętności sprzyjających cichemu podejściu.