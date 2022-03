Graj i rozwijaj się na studiach!

Nie, nagłówek to nie żadna literówka! Nie śnisz. Gry w rzeczywistości mogą pomóc ci w innych dziedzinach życia, w tym także w nauce. Czas to zaakceptować. Poważnie, gry w różnych gatunkach powinny mieć pozytywny wpływ na twoją codzienność niezależnie czy zdajesz sobie z tego sprawę czy też nie. Pamiętaj tylko, że to nie jest wymówka, by rzucić wszystko i resztę życia spędzić na kanapie.

Spójrz tylko na poniższy zestaw umiejętności, które rozwijasz w trakcie gry!

Zręczność palców zdecydowanie sprawdza się w THPS 1+2 © Activision

Refleks

Na pewno zauważyłeś różnicę, jaką dynamiczne gry wywierają na twój refleks. Powtarzalność buduje pamięć mięśniową i uczy podejmowania szybszego decyzji, a także szybkich reakcji. Nawet jeżeli nigdy nie zostaniesz zawodowcem, nadal możesz na tym skorzystać. Tylko nie trzymaj zbyt mocno kontrolera. To tylko zwiększy obciążenie dłoni i nadgarstka.

Cześć gier, które świetnie nadają się do ćwiczenia wyżej wymienionych umiejętności, to FPSy takie jak np. Valorant, Call of Duty czy Rainbow Six Siege. Gry takie jak Tony Hawk's Pro Skater 1 czy 2 także zmuszają nas do wystawienia umysłu i mięśni na próbę.

W Resident's Evil zagadki zawsze były tak samo ważne jak strach © Capcom

Rozwiązywanie zagadek

Wiele gier platformowych ma ukryte drogi do celu, a gracze by je osiągnąć, spędzają czas cofając się i odnajdując wszystkie ścieżki. Gry z gatunku Metroidvania, jak choćby Hollow Knight, nagradzają ciekawskich graczy poprzez kilka niespodzianek, napędzając w ten sposób dążenie do poznawania kolejnych sekretów. Podobnie jest w przypadku gier akcji, jak choćby tych z serii Resident Evil. Zawierają one łamigłówki, które nagradzają postępy, a także ukryte ścieżki z potężniejszymi nagrodami, które pomagają w walce z niebezpieczeństwami tamtego świata.

Oczywiście bywają klasyczne gry z gatunku łamigłówek, inne dodają z kolei element strategii. Warto tu wymienić tytuły takie jak najbardziej popularna gra wszechczasów czyli Tetris czy Gorogoa. Ten drugi jest tak dziwny, jak tylko to możliwe. A mózg cały czas jest w trakcie treningu.

Praca zespołowa w świecie gier © Ubisoft

Współpraca

Wszyscy mieliśmy kiedyś do zrobienia projekt szkolny, w którym zostaliśmy wrzuceni do grupy z innymi kolegami z klasy (niektórych mogliśmy nawet nie lubić) i poproszono nas o pracę na rzecz wspólnego celu. Jest jednak pewna część twojego życia, w której robisz to dobrowolnie i spędzasz godziny próbując osiągnąć sukces w zespole - to tryb wieloosobowy.

Rozwiązywanie problemów, demokratyczne myślenie i dążenie do konsensusu biorą się z takich działań jak gry wieloosobowe lub kooperacyjne...

Granie w gry wieloosobowe, takie jak Rainbow Six Siege czy CS:GO, razem z innymi ludźmi, losowymi lub przyjaciółmi, uczy nas jak skutecznie współpracować z innymi, aby wykonać powierzone nam zadanie stosując do tego zwięzłą komunikację i nagrody słowne jak potężne "GG". Rozwiązywanie problemów, demokratyczne myślenie i dążenie do konsensusu biorą się z takich działań jak gry wieloosobowe lub kooperacyjne. Jeśli nie jest to życiowa umiejętność wynoszona wprost z naszego czasu poświęconego grom to nic nią nie jest.

Bossowie w Returnal to wyzwanie pełne frustracji i poczucia triumfu © Housemarque

Wytrwałość

Jeżeli spędziłeś godziny lub też podjąłeś niezliczoną ilość prób aby pokonać będącego OP końcowego bossa (bądź też tego na średnim poziomie, nie będziemy oceniać), tylko po to, by ostatecznie cieszyć się z przejścia gry, ucząc się jego ruchów, to masz za sobą wartościową lekcję. I prawdopodobnie wyniosłeś z niej coś do prawdziwego świata.

Gry oparte na metodzie prób i błędów idą w parze z prawdziwą nauką, gdzie cały system opiera się na nieustannym próbowaniu różnych sposobów by osiągnąć sukces. I oczywiście próbujesz i próbujesz, bez zniechęcania się, dopóki nie zrobisz czegoś poprawnie.

Gry jak Dark Souls czy Nioh dobrze oddają tę filozofię. Jednak każda gra, która nie podkłada ci wygranej pod nos uczy cię potęgi nie poddawania się. Tak więc następnym razem, gdy nie poradzisz sobie tak dobrze jak oczekiwałeś w quizie, postarasz się być lepiej przygotowany przed kolejną próbą.

Zaraz będą tu kule Reyny © Riot Games

Mentalny reset

Właśnie jesteś po przytłaczającej sesji, którą udało ci się zdać. Potrzebujesz zasłużonego dnia lub dwóch czystego relaksu, ale martwisz się, że gra zniechęci cię do pracy. Nie prawda. Bierz się za to. Przejrzyj swoje zaległe tytuły, bądź też weź się za coś nowego. Oczyść umysł czymkolwiek, w co masz ochotę zagrać, to jest dla ciebie dobre.

Gracze wiedzą, że nie trzeba być razem w tym samym pokoju, aby dobrze się bawić...

Gry odciągną twój umysł od innych rzeczy. Kiedy natomiast będziesz musiał wrócić do książek, będziesz miał świeże spojrzenie, a twój mózg będzie zadowolony z chwili wytchnienia.

Bottom line

Możliwość gry online z kumplami przez komunikator oznacza, że wszystko robimy razem. Interakcje międzyludzkie są natomiast podstawą naszego społeczeństwa. Potrzebujemy siebie nawzajem. Gracze wiedzą, że nie trzeba być razem w tym samym pokoju, aby dobrze się bawić. Każda wymówka by się chwilę zrelaksować jest dobrą wymówką. Online, offline, wszystko jest ok.

Co więcej, zaznaczyliśmy tutaj znaczenie pozostawania zaangażowanym i ćwiczenia mózgu. Dawno minęły czasy, gdy gry były jedynie stratą czasu. Obecnie ignorowanie ich może stanowić ryzyko nawet dla twoich losów na uczelni. Cóż, może to sobie wmawiamy, ale hej, nie przeszkadza nam to.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gier i kulturze z nimi związanej, obserwuj nas na @redbullgaming na Twitterze i Instagramie oraz polub nas na Facebooku .

Zobacz także jaką siłę ma gamingowa społeczność w Chile dzięki serii Part of The Game.

9 min Chile: siła gamingowej społeczności Poznaj wpływ League of Legends w Chile i dowiedz się, jak profesjonalne turnieje wyznaczają standardy w kraju.