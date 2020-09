Ciekawe zmagania MotoGP w Katalonii

ma za sobą drugi weekend w Motocyklowych Mistrzostwach Świata, podczas którego znów zmniejszył stratę do rywali i ukończył wyścig Moto2 na 21. miejscu. „Cieszę się z ukończenia mojego zaledwie drugiego wyścigu w mistrzostwach świata i zebrania kolejnego, bardzo cennego doświadczenia, ale nie jestem zadowolony ze swojego tempa" – mówił Polak. „Liczyłem na mniejszą stratę do lidera i czasy średnio o przynajmniej pół sekundy na okrążeniu szybsze. Niestety straciłem trochę za dużo czasu na początku wyścigu, przez co rywale odskoczyli ode mnie i nie byłem już w stanie utrzymać się z nimi w jednej grupie". To jednak nie koniec przygody Piotrka z MŚ – za dwa tygodnie wystartuje na nowym dla siebie torze Le Mans.