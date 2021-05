Max Verstappen wygrywa na ulicach Monte Carlo!

GP Monako F1: Wszystko, co trzeba wiedzieć o Circuit …

Choć po kwalifikacjach zespół Ferrari zapewniał, że w samochodzie Leclerka nie doszło do większych uszkodzeń, stało się inaczej. Już w niedzielę, po wyjeździe z boksu w drodze na pola startowe, okazało się, że uszkodzona jest lewa półośka. Zniszczenia były zbyt rozległe i nie dało się ich naprawić na czas. Leclerc nie wystartował w wyścigu.

W tych warunkach drugie pole startowe Verstappena było równoznaczne z pole position! Po zgaśnięciu czerwonych świateł, Maxa próbował atakować stojący na trzecim polu Valtteri Bottas . Holender jednak zamknął drzwi swojemu rywalowi i nie dał się wyprzedzić na dojeździe do pierwszego zakrętu.

Po starcie, Max zaczął odjeżdżać rywalom. Było jasne, że wszystko może rozstrzygnąć się w alei serwisowej. I tak się stało, bo gdy do boksu zjechał drugi wówczas Bottas, jego ekipa nie mogła odkręcić prawego przedniego koła i Fin ostatecznie wycofał się z rywalizacji. Gdy na kolejnym okrążeniu do alei zjechał Verstappen, wszystko przebiegło perfekcyjnie – dwusekundowy postój sprawił, że Max wrócił na tor na pozycji lidera.

