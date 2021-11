Max Verstappen drugi w GP Sao Paulo!

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

Ostatecznie w sprincie po zwycięstwo sięgnął Valtteri Bottas , a Verstappen nie ryzykował zbytnio ataku i był drugi. Holender zgarnął jednak cenne dwa punkty do klasyfikacji generalnej, które mogą okazać się kluczowe w ostatecznym rozrachunku. Trzeci był Carlos Sainz .

W niedzielę Verstappen świetnie wystartował z drugiego pola i na dojeździe do pierwszego zakrętu zrównał się z Bottasem. Wykorzystał jednak lepszy tor jazdy i to Max objął prowadzenie w wyścigu. Za ich plecami świetnie radził sobie też

Z dziesiątego pola (po karze za nowy element silnika) ruszał z kolei Hamiltonem, który szybko przebijał się przez stawkę. Gdy dojechał do swojego team-partnera Bottasa, nawet nie musiał wysilać się z atakiem, bo Valtteri zwolnił na dojeździe do jedynki i przepuścił Lewisa na miejsce numer trzy.

Po drugich pit-stopach, Verstappen miał 2,5-sekundową przewagę nad Hamiltonem. Do przejechania nadal pozostawało 28 z 71 okrążeń. Lewis doganiał Maxa, korzystając z przewagi o trzy kółka świeższych opon. Na 48. okrążeniu Max ostro bronił się w zakręcie numer cztery i utrzymał prowadzenie. Na 12 okrążeń przed metą Hamilton zaatakował raz jeszcze, ostatecznie wychodząc na prowadzenie i odjeżdżając Maxowi.

Hamilton wygrał po raz szósty w tym roku, z kolei drugie miejsce Verstappena pozwoliło na minimalizację strat po trudnym weekendzie. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Max, jednak jego przewaga nad kierowcą Mercedesa zmalała do 12 punktów. Na trzecim miejscu finiszował Bottas.

Po triumfach w Austin i Meksyku, Verstappenowi niewiele zabrakło do sięgnięcia po trzecie zwycięstwo z rzędu po raz drugi w tym roku. W sumie jednak, w 19 tegorocznych startach, Max aż piętnastokrotnie finiszował na podium! Do tego triumfował w dziewięciu tegorocznych wyścigach.

Daliśmy z siebie maksimum! Fajnie się walczyło, ale myślę, że brakowało nam trochę tempa. Ostatecznie nie udało się wygrać, ale to realistyczny wynik. Nadal jednak mamy dobrą przewagę punktową, a ten wyścig polegał nieco na limitowaniu strat po trudnym dla nas weekendzie.

Mając bezpieczną przewagę za swoimi plecami, w samej końcówce wyścigu Meksykanin zjechał jednak do alei serwisowej po nowy komplet miękkich opon. Uzyskany dzięki nim najlepszy czas jednego okrążenia sprawił, że dodatkowy punkt trafił właśnie w ręce Pereza, a nie Hamiltona.

