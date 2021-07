Nie ma mocnych na Maxa Verstappena! Triumf na Red Bull Ringu!

To był niesamowity dzień, a samochód spisywał się rewelacyjnie i prowadził się jak po sznurku. Jazda sprawiała mi mnóstwo frajdy. Bez względu na to, jaką mieszankę opon zakładaliśmy, wszystko pracowało świetnie. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że będziemy mieli aż taką przewagę. Kiedy przyjeżdżasz na rundę jako faworyt, nigdy nie jest łatwo zaprezentować się tak, jak my dzisiaj!