Podwójny wywiad: Szymon i Dawid Godziek opowiadają o planach na sezon 2021

Maciej Świerz: Cześć chłopaki! Co u was słychać?

Szymon Godziek: Siema. U mnie w porządku. Cały czas jeżdżę na rowerze i w sumie strasznie się tym jaram. Byłem dwa dni temu na dirt parku w Strzegomiu i bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ta miejscówka. Spot jest nastawiony raczej na amatorów. Odkąd powstały hopy, zaczęło tam śmigać ponad 15 dzieciaków. Podobno strasznie szybko łapią progres, ale w sumie nie ma się co dziwić. Cały tor jest naprawdę świetnie zbudowany!

Dawid Godziek: Ja cały czas działam na moim backyardzie. Staramy się wyremontować całą miejscówkę, bo od kilku lat prosiła się o odświeżenie i w końcu znalazłem na to czas. Jeżdżę też sporo na mojej endurówce i tak mi w sumie mijają te pierwsze dni wiosny.

Jesteście gotowi na nadchodzący sezon? Jest ostra spinka, czy czekacie na luzie na rozwój wydarzeń?

Szymon Godziek: Ja zawsze podchodziłem do wszystkiego bardzo na luzie, ale w tym sezonie jakoś się tak pozytywnie nabuzowałem i zacząłem jeździć dwa razy więcej niż zwykle.

Dawid Godziek: No to Szymon niech się buzuje, a ja będę chillował i zobaczę co się będzie działo. Gdy w końcu będziemy pewni tego, że zawody się odbędą, przyspieszę z przygotowaniami. Poprzedni sezon pokazał mi, że czasem trzeba trochę wyluzować i dopasować swoje plany do nowych realiów.

Wszystko wskazuje na to, że obostrzenia będą powoli luzowane. Macie jakieś plany na nadchodzące tygodnie?

Szymon Godziek: Ja lecę do Afryki na Dark Fest . Bardzo się cieszę, że impreza została zorganizowana w maju, a nie w lutym, bo wiatr nie powinien nam przeszkadzać aż tak bardzo, jak w poprzednim sezonie. Rok temu mieliśmy szczęście, bo przed eventem trafiło nam się kilka bezwietrznych dni. Gdy impreza w końcu wystartowała, dmuchało tak mocno, że nie zorganizowaliśmy żadnej porządnej sesji na dużych hopach. Teraz powinno to wyglądać zupełnie inaczej. Jaram się na maksa i już nie mogę się doczekać!

Są jakieś wycieki na temat nowości na torze?

Szymon Godziek: Nic nie słyszałem na ten temat. Może jakaś kolejna hopa na końcu, ale póki co nic mi o tym nie wiadomo.

Dawid, a co z tobą?

Dawid Godziek: Pierwsze zawody na jakie ja się wybieram to Crankworx Innsbruck. W tym roku wyjątkowo są organizowane w czerwcu, więc zostało mi jeszcze trochę czasu na przygotowania. Wszystko staram się ogarnąć bardzo spokojnie, czekam jeszcze na nowe części do roweru, kończę remont miejscówki i wskakuję na wyższe obroty.

Wielu zawodników narzeka na brak motywacji. Czy też macie z tym problem? Przełamywanie swoich własnych granic w tak niesprzyjających okolicznościach jest pewnie dość trudne?

Szymon Godziek: To prawda. Bardzo różnie z tym bywa. Mam w ogóle wrażenie, że to wszystko działa “falowo”. Mam okresy, w których jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę i nawet nie myślę o tym, żeby zejść z roweru, a później nagle zepsuje się pogoda, robię sobie dzień przerwy i orientuje się, że minął tydzień. Dzisiaj miałem mega ciężki dzień i nawet świetna pogoda nie przekonała mnie do wyjścia na rower. Chyba byłem zmęczony po wczoraj. Tak jak mówisz, to dziwna sytuacja i czasem trzeba sobie dać na luz, żeby po chwili wrócić ze zdwojoną mocą! Dziś odpuściłem, ale jutro rano wstaję, wskakuję na rower i co by się nie działo lecę katować na gąbki!

Dawid Godziek: Zawody są bardzo potrzebne do tego, żeby utrzymać motywację na wysokim poziomie. Gdy ich nie ma, trzeba kombinować, żeby podtrzymać buzację. Właśnie dlatego, w ubiegłym sezonie wymyśliłem sobie projekt filmowy, który zmusił mnie do spróbowania nowych rzeczy i odblokowania nowych trików. Ciężko jest lądować na głowie bez dodatkowej zajawki. (śmiech)

Czyli w tym roku też możemy spodziewać się filmu?

Dawid Godziek : Tak, w planach mam drugą część Mafii. Mam nadzieję, że do końca roku się wyrobimy!

Szymon Godziek: Wracając jeszcze do tej motywacji, to muszę przyznać, że mimo wszystko jaram się teraz odblokowywaniem nowych sztuczek. W tym roku jestem strasznie nakręcony na freestyle.

Chciałbyś wrócić na Crankworx?

Szymon Godziek: Zdecydowanie. W tym sezonie pewnie będzie ciężko, bo wszystko jest jeszcze bardzo zagmatwane przez całe to wirusowe zamieszanie, ale gdybym tylko mógł powalczyć o dziką kartę, to zrobiłbym wszystko, żeby ją zgarnąć! Nawet jeśli się nie uda, planuję mocno docisnąć triki. Chciałbym w tym sezonie więcej ponagrywać, więc nowe sztuczki są jak najbardziej wskazane.

Dlaczego Crankworx to najlepsza rowerowa impreza na świecie?

A poza zawodami? Jakieś plany na tripy?

Szymon Godziek: Jak tylko będę miał czas to lecę do Richa Zelinki . To jest taki ziomek, który jeździ na hulajnodze i katuje podwójne cashrolle, potrójne flipy - jakiś hardkor. To wszystko na 12-metrowej hopie, która ma prawie 4 metry wysokości. Zbudował idealny setup do katowania trików. Jedna ze skoczni ma lądowanie na poduchę, a obok, druga taka sama jest już z lądowaniem na twardo. Nie ma lepszego sposobu na odblokowywanie nowych sztuczek niż katowanie na takim zestawie.

Na instagramie spot wygląda kozacko! To teraz bikeparki. Które planujecie odwiedzić?

Dawid Godziek: Ja chciałbym pojechać do Austrii pod Wiedeń, na ten bikepark, którym wszyscy się tak zachwycają. Wexl? Tak to się chyba nazywa.

Tak. Jest też na mojej liście.

Szymon Godziek: To są generalnie spoko kierunki. Wokół Wiednia bardzo dużo się teraz dzieje.

Mam nadzieję, że w końcu wrócą możliwości tripowania, bo jestem już mocno zmęczony siedzeniem na miejscu. Z drugiej strony, chyba trochę sobie odpocząłem przez ten ostatni rok. A wy? Znaleźliście coś pozytywnego w tej dziwnej sytuacji?

Dawid Godziek: Jasne. W sumie to też chyba trochę wyluzowałem. Zrozumiałem, że nie zawsze trzeba zasuwać na 200 procent. Starty, w zawodach, treningi, podróże - to jest najlepsza rzecz na świecie, ale czasem dobrze jest trochę zwolnić.

Szymon Godziek: Ten rok dał mi bardzo dużo! W końcu miałem czas na ogarnięcie swoich spotów treningowych i obecnie działają tak, jak zawsze mi się marzyło. Mogę jeździć, skakać, katować na motocrossie - i to wszystko u siebie, lokalnie. Dzięki temu mam też więcej czasu dla rodziny. Mogę spędzić czas z córką, która trochę podrosła i jest prawdziwym kozakiem!

A co z kanałem na YT? Będą jakieś nowości?

Dawid Godziek: Tak, sporo będzie się działo, ale to wszystko jest raczej mocno spontaniczne. W kolejnych miesiącach pojawimy się na zawodach z cyklu “Nie pompujesz, Nie jedziesz”, więc będzie okazja, żeby trochę ponagrywać i zbudować formę na pumpie.

Szymon Godziek: Ja to mam jeszcze pomysł na skakanie z klifów do wody na zjazdówce. Znalazłem już nawet idealne miejsce. To będzie też dobra rozgrzewka przed Red Bull Rampage w październiku. Wyczucie prędkości i oswojenie się z takim lotem to coś co bardzo mi się przyda.

Skoki do wody na rowerze? Jak za “starych dobrych czasów”!

Szymon Godziek: Dokładnie. Będzie zajawa.