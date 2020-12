Max Verstappen wygrywa w ostatnim wyścigu sezonu 2020 w Abu Zabi!

Pierwsze pole position Verstappena od roku

Bezbłędna jazda Verstappena po zwycięstwo w Abu Zabi

– zwycięstwo, a zarazem dziesiąte w karierze. To także pierwsza wygrana w Abu Zabi dla

Hamilton wraca i ustępuje Bottasowi

z powodu zarażenia koronawirusem, w Abu Zabi do akcji wrócił mistrz świata

Albon bohaterem końcówki wyścigu

McLaren na trzecim miejscu

Do ostatnich metrów toczyła się walka o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, po które ostatecznie – dzięki Norrisowi finiszującemu na piątej lokacie, zaraz przed

Do ostatnich metrów toczyła się walka o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, po które ostatecznie – dzięki Norrisowi finiszującemu na piątej lokacie, zaraz przed Carlosem Sainzem – sięgnął McLaren, wykorzystując słabszy weekend Racing Point (defekt Sergio Pereza i 10. miejsce Lance'a Strolla ).

Do ostatnich metrów toczyła się walka o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, po które ostatecznie – dzięki Norrisowi finiszującemu na piątej lokacie, zaraz przed Carlosem Sainzem – sięgnął McLaren, wykorzystując słabszy weekend Racing Point (defekt Sergio Pereza i 10. miejsce Lance'a Strolla ).

Red Bull Racing mistrzem pit-stopów!

Po raz trzeci z rzędu w całym sezonie to ekipa Red Bull Racing była najlepsza w

Pożegnań czas