Max Verstappen wygrywa GP USA! Sergio Perez na podium!

Od początku weekendu na Circuit of the Americas obaj kierowcy Red Bull Racing prezentowali bardzo dobre tempo. Efektem były bardzo udane kwalifikacje. Max Verstappen sięgnął po dziewiąte w tym roku pole position, a Checo Perez wywalczył trzecie miejsce. Do Q2 awansowali też obaj kierowcy Scuderii AlphaTauri.

Max na pole position, Checo trzeci w Q3 w USA © Getty Images/Red Bull Content Pool

Po starcie wyścigu to jednak ruszający z drugiego pola Lewis Hamilton znalazł się w lepszej pozycji na dojeździe do pierwszego zakrętu. Verstappen spadł na drugie miejsce, a lokatę numer trzy utrzymał Perez. Różnice między kierowcami nie były jednak duże, więc wszystko miało rozstrzygnąć się podczas pit-stopów .

Verstappen jechał zaraz za Hamiltonem przez pierwszych 10 okrążeń, ale nie był w stanie zbliżyć się na odległość ataku. Wszystko przez zanieczyszczone powietrze, jakie wytwarza się za poprzedzającym samochodem, a także przegrzewające się z tego powodu opony. Na koniec 10. okrążenia Holender zjechał do alei serwisowej i wyjechał na twardej mieszance opon. Wrócił na piątym miejscu, za Danielem Ricciardo , ale szybko wyprzedził kierowcę McLarena.

Miękkie opony sprawdziły się tylko w kwalifikacjach © Getty Images/Red Bull Content Pool

Checo tymczasem zjechał na pit-stop po 12 okrążeniach i wrócił na tor na pośredniej mieszance - takiej samej, na jakiej startował. To wymusiło na Mercedesie konieczność ściągnięcia do alei serwisowej Hamiltona. W tym czasie jednak Max narzucił kosmiczne tempo, dzięki czemu, po pit-stopie Lewisa, to Verstappen objął prowadzenie. Jego przewaga wynosiła ponad 6 sekund!

W czołówce niewiele się zmieniało, poza tym, że Hamilton w połowie dystansu zmniejszył stratę do Verstappena do trzech sekund. Perez nadal jechał z kolei na pozycji numer trzy i miał bezpieczną przewagę nad resztą stawki.

Samotny wyścig Pereza w drodze po podium © Getty Images/Red Bull Content Pool

Na 29. okrążeniu Verstappen zjechał po drugi komplet twardych opon. Po chwili na drugą wizytę do swoich mechaników zjechał też Perez, tym razem także zakładając twardą mieszankę. Max wrócił na tor ze stratą 16,5 sekundy do Hamiltona. Kiedy przewaga Brytyjczyka jeszcze zmalała, Lewis także zjechał do boksu i po założeniu nowych opon – rozpoczął pogoń za liderującym Maxem.

W samej końcówce Verstappen miał nieco ponad sekundę przewagi nad Hamiltonem, ale świetnie zarządzał tempem. Max nie popełnił najmniejszego błędu i nie dał rywalowi ani jednej okazji do ataku.

Max Verstappen wygrał z Lewisem Hamiltonem © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tym samym Max Verstappen wygrał po raz ósmy w sezonie 2021 i powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej! Nad drugim na finiszu Hamiltonem (który zgarnął punkt za najszybsze okrążenie), ma teraz 12 punktów przewagi.

Co ciekawe, to pierwszy taki sukces Red Bull Racing w Teksasie, gdzie od 2014 roku – w erze V6 – Mercedes zgarniał wszystkie pole position, aż do sobotniego wyniku Verstappena. Hamilton w ostatnich ośmiu występach na COTA wygrał aż pięciokrotnie.

18. zwycięstwo Maxa Verstappena w F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool Przegraliśmy na starcie, więc musieliśmy spróbować czegoś innego. Zużycie opon było jednak duże, więc postawiliśmy na agresywną strategię. Nie wiedzieliśmy czy się uda, bo Lewis ostro naciskał, ale udało się, a ostatnie okrążenia były całkiem zabawne! Max Verstappen

Samotny wyścig na trzecim miejscu zaliczył Checo Perez, który już na początku dowiedział się, że przez awarię systemu nie będzie miał napoju aż do mety. Tym samym zaliczył jeden z najbardziej wymagających fizycznie wyścigów w karierze. Ostatecznie jednak sięgnął po czwarte w tym roku, a drugie z rzędu, podium.

Dla Meksykanina, zanim włączono do kalendarza GP Meksyku, runda w USA była niemalże domowym wyścigiem. Tym razem wśród 140-tysięcy kibiców znów było wielu jego rodaków, którzy oszaleli, gdy zobaczyli go na podium. To tylko rozbudza ich nadzieje przed domowymi zmaganiami Checo już za niecałe dwa tygodnie!

Checo Perez znów na podium! © Getty Images/Red Bull Content Pool Postarzałem się w tym wyścigu chyba o 25 lat. Nie sądziłem, że dotrwamy tu do końca, bo to był bardzo długi stint. Ostatecznie udało się, a pokonanie tutaj Mercedesa to dla nas świetny wynik! Sergio Perez

Po kolejny punktowany finisz sięgnął też tegoroczny debiutant Yuki Tsunoda , który po solidnym weekendzie – w wyścigu był dziewiąty. O ogromnym pechu mógł z kolei mówić Pierre Gasly , który liczył na kolejny udany wyścig i punkty. Niestety musiał wycofać się z dalszej rywalizacji z powodu problemów technicznych.

Yuki Tsunoda z punktami w USA © Getty Images/Red Bull Content Pool

GP USA 2021 – wyniki wyścigu F1:

Max Verstappen – Red Bull Racing – 56 okr. Lewis Hamilton – Mercedes + 1.333s Sergio Perez – Red Bull Racing + 42.223s Charles Leclerc – Scuderia Ferrari + 52.246s Daniel Ricciardo – McLaren + 76.854s Valtteri Bottas – Mercedes + 80.128s Carlos Sainz – Scuderia Ferrari + 83.545s Lando Norris – McLaren + 84.395s Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri Honda + 1 okr. Sebastian Vettel – Aston Martin + 1 okr. Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo + 1 okr. Lance Stroll – Aston Martin + 1 okr. Kimi Raikkonen – Alfa Romeo + 1 okr. George Russell – Williams + 1 okr. Nicholas Latifi – Williams + 1 okr. Mick Schumacher – Haas + 2 okr. Nikita Mazepin – Haas + 2 okr.

Nie ukończyli:

Fernando Alonso – Alpine

Esteban Ocon – Alpine

Pierre Gasly – Scuderia AlphaTauri Honda

For Real: Max Verstappen