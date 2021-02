Góry Stołowe - jakie atrakcje warto zobaczyć?

To, co jest w tych górach niezwykłe - jak zresztą w przypadku wszystkich gór płytowych - to fakt, że ich powstanie nie wiąże się z fałdowaniem. W skrócie, proces który nastąpił 30 milionów lat temu, polegał na tym, że poziome warstwy piaskowców i margli najpierw zostały poziomo wypiętrzone a następnie poddane procesowi wietrzenia. To właśnie erozja - a nie fałdowanie, jest głównym rzeźbiarzem tych fantastycznych form.

Park Narodowy Gór Stołowych

i w dodatku jedne z… najłatwiejszych. Prowadzą poprzez największe atrakcje Gór Stołowych. Cechą charakterystyczną parku Gór Stołowych jest bardzo korzystny stosunek wysiłku, jaki trzeba włożyć w wędrówkę, do otrzymanych korzyści. Oznacza to, że wcale nie trzeba bardzo się spocić, aby móc podziwiać wspaniałe górskich widoków.

Góry Stołowe ciągną się zarówno po stronie polskiej - w południowo zachodniej części Kotliny Kłodzkiej - oraz czeskiej, jako pasma Broumovské stěny i Adršpašskoteplické skály. Aby chronić te cenne obszary, w roku 1993 powstał tutaj Park Narodowy Gór Stołowych. Przygotowano ponad 100 km szlaków. Są to

7 największych atrakcji Gór Stołowych i okolic:

Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m.