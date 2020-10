Bracia Godziek na Crankworx Innsbruck - sprawdź, kiedy oglądać!

W tym roku sezon wystartował ze sporym opóźnieniem. Mimo, że pierwszy przystanek serii Crankworx World Tour odbył się w marcu zgodnie z planem, to pozostałe zawody odwołano lub przeniesiono na jesień. Od ostatniego konkretnego startu minęło ponad pół roku! To była prawdziwa męczarnia, ale wygląda na to, że w końcu dobiegła końca!