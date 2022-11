God of War: Ragnarok, czyli kandydat na grę roku

Nie da się ukryć, w tym roku PlayStation nas rozpieszcza. Po ogromnym sukcesie Horizon: Forbidden West , Gran Turismo 7 i Elden Ring, wrócił do nas Bóg Wojny, Kratos, niezaprzeczalnie jeden z najlepiej napisanych bohaterów, a na potwierdzenie tych słów, wystarczy spojrzeć na listę nagród, które otrzymała jego postać.

Recenzja nie zawiera spoilerów.

Pewne motywy w grach wracają, są inspiracją i podstawą do stworzenia nowego świata, w którym zostanie zapisana nowa historia protagonisty. Mitologia Nordycka od zawsze jest wdzięcznym tematem, Hellblade, Assasin's Creed i God of War to tylko część tytułów, które przybliżają nam ten mityczny świat.

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy po uruchomieniu gry - poza standardowymi opcjami rozmiaru tekstu czy barw, dla osób z daltonizmem, w God of War Ragnarok, twórcy poszli o krok (milowy) dalej, dodając obszerny zakres ustawień dostępności, między innymi dla osób z zaburzeniami widzenia, czyli wyróżnianie postaci i przedmiotów, wysokokontrastowy obraz i asysta w celowaniu. Znajdziemy tam również specjalne opcje dla graczy z nadwrażliwością na ruch, dostępność motoryczną czy udogodnienia dla osób niedosłyszących. Dzięki temu drzwi na świat rozgrywki otwierają się dla coraz większego grona użytkowników.

Co was czeka po konfiguracjach i szybkim przypomnieniu poprzedniej części?

Oczywiście rozgrywka na najwyższym poziomie, nowi przeciwnicy i ulepszony system walki. Każdy będzie zadowolony, zarówno poszukiwacze wyzwań, jak i ci, którzy przechodzą gry dla fabuły, nie angażując się przesadnie w walkę. Całość jest zrównoważona, zarówno pod względem długości rozgrywki, scenariusza i, co istotne, w prequelu nie będą nam doskwierać wyraźnie powtarzalne schematy lokacji.

Nowy system walki uczy precyzji podczas niektórych ataków i blokowania, jednak nie uważam tego za wadę. Dzięki temu możemy tworzyć nowe kombinacje ruchów i rozbudowywać je w drzewku umiejętności do każdej z broni, którą dodatkowo można wzmocnić energią. W walce oczywiście pomaga Atreus, któremu można wyznaczyć konkretny cel.

"Chcesz, by tak brzmiały twoje ostatnie słowa?"

Zdawać by się mogło, że główny wątek kręci się wokół zabijania potworów i odkrywania tajemnic nordyckich bogów, jednak już od pierwszych scen, znów wysuwa się na pierwszy plan ojcostwo Kratosa. Atreus dorósł i nie potrzebuje już pomocy, co w mniej lub bardziej widoczny sposób dotknęło jego ojca. Pokonując wrogów, walczą ramię w ramię, a młodociany protagonista, niczym zbuntowany nastolatek, za plecami ojca szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Podczas rozgrywki bywały momenty, gdy miałam wrażenie, że Kratos stał się wycofany i niechętnie podejmował się działań, trawiony od środka przez własne demony, z którymi musiał się zmierzyć po śmierci żony. Na naszych oczach zacieśnia się jego więź z Atreusem, co sprawia, że Kratos nie jest w stanie zachowywać się "jak spartański generał", odkładając na bok rolę i emocje ojca, co bywa uciążliwe dla chłopaka. Ale nie spodziewajcie się banalnej historyjki o ojcu i synu. Twórcy gry w pewien chwytający za serce sposób, uchwycili charaktery protagonistów w zacieśnianej przez nich relacji. Opowieść jest złożona i w moim odczuciu bardziej angażująca niż poprzednio.

W prequelu spotykamy wiele nowych postaci istotnych dla fabuły, niekiedy zaskakujących, ale o tym przekonacie się sami. Design pobocznych bohaterów jest dopracowany w każdym detalu, a interpretacja ich wyglądu wyraźnie nawiązuje do mitologii, porzucając wizję Avengersowego blond umięśnionego Thora.

Wracając do znanych nam lokacji, jestem pewna, że nie poczujecie monotonii i powtórki z wyprawy sprzed lat. Po śmierci Baldura świat się zmienił nie do poznania, pokrywając większość miejsc śniegiem i uprzykrzającym życie Atreusowi mrozem, co podkreśla przy każdej możliwej okazji.

Jak przy każdej produkcji od PlayStation, nie można nie wspomnieć o zachwycającej na każdym kroku oprawie wizualnej. Detale, charakter miejsc, ukryte przejścia, czy droga po drzewie życia, wszystko to aż prosi się o użycie trybu fotograficznego, na co, niestety, musimy jeszcze chwilę zaczekać. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spędzić wiele godzin na ustawianiu kamery i wybieraniu odpowiedniej mimiki naszego Boga Wojny.

Jeśli należycie do grona osób głodnych wiedzy, które czytają opisy przedmiotów i istot, i tym razem wasza ciekawość zostanie zaspokojona, pozwalając na głębsze poznanie świata gry.

Poza opcjami dostosowania nie dostaliśmy rewolucyjnych czy spektakularnych nowości w rozgrywce, ale mimo to niczego grze nie brakuje. Możliwe, że lubimy wracać do tego, co jest nam znane, albo po prostu Santa Monica Studio stworzyło grę bliską ideału.

