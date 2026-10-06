Godziek przed Rampage: Trzymajcie kciuki przy tailwhipie na double-dropie!

Nasz zawodnik jest już na miejscu. Kończy przygotowywać swoją trasę i powoli zaczyna treningi. Złapaliśmy go na krótką rozmowę - oto co nam opowiedział:

Maciej Świerz: Szymon - zaczynamy od dwóch kontrowersji - po pierwsze dlaczego rower na jednopółce?

Szymon Godziek : Odpowiedź jest prosta. Jeździłem na tego typu rowerze cały rok. W ogóle w tym roku prawie nie pojeździłem ani na motorze, ani na pełnym zjazdowym rowerze. Od początku czułem po prostu, że to jest sprzęt, który chcę mieć na Rampage’u w tym roku. Taki, który mnie nie ograniczy w trikach. Chciałbym zrobić jakiegoś tailwhipa w swoim przejeździe. No i to dlatego rower na jednopółce.

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Miałem też wymarzony trik na Rampage’u – flip double barspin suicide – ale teraz wiemy, że nie mamy na to hopy w naszej linii.

Po drugie dlaczego Finnley Kirchenmann chodzi po tych skałach na bosaka?

Finnley jest szalony, no i tyle. Taką ma chłop zajawę. On stamtąd pochodzi, wygląda w ogóle jak Barney z Flintstonesów. No i po prostu tak do tego podchodzi. Chodzi na bosaka po tych skałach, zjeżdża na linie na bosaka i w ogóle jest prze asem.

Wracamy do sprzętu. Kiedy zapada decyzja o wyborze roweru? Czy zabranie dwóch rowerów ma sens? Widziałem, że niektórzy zawodnicy właśnie tak robią.

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Ja też mam ze sobą dwa rowery. Mam tutaj Demo i prawdopodobnie na tym Demo będę testował ostatniego dużego, ponad 20-metrowego gapa, którego mam na dole. Jak już wytestuję i będę wiedział, jaka jest prędkość, to będę to mógł skoczyć na jednopółce. Tak naprawdę to jest największy skok w mojej linii.

Jakie masz nastawienie po ubiegłym sezonie? Coś się zmieniło, czy dalej jest w głowie nastawienie pod tytułem - Ride or Die?

Moje nastawienie po zeszłym roku bardzo się zmieniło. Przyjeżdżając tu, nie miałem zamiaru robić niczego w stylu: „Dobra, będę skakał z tego klifu i w finałowym przejeździe zakręcę frontflipa i zobaczę, co się stanie”. W ogóle nie mam zamiaru już w takim kierunku iść w tym roku.

Po pierwsze bardzo mnie to stresowało przez cały Rampage w sezonie 2025, a po drugie ten Rampage mam zamiar przejechać na luzie, nie stresując się i po prostu czuć się lepiej na zawodach, przed zawodami i na treningach.

W linii nie mamy niczego tak bardzo szalonego jak ten frontflip w zeszłym roku, dzięki czemu będę mógł na luzie podejść do zawodów. Myślę, że to może zaowocować w całym moim przejeździe.

Jak odnaleźliście się w strefie z lat 2001–2004?

Kurde, no nie odnaleźliśmy się... Ta strefa jest mega trudna. Ona jest bardzo długa, wysoka. Nie znaleźliśmy tego, na czym najbardziej mi zależało, czyli fajnej hopy do trików, żeby zrobić double flipa albo tego mojego kombosa z barspinami.

Full improwizacja od początku. Byłem zaskoczony tą strefą, ale próbujemy coś z tego ukręcić.

Dużo było roboty? Z kim łączycie się przy kopaniu?

Bardzo dużo roboty i tak naprawdę każdy fragment naszej trasy łączymy z jakimś teamem. Mamy bardzo dużo linii z Tomem Istedem. Praktycznie od góry do dołu jedziemy to samo - oprócz pierwszej przeszkody.

Teamujemy się też z Zink'iem na tym stromym zjeździe, w połowie trasy. Teamujemy się z Paulem Couderc’iem na pierwszej przeszkodzie. Z Chelsea też się łączymy - na drugim flat dropie.

Myślę, że w tym roku to jest klucz do tego, żeby zrobić fajną linię od góry do dołu – żeby się łączyć i wzajemnie sobie pomagać.

Jaka jest najciekawsza przeszkoda na twojej linii?

Myślę, że double drop. Cieszę się, bo praktycznie sami go zbudowaliśmy. To znaczy zaczęliśmy go sami budować. Znaleźliśmy miejsce, obraliśmy taktykę i fajnie ta budowa poszła.

Na dolnym lądowaniu ułożyliśmy wielką ścianę z kamieni i teraz to wypełniamy. Tak samo pierwsze lądowanie w połowie - chłopaki poszli tam ostatnio piecem, ułożyli świetne dwie ściany i teraz to wszystko zasypujemy. Ale materiału do zasypania jest tyle, że można to liczyć w tonach.

Tak że tam będziemy siedzieć. Jest tam z nami Lemoine i Isted, więc w którymś momencie po prostu wszyscy tam wjedziemy, żeby to wszystko zasypać jak najszybciej.

Jak duże są największe dropy i gapy?

Największe gapy i dropy mają ponad 20 metrów. Nasz gap na dole ma 75 stóp, czyli chyba 23–24 metry, coś takiego.

Kto ma najbardziej postrzeloną przeszkodę na linii?

Lemoine ma najbardziej porąbaną przeszkodę. To też jest gap, który ma ponad 20 metrów z hakiem, ale jest w bardzo niebezpiecznym miejscu i ma bardzo wąskie lądowanie.

No i Zink ma szalone, przeogromne przeszkody. Na samej górze ma takiego dużego, pionowego shoota, a na dole ma dropa, który ma z 10 metrów wysokości i naprawdę fajnie wygląda.

Jak wygląda plan na Twój przejazd przejazdu?

Moja linia to miks. Mam na górze step-downa, później flat dropa, a później technicznego, pionowego shoota, czyli stromy zjazd, który zostawimy tak naturalny, jak to tylko możliwe. To będzie taki miks slopestyle’u i freeride’u.

Po tej ścianie budujemy taką półkę, gdzie będę mógł w miarę szybko jechać, żeby następnie postawić skocznię, z której się wybiję i przelecę na drugą stronę grani. Później mamy małego canyon gapa. Jak tam dojadę, to skieruję się na double dropa, gdzie będę ładował tailwhipa.

Semenuk wygrał przejazdem, w którym wykonał taką sztuczkę. Gdzie mamy najmocniej trzymać kciuki?

Na double dropie, gdzie będę ładował tailwhipa. To tam trzymajcie najmocniej kciuki, bo jak ten tailwhip wejdzie, to już na pewno dojadę do mety.

Ja już zaczynam trzymać kciuki. Powodzenia!

Dzięki, będzie zabawa!