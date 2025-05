Giro d'Italia 2025: etapy, które mogą zadecydować o różowej koszulce

W ciągu 21 dni wyścigu, niektóre etapy okażą się bardziej decydujące w kwestii walki o klasyfikację generalną i kultową Maglia Rosa, niż inne. Od toskańskich szutrów po górskie przeprawy - oto kluczowe etapy, które mogą zadecydować o różowej koszulce...

Co nowego na trasie Giro 2025?

Mapa Giro d'Italia 2025 © Giro d'Italia 2025

W 2025 roku Giro po raz pierwszy zawita do Albanii. Ekipy wyruszą przez Morze Adriatyckie na Grande Partenza - pierwsze trzy etapy wyścigu. W pierwszym dniu odpoczynku przeniosą się do Alberobello w Apulii, gdzie wystartuje czwarty etap. Oprócz dwóch pagórkowatych dni, na Bałkanach odbędzie się pierwsza indywidualna jazda na czas - po 13,7-kilometrowej trasie w stolicy, Tiranie. Choć jest ona zbyt krótka, by pojawiły się na niej poważne różnice czasowe, to może być wczesnym wskaźnikiem tego, kto jest w formie w walce o czołową lokatę.

Sześć etapów, które mogą zadecydować o różowej koszulce:

01 Etap 9., 18 maja

Etap 9 - Gubbio do Sieny © Giro D'Italia 2025

Gubbio - Siena (181 km)

2 458 m n.p.m., pagórkowaty

Co sprawia, że jest on ważny dla klasyfikacji generalnej?

Ostatni etap przed drugim dniem odpoczynku w Giro, etap dziewiąty, będzie miał charakter wiosennego klasyku, z pięcioma odcinkami białych, szutrowych dróg Toskanii, znanych ze Strade Bianche. 28,9-kilometrowa trasa szutrowa raczej nie będzie miejscem, w którym wyścig zostanie wygrany, ale jakiekolwiek poważne problemy mechaniczne lub kraksy mogą poważnie zaszkodzić ambicjom kolarzy w klasyfikacji generalnej.

Historyczne znaczenie?

Podobnie jak w przypadku Strade Bianche, meta zlokalizowana będzie na Piazza del Campo w Sienie. Kolarze przekroczą jej linię na kultowym, centralnym placu miasta, rozsławionym przez organizację wyścigu konnego Palio. Przed wjazdem na plac czeka ich krótki, ostry podjazd, który może okazać się istotny w wyścigu o zwycięstwo etapowe i ewentualne premie czasowe.

02 Etap 10., 20 maja

Etap 10 - Lucca do Pizy © Giro D'Italia 2025

Lucca - Piza (28,6 km)

125 m, ITT

Co sprawia, że jest on ważny dla klasyfikacji generalnej?

Druga i ostatnia jazda indywidualna na czas w tegorocznym Giro, etap z Lukki do Pizy, to ostatnia okazja do walki z czasem przed rozpoczęciem wyścigu w górach. Jego długość sprawi, że będzie on miał większe znaczenie w walce o maglia rosa niż pierwszy ITT 108. edycji (etap 2.), choć ze względu na jego płaski przebieg, potrzeba będzie czegoś wyjątkowego, by któryś z pretendentów do zwycięstwa mógł wypracować sobie dużą przewagę.

Historyczne znaczenie?

Giro po raz pierwszy odwiedziło Pizę sto lat temu (w 1925 roku), ale miejsce, w którym znajduje się krzywa wieża, nie gościło wyścigu od 45 lat.

03 Etap 16., 27 maja

Etap 16 - Piazzola Sul Brenta do San Valentino © Giro D'Italia 2025

Piazzola Sul Brenta - San Valentino (199 km)

4 879 m n.p.m., góry

Co sprawia, że jest ważny dla klasyfikacji generalnej?

Spodziewaj się niespodziewanego na pierwszym etapie ostatniego tygodnia Giro, na którym kolarze będą musieli pokonać pięć skategoryzowanych podjazdów, w tym finisz na szczycie podjazdu kategorii 1. do San Valentino (Brentonico) - 17,4 km ze średnią 6,4% (do 14%). Jeśli rywalizacja w klasyfikacji generalnej jeszcze nie osiągnie maksimum, to 16. etap z pewnością w tym pomoże, oferując wiele okazji do ataków i oddalania się w generalce od przeciwników.

Historyczne znaczenie?

Ostatnim zwycięzcą etapu w Brentonico był Eddy Mercx - w drodze po swoje drugie zwycięstwo w Giro w 1970 roku.

04 Etap 17., 28 maja

Etap 17 - San Michele All'Adige do Bormio © Giro d'Italia 2025

San Michele all-Adige - Bormio (155 km)

5 722 m, góry

Co sprawia, że jest on ważny dla klasyfikacji generalnej?

Jeśli góry z 16. etapu nie wpłyną decydująco na miejsca w klasyfikacji generalnej, to następny dzień wyścigu powinien. Choć są tylko trzy skategoryzowane podjazdy, kolarze przez większość dnia będą jechać pod górę, pokonując blisko 6000 m przewyższenia - na etapie z największą liczbą wzniesień w całym Giro, w tym Passo Del Tonale (15,2 km przy 6% nachylenia) i Passo del Mortirolo (12,6 km przy 7,6% nachylenia). Na końcu szybki, 9-kilometrowy zjazd do Bormio.

Historyczne znaczenie?

Ostatni raz Giro zakończyło się w alpejskim miasteczku Bormio w 2017 roku, a włoski kolarz Vincenzo Nibali pokonał Mikela Landę w sprinterskim finiszu. W tegorocznej edycji, ten etap poprowadzi najbliżej przełęczy Stelvio - jednego z najbardziej kultowych podjazdów Giro i Włoch.

05 Etap 20., 31 maja

Etap 20 - Verrès do Sestrière © Giro D'Italia 2025

Verrès - Sestrière (Vialattea) (205 km)

4 713 m n.p.m., góry

Co sprawia, że jest ważny dla klasyfikacji generalnej?

Ostatnie 100 km 20. etapu tegorocznego Giro to ostatnia szansa dla kolarza w różowej koszulce na powiększenie przewagi lub okazja by ją stracił. Jednym z ważniejszych punktów będzie prawdopodobnie podjazd pod Colle delle Finestre (18,5 km przy 9,2%), którego druga połowa będzie szutrowa. Chociaż prędkość nie powinna wpływać na ryzyko kontuzji, jak na 9. etapie, to nieutwardzona nawierzchnia może prowadzić do problemów mechanicznych kończących zmagania. Pomocnicy gotowi zaoferować swoje rowery jako zapasowe, mogą mieć kluczową rolę do odegrania. Po wspięciu się na Colle Delle Finestre - najwyższy punkt wyścigu - kolarzy czeka zjazd przed ostatnim skategoryzowanym podjazdem do Sestrière (Via Lattea).

Historyczne znaczenie?

Finestre to podjazd, na którym w 2018 roku Simona Yatesa stracił różową koszulkę, po tym, jak Chris Froome przypuścił zuchwały solowy atak. Czterokrotny zwycięzca Tour de France miał jeszcze 80 km do przejechania, ale jego ucieczka się powiodła, dzięki czemu wyprzedził swojego rodaka i objął prowadzenie w wyścigu, a ostatecznie wygrał Giro.

06 Etap 21., 1 czerwca

Etap 21 - Rzym do Rzymu © Giro D'Italia 2025

Rzym - Rzym (143 km)

794 m, płasko

Co sprawia, że jest on ważny dla klasyfikacji generalnej?

W dużej mierze uroczysty, finałowy etap w Rzymie nie ma wpływu na klasyfikację generalną, ponieważ wyścig o maglia rosa został ostatecznie rozstrzygnięty, ale daje zwycięzcy możliwość świętowania z drużyną i fanami na brukowanej trasie w stolicy Włoch.

Historyczne znaczenie?

Podczas gdy Paryż słynie z organizacji finałowego etapu Tour de France, Rzym robi to dopiero po raz siódmy w przypadku Giro. Edycja 2025 będzie trzecim z rzędu rokiem, w którym Wielki Tour zakończy się w stolicy Włoch. Peleton przejedzie przez Watykan w hołdzie zmarłemu papieżowi Franciszkowi.

07 Red Bull KM: Jak to wpłynie na wyniki?

Red Bull KM doda Giro d'Italia dodatkowych skrzyyydeł © Red Bull

Dziewiętnaście z 21 etapów tegorocznej edycji, zaplanowanych od 9 maja do 1 czerwca, będzie miało kilometr oznaczony symbolem Red Bulla, który posłuży jako odcinek do jedynej czasowej premii lotnej, która liczyć się będzie do klasyfikacji generalnej. Trzej pierwsi kolarze, którzy przekroczą bramę wyjściową kilometra, otrzyma premie w wysokości odpowiednio sześciu, czterech i dwóch sekund.

Ponieważ Red Bull KM będzie jedynym lotnym finiszem premiowanym sekundami do klasyfikacji generalnej - obok mety etapu, gdzie zwycięzca otrzymuje 10 sekund premii - może być miejscem zaciętej walki w peletonie.