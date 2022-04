Emocje w Formule 1: Najlepszy wyścig w Australii

Dla Nigela Mansella wszystko wyglądało dobrze do momentu zgaśnięcia czerwonych świateł. Startujący z pole position kierowca błyskawicznie spadł na 4. miejsce. Na prowadzenie wyszedł Nelson Piquet, jednak wkrótce musiał oddać je Keke Rosbergowi. Kolejne okrążenia przyniosły wpadki Brazylijczyka, który obrócił się i stracił kilka pozycji oraz Francuza, który przebił oponę. Wydawało się to dla Prosta koszmarem, ale czas pokazał, że było to błogosławieństwo. Kiedy sytuacja się ustabilizowała, trzej pretendenci do tytułu zajmowali odpowiednio 2, 3 i 4 miejsce. Kierowca McLarena zbliżał się stopniowo do duetu Williamsa, któremu przewodził Piquet. Na 63. okrążeniu Keke Rosberg musiał się wycofać z powodu awarii prawej tylnej opony, a Prost w tym samym momencie wyprzedził nawet Mansella.