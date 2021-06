Główny Szlak Sudecki – wszystko, co chcesz o nim wiedzieć

poprowadzony w sposób ciągły jednym kolorem. Jego długość to aż 443 kilometry. Jeśli jesteś w stanie przejść taką odległość – bez dzielenia jej na odcinki – śmiało możesz zaliczyć się do ekspertów górskiej wędrówki.

to drugi co do długości

– prowadzący z Wołosatego do Ustronia (lub na odwrót). Liczy on blisko 500 kilometrów długości, a suma podejść wynosi aż 22,3 - 22,7 km (w zależności od tego w którą stronę idziemy)

Główny Szlak Sudecki (GSS) jest zaraz za Szlakiem Beskidzkim (GSB). Wytyczano go później, w latach 40, wzdłuż południowo zachodniej granicy Polski. Główny Szlak Sudecki ma 444 kilometry długości (jeszcze w 2009 kończył się dużo wcześniej, niż dziś bo w Paczkowie), a sumy podejść to 15 km.

Główny Szlak Sudecki (GSS) jest zaraz za Szlakiem Beskidzkim (GSB). Wytyczano go później, w latach 40, wzdłuż południowo zachodniej granicy Polski. Główny Szlak Sudecki ma 444 kilometry długości (jeszcze w 2009 kończył się dużo wcześniej, niż dziś bo w Paczkowie), a sumy podejść to 15 km.

Główny Szlak Sudecki (GSS) jest zaraz za Szlakiem Beskidzkim (GSB). Wytyczano go później, w latach 40, wzdłuż południowo zachodniej granicy Polski. Główny Szlak Sudecki ma 444 kilometry długości (jeszcze w 2009 kończył się dużo wcześniej, niż dziś bo w Paczkowie), a sumy podejść to 15 km.

) i bije kolejne rekordy na czas i sposób ich pokonania. Z pewnością do popularności trekkingu na terenie Polski przyczynił się kryzys związany z pandemią Covid-19. To dzięki temu niespożyta energia turystów górskich została zatrzymana w granicach naszego kraju. Innym czynnikiem był rozkwit mody na biegi górskie i ultramaratony. Wypada się tylko cieszy, że w narodzie rośnie duch i krzepa.