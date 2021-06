GP Azerbejdżanu F1: Wszystko, co trzeba wiedzieć o Baku City Circuit

Tor w Baku jest obiektem ulicznym. Oznacza to niską przyczepność mechaniczną. W połączeniu z gładką nawierzchnią sprawia to, że opony nie są tu zbytnio obciążone. Na torze znajdują się bardzo długie proste, na których z kolei duży opór generowany przez elementy aerodynamiczne negatywnie wpływałby na osiągane prędkości. Obiekt wymaga mocnego silnika, który pozwoli szybko przejechać sekcje pokonywane z gazem w podłodze. Zmusza to inżynierów do poszukiwania kompromisu, z tego też względu poziom docisku nie jest tu taki, jakiego spodziewalibyśmy się na torze ulicznym. Docisk ustawia się tu na niski poziom, a na końcu prostej startowej bolidy rozpędzają się do ponad 360 km/h. Kilka łuków pokonywanych z dużą prędkością sprawa, że opony poddawane są dużym przeciążeniom bocznym.

Tor w Baku jest obiektem ulicznym. Oznacza to niską przyczepność mechaniczną. W połączeniu z gładką nawierzchnią sprawia to, że opony nie są tu zbytnio obciążone. Na torze znajdują się bardzo długie proste, na których z kolei duży opór generowany przez elementy aerodynamiczne negatywnie wpływałby na osiągane prędkości. Obiekt wymaga mocnego silnika, który pozwoli szybko przejechać sekcje pokonywane z gazem w podłodze. Zmusza to inżynierów do poszukiwania kompromisu, z tego też względu poziom docisku nie jest tu taki, jakiego spodziewalibyśmy się na torze ulicznym. Docisk ustawia się tu na niski poziom, a na końcu prostej startowej bolidy rozpędzają się do ponad 360 km/h. Kilka łuków pokonywanych z dużą prędkością sprawa, że opony poddawane są dużym przeciążeniom bocznym.

Tor w Baku jest obiektem ulicznym. Oznacza to niską przyczepność mechaniczną. W połączeniu z gładką nawierzchnią sprawia to, że opony nie są tu zbytnio obciążone. Na torze znajdują się bardzo długie proste, na których z kolei duży opór generowany przez elementy aerodynamiczne negatywnie wpływałby na osiągane prędkości. Obiekt wymaga mocnego silnika, który pozwoli szybko przejechać sekcje pokonywane z gazem w podłodze. Zmusza to inżynierów do poszukiwania kompromisu, z tego też względu poziom docisku nie jest tu taki, jakiego spodziewalibyśmy się na torze ulicznym. Docisk ustawia się tu na niski poziom, a na końcu prostej startowej bolidy rozpędzają się do ponad 360 km/h. Kilka łuków pokonywanych z dużą prędkością sprawa, że opony poddawane są dużym przeciążeniom bocznym.

Obiekt w Baku jest dość niezwykły pod względem różnic poziomów. Większa jego część jest płaska, jedynie fragment biegnący przez stare miasto to stroma wspinaczka ze szczytem w zakręcie 13, po którym następuje równie stromy zjazd w dół. Jest to jedyne na tym torze miejsce, w którym kierowcy wznoszą się ponad poziom morza, bowiem reszta obiektu położona jest w depresji - ponad 24 metry pod poziomem morza. Długość pętli wynosi 6,003 km, co czyni go trzecim najdłuższym obiektem w kalendarzu po Circuit de Spa-Francorchamps w Belgii i Jeddah Street Circuit w Arabii Saudyjskiej. Rekord okrążenia wynosi 1:43,009, a ustanowił go Charles Leclerc w 2019 r. Obiekt posiada 20 zakrętów, do kilku z nich mocno się hamuje – to newralgiczne momenty, ponieważ po jeździe długą prostą hamulce są schłodzone i łatwo wtedy o błąd na hamowaniu.

Obiekt w Baku jest dość niezwykły pod względem różnic poziomów. Większa jego część jest płaska, jedynie fragment biegnący przez stare miasto to stroma wspinaczka ze szczytem w zakręcie 13, po którym następuje równie stromy zjazd w dół. Jest to jedyne na tym torze miejsce, w którym kierowcy wznoszą się ponad poziom morza, bowiem reszta obiektu położona jest w depresji - ponad 24 metry pod poziomem morza. Długość pętli wynosi 6,003 km, co czyni go trzecim najdłuższym obiektem w kalendarzu po Circuit de Spa-Francorchamps w Belgii i Jeddah Street Circuit w Arabii Saudyjskiej. Rekord okrążenia wynosi 1:43,009, a ustanowił go Charles Leclerc w 2019 r. Obiekt posiada 20 zakrętów, do kilku z nich mocno się hamuje – to newralgiczne momenty, ponieważ po jeździe długą prostą hamulce są schłodzone i łatwo wtedy o błąd na hamowaniu.

Obiekt w Baku jest dość niezwykły pod względem różnic poziomów. Większa jego część jest płaska, jedynie fragment biegnący przez stare miasto to stroma wspinaczka ze szczytem w zakręcie 13, po którym następuje równie stromy zjazd w dół. Jest to jedyne na tym torze miejsce, w którym kierowcy wznoszą się ponad poziom morza, bowiem reszta obiektu położona jest w depresji - ponad 24 metry pod poziomem morza. Długość pętli wynosi 6,003 km, co czyni go trzecim najdłuższym obiektem w kalendarzu po Circuit de Spa-Francorchamps w Belgii i Jeddah Street Circuit w Arabii Saudyjskiej. Rekord okrążenia wynosi 1:43,009, a ustanowił go Charles Leclerc w 2019 r. Obiekt posiada 20 zakrętów, do kilku z nich mocno się hamuje – to newralgiczne momenty, ponieważ po jeździe długą prostą hamulce są schłodzone i łatwo wtedy o błąd na hamowaniu.