Giganci łączą siły. T1 i "Faker" w rodzinie Red Bulla!

T1 to bez wątpienia jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji esportowych na świecie. Marka wypracowana została przede wszystkim dzięki zwycięstwom w mistrzostwach świata w League of Legends w 2013, 2015 oraz 2016 roku. Do dziś spotkania z udziałem T1 na międzynarodowej scenie wzbudzają wiele emocji.