Przygotuj się na Giro d'Italia: trasa 2025, kolarze i nowa premia

Giro d'Italia, pierwszy z trzech Wielkich Tourów 2025 roku, powraca! W tym roku już 108. edycja wyścigu, która potrwa od 9 maja do 1 czerwca. Rozpoczynając w Durres w Albanii, a kończąc w centrum Rzymu, najlepsi kolarze na świecie będą rywalizować o kultową maglia rosa przez trzy tygodnie, na trasie o długości 3413,3 km, która poprowadzi ich przez zapierające dech w piersiach krajobrazy, legendarne podjazdy i historyczne miasta. Zapowiada się na szczególnie wymagającą edycję z nie mniej niż 52 500 m całkowitego przewyższenia. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby przygotować się na prawdopodobnie najtrudniejszy Wielki Tour ze wszystkich.

Sprawdź, czym jest Red Bull KM - lotny finisz na prawie każdym etapie Giro d'Italia

Primož Roglič dopingowany przez kibiców © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

01 Trasa Giro d'Italia 2025: równowaga między nowościami a tradycją

Zgodnie z tradycją, edycja Giro d'Italia 2025 po raz 15. rozpocznie się poza granicami Włoch. Pierwsze trzy etapy po raz pierwszy odbędą się w Albanii, po krótkim skoku przez Morze Adriatyckie, a następnie powrócą na kontynent. W rzeczywistości Giro przejedzie przez 15 włoskich regionów i trzy inne państwa - Albanię, Słowenię i Watykan - zanim po raz siódmy zakończy się w majestatycznej scenerii Rzymu.

Mapa Giro d'Italia 2025 © RCS Sport

Co więcej, tegoroczna trasa Giro ma o 10 000 m przewyższenia więcej niż w edycji 2024 zdominowanej przez Tadeja Pogačara, który w zeszłym roku po raz pierwszy od 1998 r. osiągnął dublet Giro-Tour i zdobył złoty medal mistrzostw świata. W 2025 roku kolarzy zawodowego peletonu czekają dwie jazdy indywidualne na czas o łącznej długości 42,3 km; sześć etapów dla sprinterów, osiem pośrednich etapów górskich i pięć wymagających etapów dla typowych górali.

Zapoznaj się z pełną listą 21 etapów Giro d'Italia 2025 poniżej:

Data Etap Trasa i dystans Przewyższenie Trudność 9 maja 1 Durazzo - Tirana (164km) 1,800m *** 10 maja 2 Tirana - Tirana (13,7km) 150m * 11 maja 3 Valona - Valona (160km) 2,800 m *** 12 maja dzień przerwy 13 maja 4 Alberobello - Lecce (187km) 800m * 14 maja 5 Ceglie Messapica - Matera (145km) 1,250m ** 15 maja 6 Potenza - Neapol (211km) 1,600m ** 16 maja 7 Castel di Sangro - Tagliacozzo (166km) 3,400m **** 17 maja 8 Giulianova - Castelraimondo (193km) 3,700m *** 18 maja 9 Gubbio - Siena (181km) 2,500m *** 19 maja dzień przerwy 20 maja 10 Lucca - Piza (28,6km) 150m **** 21 maja 11 Viareggio - Castelnovo Ne' Monti (185km) 3,850m *** 22 maja 12 Modena - Viadana (181km) 1,750m ** 23 maja 13 Rovigo - Vicenza (186km) 1,650m ** 24 maja 14 Treviso - Gorizia (186km) 1,100m ** 25 maja 15 Fiume Veneto - Asiago (210km) 3,900m **** 26 maja dzień przerwy 27 maja 16 Piazzola sul Brenta - San Valentino (199km) 4,800m ***** 28 maja 17 San Michele all'Adige - Bormio (154km) 3,800m *** 29 maja 18 Morbegno - Cesano Maderno (146km) 1,450m ** 30 maja 19 Biella - Champoluc (157km) 4,700m ***** 31 maja 20 Verrès - Sestrière (203km) 4,500m ***** 1 czerwca 21 Rzym - Rzym (141km) 600m *

Wszyscy na pokład - do Albanii

Trzy wymagające etapy - w tym jazda indywidualna na czas ulicami stolicy Tirany - to albańska przystawka przed Giro d'Italia 2025. Wymagający pierwszy etap kończy się w stolicy z dwoma trudnymi podjazdami, które miejscami osiągają dwucyfrowe nachylenie. Po jeździe na czas nastąpi etap z podjazdami Qafa i Llogarasë - pierwszy punkt powyżej 1000 m w tegorocznej Corsa Rosa.

Najważniejsze wydarzenia 1. tygodnia: Sprinty i szutry Strade Bianche

Po pierwszym dniu odpoczynku, który pozwoli peletonowi przekroczyć Adriatyk i wjechać do Włoch, wyścig zostanie wznowiony trzema etapami, które wyglądają na dobrze przystosowane do sprinterskich finiszów - choć niekoniecznie do sprintów grupowych. Kolarze udadzą się w górę Półwyspu Adriatyckiego z pierwszym podjazdem na 7. etapie w Abruzji, w Tagliacozzo. Następnie, po okraszonej wspinaczką drodze do Castelraimondo na 8. etapie, odbędzie się 9. etap Gubbio-Siena, który obejmie pięć sektorów słynących z białych szutrowych dróg charakterystycznych dla jednodniowego wyścigu Strade Bianche, i zakończy się na Piazza del Campo w Sienie. Ten etap może namieszać w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

Najważniejsze wydarzenia 2. tygodnia: Powraca jazda na czas i klasyczny podjazd

Etap 10. rozpoczyna drugi tydzień wyścigu - od jazdy na czas o długości 28,6 km z Lukki do Pizy. To współczesna wersja jazdy na czas z 1977 roku, którą wygrał Knut Knudsen. Następnego dnia, po 25 latach powróci podjazd pod San Pellegrino o nachyleniu do 20% w kategorii 1 - przed metą w Castelnovo ne' Monti.

Następnie odbędą się trzy pośrednie, ale skomplikowane etapy: prawdopodobny sprint między Modeną a Viadaną; etap z Rovigo do Vicenzy, który jest prawie całkowicie płaski, aż peleton dotrze do mety, gdzie czekają dwa okrążenia stromej, pagórkowatej trasy, która kończy się na przypominającym ścianę Monte Berico; i wreszcie Nova Gorica - Gorizia z transgranicznym obwodem. Tydzień zakończy się etapem 15. do Asiago, który obejmuje 3900 m przewyższenia, w tym podjazd w połowie etapu na słynny Monte Grappa kategorii 1.

Pierwszy tydzień przyniósł wiele wyzwań dla Rogliča i peletonu © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Najważniejsze wydarzenia 3. tygodnia: Potężne góry i więcej szutru

Po ostatnim dniu odpoczynku nadchodzi najtrudniejszy dzień wspinaczki w całym Giro d'Italia 2025 - 4 900 m na 16. etapie, po pięciu trudnych, następujących po sobie podjazdach w regionie Trentino (z których trzy mają kategorię 1) i finisz pod górę w San Valentino na Monte Baldo, z widokiem na jezioro Garda. To może być decydujący etap w walce o czołową lokatę.

Etap 17. do Bormio obejmuje kolejny klasyczny podjazd Giro - przełęcz Mortirolo i podjazd do mety, w którym trzeba wykazać się czujnością. Z kolei etap 18. do Cesano Maderno daje pretendentom do tytułu przerwę i prawdopodobnie będzie ostatnim etapem sprinterskim wyścigu. Kolejne dwa dni przed finałową jazdą do Rzymu są jednak brutalnie trudne i zadecydują o klasyfikacji generalnej w spektakularny sposób.

Pierwszy z nich, 19. etap z Biella do Champoluc, jest krótki (166 km), ale zawiera w sobie 4 950 m wspinaczki na duże wysokości. Kolarze od początku do końca będą albo jechać w górę, albo w dół. Etap 20. z Verrès do Sestrière, jest nie tylko długi, bo liczy 203 km, ale ma także 4 500 m przewyższenia i szczyci się najwyższym punktem wyścigu w 2025 - Cima Coppi - na budzącym grozę Colle delle Finestre z 8 km dziewięcioprocentowej szutrowej drogi, tuż przed ostatnim podjazdem do Sestrière. Wreszcie, po trzech tygodniach na siodełkach nastąpi 21. etap, uroczysty przejazd do Rzymu, podczas którego zwycięzca Giro d'Italia 2025 zostanie ukoronowany. Ktokolwiek wygra, z pewnością na to zasłuży.

02 Rywalizacja w Giro d'Italia 2025

Giro d'Italia zapowiada się na bitwę pokoleń. Legenda kolarstwa Primož Roglič , lider zespołu Red Bull-BORA-hansgrohe , powraca i goni za drugą maglia rosa, podczas gdy młoda gwiazda Juan Ayuso chce zdobyć ją dla siebie. Roglič wygrał Giro w 2023 roku i zamierza powtórzyć zwycięstwo, ale będzie to trudne wyzwanie. Obaj wymieniali już ciosy w tym sezonie - ostatnio w Katalonii, gdzie Roglič przeprowadził późny atak, aby wygrać. Ale czy przy tak rozbudowanej liście startowej inny zawodnik może skraść światło reflektorów i wstrząsnąć kolarskim światem?

Primož Roglič podczas obozu treningowego Red Bull - BORA - hansgrohe © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool Nie miałem wyboru, musiałem spróbować. Trenuję dokładnie na taką chwilę. Młodzi ludzie, tacy jak Ayuso, zmuszają nas do podnoszenia poprzeczki, aby pozostać konkurencyjnymi Primož Roglič

Konfrontacja Roglič-Ayuso jest konfrontacją pokoleniową, która ma charakteryzować to Giro d'Italia, w którym zaprawieni w bojach weterani Grand Tourów będą musieli walczyć o utrzymanie dominacji nad nowym pokoleniem kolarzy głodnych wielkich sukcesów. Byłoby jednak trudno wyobrazić sobie Giro d'Italia 2025 jako walkę dwóch kolarzy. Na początek Ayuso będzie miał innego niezwykle doświadczonego zawodnika w swoim zespole - Brytyjczyka Adama Yatesa, kolarza, który jest więcej niż zdolny do walki o maglia rosa w najtrudniejszych dniach wyścigu.

Inni byli zwycięzcy Giro, na których warto zwrócić uwagę, to Ekwadorczyk Richard Carapaz z EF Education EasyPost, mistrz z 2019 roku, oraz odradzający się Kolumbijczyk Egan Bernal z Ineos Grenadiers, który dominował w 2021 roku. Hiszpan Mikel Landa (Soudal Quick Step) oraz Francuzi Romain Bardet (Picnic PostNL) i David Gaudu (Groupama FDJ) również mogą być konkurencyjni. Dwaj kolejni kolarze, którzy prawie na pewno trafią na pierwsze strony gazet we Włoszech, to dwukrotny mistrz olimpijski w kolarstwie górskim i zwycięzca "Baby Giro" 2020 Tom Pidcock (Q36.5), który może być prawdziwym czarnym koniem w klasyfikacji generalnej, oraz Belgi Wout van Aert (Visma Lease a Bike), który jest typowany przez wielu do wygrania pierwszego etapu i jako pierwszy założy maglia rosa, a także ma wszechstronne możliwości, by wyróżnić się na tle peletonu w każdym etapie.

Wout van Aert zawsze w formie na Wielkie Toury © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Tom Pidcock zadebiutuje w Grand Tourze w swojej nowej drużynie © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

03 Zespoły: Red Bull - BORA - hansgrohe pełne włoskich talentów

Wielkie Toury Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta a España w 2025 roku będą miały o jedną drużynę więcej niż poprzednio: 23 zamiast 22 i 184 kolarzy na starcie zamiast 176. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) wyraziła zgodę na propozycję złożoną przez Professional Cycling Council, stworzoną głównie w celu wspierania drużyn drugiej dywizji. Mając to na uwadze, Giro d'Italia przyznało dzikie karty włoskim drużynom Polti Visit Malta i VF Group Bardiani CSF Faizanè oraz szwajcarskim Q36.5 i Tudor.

Wśród 18 ekip World Touru rywalizujących w Giro d'Italia 2025, Red Bull - BORA - hansgrohe wystawia skład na najwyższym poziomie, prowadzony przez kapitana Primoža Rogliča. Byłemu mistrzowi towarzyszyć będą doświadczeni i utalentowani kolarze, w tym Australijczyk Jai Hindley, zwycięzca Giro 2022, oraz kolumbijski talent wspinaczkowy Daniel Felipe Martínez, zdobywca drugiego miejsca w edycji 2024.

Matteo Sobrero jest jednym z włoskich bohaterów zespołu © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Jai Hindley kolejnym zwycięzcą Giro w szeregach Red Bull Bora Hansgrohe © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Chociaż oficjalny skład ekipy nie został jeszcze potwierdzony, można założyć, że niemiecka drużyna będzie mogła liczyć na silny włoski kontyngent, z Giovannim Aleottim, Giannim Mosconem i Matteo Sobrero, którzy będą starali się eksponować włoskie trójkolorowe barwy najlepiej jak to możliwe. Na papierze, Słoweńcy Jan Tratnik i Duńczyk Frederik Wandahl powinni uzupełnić skład drużyny, gotowi wspierać kapitana na najbardziej wymagających etapach.

04 Koszulki i klasyfikacje Giro d'Italia: co musisz wiedzieć

Zgodnie z tradycją, Giro d'Italia 2025 ma cztery charakterystyczne koszulki dla liderów różnych klasyfikacji na koniec każdego dnia wyścigu. Są to:

Maglia Rosa (różowa) - kultowa koszulka Giro D'Italia, przyznawana liderowi klasyfikacji generalnej według czasu.

Maglia Ciclamino (fioletowa) - przyznawana liderowi klasyfikacji punktowej, zazwyczaj sprinterowi.

Maglia Azzurra (niebieska) - noszona przez lidera klasyfikacji górskiej, nagradzająca najlepszych wspinaczy wyścigu.

Maglia Bianca (biała) - zarezerwowana dla najlepszego kolarza poniżej 25 roku życia w klasyfikacji generalnej.

Włochy są gotowe i czekają na najlepszych kolarzy świata © Charly López/Red Bull Content Pool

Na koniec każdego etapu przyznawane są premie czasowe w wysokości 10, 6 i 4 sekund dla pierwszych trzech zawodników, a także 3, 2 i 1 sekundy w lotnych finiszach, co sprawia, że każdy etap jest decydujący dla klasyfikacji generalnej. Pojawi się także kilka naprawdę interesujących nowych opcji.

Dzięki tak wymagającej trasie, zespołom z najwyższej półki i obecności wielu poprzednich mistrzów, Giro d'Italia 2025 zapowiada się na rekordową edycję. 3413 km między Durres a Rzymem będzie sceną epickiej bitwy, w której strategia, siła i wytrzymałość zadecydują o tym, kto będzie miał zaszczyt nosić maglia rosa. Nie przegap tego wyścigu!

05 Czym jest Red Bull KM?

19 z 21 etapów tegorocznego Giro d' Italia będzie miało kilometr oznaczony Czerwonymi Bykami. Red Bull KM posłuży jako "brama" do jedynego lotnego finiszu, który liczy się do klasyfikacji generalnej; trzej pierwsi kolarze, którzy przekroczą bramę wyjściową oznaczonego kilometra, otrzymają premie czasowe w wysokości odpowiednio sześciu, czterech i dwóch sekund.

Red Bull KM doda Giro d'Italia dodatkowych skrzyyydeł © Red Bull

Ponieważ Red Bull KM będzie jedynym lotnym finiszem wyścigu przyznającym dodatkowe sekundy do klasyfikacji generalnej - obok mety etapu, gdzie zwycięzca otrzymuje 10-sekundową premię - rozpali wolę walki w peletonie. Red Bull KM będzie miał realny wpływ na rywalizację o różową koszulkę. Występujący na prawie każdym etapie Red Bull KM zintensyfikuje walkę o prowadzenie aż do wielkiego finału w Rzymie.