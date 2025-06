Te gry poleca Quebo!

Za nami prawdopodobnie największe wydarzenie muzyczne roku - ostatni koncert w karierze Quebonafide . Raper ponownie zachwycił publikę, najpierw poprzez koncert online, prezentując AKT 1, a następnie podczas dwóch koncertów na PGE Narodowym.

Quebonafide przy okazji udzielił także bardzo długiego wywiadu na Kanale Zero, w którym w pewnym momencie zdecydował się otworzyć na temat gamingu. Zdradził tam swoje ulubione tytuły, a my skrzętnie je zapisaliśmy, byście i wy mogli oddać się produkcjom, które urzekły rapera.

38 min Quebonafide: Romantic Psycho Film Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.

01 The Last of Us

The Last of Us © Naughty Dog

Wszystko zaczęło się właśnie od produkcji studia Naughty Dog. Quebo bowiem wspomniał o tym tytule w przytoczonym we wstępie kawałku Cojestmałpy. Jak sam przyznał, grając w The Last of Us, naprawdę nie mógł pohamować wzruszenia.

"Faktycznie uroniłem tam łzę, już nawet na samym początku. Było to dla mnie niezwykle wzruszające, to wspaniała gra" - stwierdził.

No dobrze, ale być może są tu osoby, które po raz pierwszy słyszą ten tytuł (serio?). O czym więc opowiada The Last of Us? W największym skrócie - przenosimy się tu lekko w przyszłość, do postapokaliptycznej wizji Stanów Zjednoczonych. Tam, jako przemytnik Joel, musimy odeskortować na drugi koniec kraju osieroconą nastolatkę - Ellie.

Gra kładzie olbrzymi nacisk przede wszystkim na linię fabularną, co między innymi wykorzystało HBO, tworząc na jej bazie równie znakomity serial. Jak jednak podkreślił sam Quebo, prawidłową kolejnością jest zacząć od gry.

02 Detroit: Become Human

Detroit Become Human © Quantic Dream

"To jedna z moich ulubionych gier" - przyznał Quebo, który dodał, że zainspirowała ona go nawet do zrobienia luminescencyjnego tatuażu, w nawiązaniu do robotów występujące w grze.

Siłą Detroit: Become Human, podobnie jak The Last of Us, jest przede wszystkim fabuła. Gra zorientowana jest wokół historii trójki androidów - Kary i Markusa, wykorzystywanych jako pomoc domowa oraz Connora, zatrudnionego do pracy w policji. W grze obserwujemy jak androidy z czasem zaczynają się buntować i odczuwać coraz więcej ludzkich emocji.

03 Uncharted

Uncharted © Sony Computer Entertainment

Kolejna z gier wymienionych przez Que, które "bardzo lubi", choć w zasadzie celniejszym określeniem byłaby seria gier. Wyszło już bowiem w sumie 9 części przygód Nathana Drake'a, a nawet, w 2022 roku, powstał film oparty o fabułę Uncharted - choć nie odniósł on takiego sukcesu jak choćby serialowa adaptacja The Last of Us.

Wracając jednak do gry - wcielamy się w niej we wspomnianego Nathana Drake'a, dalekiego potomka słynnego podróżnika, sir Francisa Drake'a (który akurat faktycznie istniał, podbijając morza i oceany w XVI wieku). I tak - jak nie trudno się domyślić - akcja kręci się wokół kolejnych wypraw naszego poszukiwacza przygód. Niektórzy uważają Nathana, za męski odpowiednik Lary Croft.

Jako stempel jakości przy Uncharted można dodać, że jest to gra stworzona przez to samo studio co The Last of Us - Naughty Dog.

04 Alan Wake 2

Alan Wake 2 © Epic Games, Remedy Entertainment

I tu znów nawiązanie do wyjściowego tytułu - jak bowiem widać, w przypadku Quebo, cały gaming kręci się wokół jednego. Jak bowiem sam stwierdził: "Grałem ostatnio w znakomitą grę, która ma pewną analogię to The Last of Us - Alan Wake 2 - to było dla mnie coś niesamowitego, co to było za przeżycie".

Na pewno obie gry można zaklasyfikować jako survival horrory, w których musimy pomóc przetrwać głównym bohaterom. No i, co w przypadku Quebo wydaje się być zdecydowanie najważniejsze, gra przede wszystkim skupia się na fabule.

05 Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Ekspedycja 33 © Sandfall INteractive

"Grałem w fantastyczną grę ostatnio, to było coś wspaniałego - Ekspedycja 33" - wyznał Quebo, tym samym dzieląc się najświeższym ogrywanym tytułem.

I tutaj mamy do czynienia z nieco inną grą, aniżeli wcześniej omawiane, bowiem skręcamy bardziej w stronę klasycznych RPG-ów. W Clair Obscur: Expedition 33 trafiamy do fantastycznej krainy, gdzie czeka na nas ogrom surrealistycznych przeciwników.

Naszym głównym celem jest powstrzymanie Malarki, istoty, która po przebudzeniu maluje liczbę na monolicie, a następnie każdy będący w tym wieku - umiera. I tu mały plot-twist. W fabule gry naszym celem jest uratować pokolenie 33-latków (stąd tytuł), a sam Quebo aktualnie ma właśnie 33 lata, co mogło pomóc mu dodatkowo wczuć się w fabułę.

06 Cyberpunk

Cyberpunk © Cyberpunk

Ostatni tytuł, o którym wspomniał Que, to Cyberpunk. Tutaj jednak, jak sam przyznał, zaczynał przygodę z grą, gdy ta była jeszcze we wczesnej fazie, przepełniona bugami i dopiero przymierza się, do powtórnego podejścia.

Dziś, od premiery gry, minęło już 5 lat i jest ona znacznie bardziej dopracowana. Możemy w pełni zanurzyć się w futurystycznym świecie Night City, gdzie jako V, początkujący najemnik, budujemy swoją pozycję w świecie rządzonym przez mega korporacje. A, no i przy okazji w nasze ręce wpada chip z sekretem nieśmiertelności.