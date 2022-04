Gran Turismo 7 – obowiązkowy tytuł dla fanów wyścigów

Twórcy Gran Turismo 7 rozpieszczają nas różnorodnością i ilością aut, jest ich ponad 400 do wyboru. Od dawnych klasyków z historii motoryzacji, po obecnie dobrze nam znane modele aż po auta przyszłości. Wszystkie do testowania na ponad 90 torach (oczywiście jeżeli uda wam się te modele odblokować).

Poza muzycznymi wyzwaniami, w grze mamy też kawiarnię - miejsce, w którym dostajemy menu, czyli wyzwanie by zdobyć konkretne modele aut. W ten sposób możemy stopniowo podejmować kolejne wyzwania by zdobyć te konkretne maszyny, a warunek jest jeden - trafić do pierwszej trójki w wyścigu.

