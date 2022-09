F1: Monza odczarowana! Max Verstappen wygrywa piąty wyścig z rzędu!

przyjechał w świetnej formie. Wygrał cztery poprzednie wyścigi, co nie zdarzyło mu się jeszcze w Formule 1.

To zresztą Monakijczyk w Ferrari zgarnął pole position, pokonując w kwalifikacjach Verstappena o nieco ponad jedną dziesiątą sekundy. Czwarty czas wywalczył z kolei drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Sergio Perez. Z powodu kary za wymiany komponentów silnika, ustawienie na polach startowych nijak miały się do tego, jak wyglądały wyniki kwalifikacji. Skonsternowani byli nie tylko kibice, ale też dziennikarze oraz... sami kierowcy! "Chyba startuję z siódmego pola, prawda?" – dopytywał po kwalifikacjach Verstappen, który miał karę przesunięcia o pięć miejsc. O dziesięć z kolei przesunięty miał być Perez.

To zresztą Monakijczyk w Ferrari zgarnął pole position, pokonując w kwalifikacjach Verstappena o nieco ponad jedną dziesiątą sekundy. Czwarty czas wywalczył z kolei drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Sergio Perez. Z powodu kary za wymiany komponentów silnika, ustawienie na polach startowych nijak miały się do tego, jak wyglądały wyniki kwalifikacji. Skonsternowani byli nie tylko kibice, ale też dziennikarze oraz... sami kierowcy! "Chyba startuję z siódmego pola, prawda?" – dopytywał po kwalifikacjach Verstappen, który miał karę przesunięcia o pięć miejsc. O dziesięć z kolei przesunięty miał być Perez.

To zresztą Monakijczyk w Ferrari zgarnął pole position, pokonując w kwalifikacjach Verstappena o nieco ponad jedną dziesiątą sekundy. Czwarty czas wywalczył z kolei drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Sergio Perez. Z powodu kary za wymiany komponentów silnika, ustawienie na polach startowych nijak miały się do tego, jak wyglądały wyniki kwalifikacji. Skonsternowani byli nie tylko kibice, ale też dziennikarze oraz... sami kierowcy! "Chyba startuję z siódmego pola, prawda?" – dopytywał po kwalifikacjach Verstappen, który miał karę przesunięcia o pięć miejsc. O dziesięć z kolei przesunięty miał być Perez.

Verstappen z kolei narzucił świetne tempo i już na hamowaniu do pierwszej szykany piątego okrążenia – wyprzedził Russella, awansując na pozycję wicelidera wyścigu. W tym momencie jego strata do pierwszego Leclerca wynosiła nieco ponad dwie sekundy. Tymczasem drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Perez zdecydował się na szybki pit-stop, już na ósmym okrążeniu zmieniając opony z pośredniej mieszanki na te twarde.

Verstappen z kolei narzucił świetne tempo i już na hamowaniu do pierwszej szykany piątego okrążenia – wyprzedził Russella, awansując na pozycję wicelidera wyścigu. W tym momencie jego strata do pierwszego Leclerca wynosiła nieco ponad dwie sekundy. Tymczasem drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Perez zdecydował się na szybki pit-stop, już na ósmym okrążeniu zmieniając opony z pośredniej mieszanki na te twarde.

Verstappen z kolei narzucił świetne tempo i już na hamowaniu do pierwszej szykany piątego okrążenia – wyprzedził Russella, awansując na pozycję wicelidera wyścigu. W tym momencie jego strata do pierwszego Leclerca wynosiła nieco ponad dwie sekundy. Tymczasem drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Perez zdecydował się na szybki pit-stop, już na ósmym okrążeniu zmieniając opony z pośredniej mieszanki na te twarde.

Gdy Max znacznie zbliżył się do Charlesa, mając mniej niż półtorej sekundy straty – na torze, po awarii bolidu

Gdy Max znacznie zbliżył się do Charlesa, mając mniej niż półtorej sekundy straty – na torze, po awarii bolidu Sebastiana Vettela , pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. Ruch ten wykorzystało Ferrari, ściągając Leclerca na "darmowy pit-stop" i zakładając w jego samochodzie opony z pośredniej mieszanki. Verstappen pozostał na torze na "softach", obejmując przy okazji prowadzenie.

Gdy Max znacznie zbliżył się do Charlesa, mając mniej niż półtorej sekundy straty – na torze, po awarii bolidu Sebastiana Vettela , pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. Ruch ten wykorzystało Ferrari, ściągając Leclerca na "darmowy pit-stop" i zakładając w jego samochodzie opony z pośredniej mieszanki. Verstappen pozostał na torze na "softach", obejmując przy okazji prowadzenie.

Verstappen tymczasem na swój pierwszy pit-stop zjechał dopiero na 26. okrążeniu, zakładając opony z pośredniej mieszanki i wracając na tor na drugim miejscu. W tym momencie jego strata do lidera Leclerca wynosiła około dziesięciu sekund. Coraz wyżej w tabeli piął się też Perez, w połowie dystansu jadąc już na ósmej pozycji.

Verstappen tymczasem na swój pierwszy pit-stop zjechał dopiero na 26. okrążeniu, zakładając opony z pośredniej mieszanki i wracając na tor na drugim miejscu. W tym momencie jego strata do lidera Leclerca wynosiła około dziesięciu sekund. Coraz wyżej w tabeli piął się też Perez, w połowie dystansu jadąc już na ósmej pozycji.

Verstappen tymczasem na swój pierwszy pit-stop zjechał dopiero na 26. okrążeniu, zakładając opony z pośredniej mieszanki i wracając na tor na drugim miejscu. W tym momencie jego strata do lidera Leclerca wynosiła około dziesięciu sekund. Coraz wyżej w tabeli piął się też Perez, w połowie dystansu jadąc już na ósmej pozycji.

Tym razem Max i Charles toczyli raczej korespondencyjny pojedynek. Gdy Verstappen zaczął zbliżać się do lidera, na 34. okrążeniu Ferrari ściągnęło Leclerca na kolejny pit-stop, tym razem zakładając mu opony z miękkiej mieszanki. Verstappen wrócił na prowadzenie, mając bezpieczną, 20-sekundową przewagę nad Monakijczykiem.

Tym razem Max i Charles toczyli raczej korespondencyjny pojedynek. Gdy Verstappen zaczął zbliżać się do lidera, na 34. okrążeniu Ferrari ściągnęło Leclerca na kolejny pit-stop, tym razem zakładając mu opony z miękkiej mieszanki. Verstappen wrócił na prowadzenie, mając bezpieczną, 20-sekundową przewagę nad Monakijczykiem.

Tym razem Max i Charles toczyli raczej korespondencyjny pojedynek. Gdy Verstappen zaczął zbliżać się do lidera, na 34. okrążeniu Ferrari ściągnęło Leclerca na kolejny pit-stop, tym razem zakładając mu opony z miękkiej mieszanki. Verstappen wrócił na prowadzenie, mając bezpieczną, 20-sekundową przewagę nad Monakijczykiem.