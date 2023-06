to m.in. GP Indii 2011, kiedy to czworonogi zwiedzały tor, będąc przy tym tak szybkimi, że inżynierowie ostrzegający zawodników przed ich obecnością nie do końca wiedzieli, gdzie się one znajdują. „Czerwona flaga. Gdzieś na torze biega pies. Nie wiem, gdzie dokładnie” – meldował inżynier wyścigowy Marka Webbera. „Tak, właśnie przechodzi obok mnie” – odpowiedział mu ówczesny reprezentant Red Bulla. Na szczęście nikomu nic się nie stało i zwierzaki trafiły w bezpieczniejsze miejsce. Podobna sytuacja miała miejsce w GP Bahrajnu 2020, choć inżynierowie ostrzegający zawodników początkowo nie byli pewni czy chodzi o kota, czy o psa. Tutaj również wszystko skończyło się dobrze i nikt ani nic nie ucierpiało.

Tor imienia Gillesa Villeneuve’a to prawdziwy zwierzyniec, zatem warto poświęcić mu osobny fragment tekstu. To właśnie tutaj Max Verstappen zderzył się z ptakiem. Kierowcy nic się nie stało, jednak zwierzę nie miało tyle szczęścia. Wpadło do wlotu powietrza do kanału chłodzącego hamulec i pozostało tam już do końca wyścigu. Holender nie był bynajmniej jedynym kierowcą, który ma na koncie tego typu przygody, ponieważ Sebastian Vettel w 2016 r. musiał omijać stojące w jednym z zakrętów mewy. Nawiasem mówiąc, nie był to ostatni taki manewr w karierze Niemca, bowiem podczas GP Niemiec 2019 niewielki ptaszek w ostatniej chwili poderwał się do lotu i uciekł sprzed jego auta.