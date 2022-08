F1: Max Verstappen wygrywa w Belgii po starcie z 14. pola!

miał ruszać jednak z końca stawki. Zważywszy na to, że na podobne wymiany zdecydowało się jeszcze kilku rywali, ostatecznie Max startował z czternastego miejsca. Pole position przypadło Sainzowi, a obok niego z pierwszej linii ruszał Checo.

. Z powodu wymiany komponentów silnika, Verstappen do

. W tym momencie jego strata do liderującego Sainza wahała się na poziomie pięciu sekund.

Gdy z toru zjechał Safety Car, Max szybko doganiał i wyprzedzał kolejnych rywali. Najpierw błyskawicznie uporał się z Alexem Albonem , a po chwili był już szósty, zostawiając za sobą Daniela Ricciardo . Już na ósmym okrążeniu Verstappen wskoczył na prowizoryczne podium, po drodze rozprawiając się z Fernando Alonso oraz Georgem Russellem . W tym momencie jego strata do liderującego Sainza wahała się na poziomie pięciu sekund.

Gdy z toru zjechał Safety Car, Max szybko doganiał i wyprzedzał kolejnych rywali. Najpierw błyskawicznie uporał się z Alexem Albonem , a po chwili był już szósty, zostawiając za sobą Daniela Ricciardo . Już na ósmym okrążeniu Verstappen wskoczył na prowizoryczne podium, po drodze rozprawiając się z Fernando Alonso oraz Georgem Russellem . W tym momencie jego strata do liderującego Sainza wahała się na poziomie pięciu sekund.