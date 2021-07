Rusza Speedway Grand Prix 2021. Janowski w gronie faworytów!

„Nie patrzę na to, jak na jakąś klątwę, co niektórzy komentatorzy i kibice próbują sugerować. Dla mnie te trzy czwarte miejsca to dowód na to, że od kilku lat jestem w ścisłej światowej czołówce. Jasne, że chcę zdobyć medal. Wiem jednak, że nie dostaje się go za życzenia, czy modlitwy. Trzeba ciężko pracować i nigdy nie odpuszczać. Na to jestem gotowy. Od lat pracuję na ten krążek, robię to z głową i konsekwentnie, co roku starając się być lepszym zawodnikiem. Wierzę, że tym razem ta praca się opłaci. Nie myślę o tym, co będzie po ostatnim turnieju. Skupiam się na najbliższych zawodach i każdym kolejnym wyścigu. Dam z siebie maksimum, ale też zamierzam czerpać dużą przyjemność z rywalizacji na najwyższym poziomie” – deklaruje Maciej Janowski.