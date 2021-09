Max Verstappen z końca stawki po podium w GP Rosji!

Trudno było podjąć decyzję o zjeździe po przejściówki, ale ostatecznie trzeba było to zrobić. Awans z 20. na 2. miejsce to coś niesamowitego! Z karą, jaką otrzymaliśmy, to dla nas świetny wynik. Na pewno nie spodziewałem się go, gdy wstawałem rano z łóżka.