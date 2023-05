Magia Narodowego! Przed nami żużlowe Grand Prix Polski w Warszawie

Motocykle żużlowe śmigały po Pradze Południe już w zamierzchłych czasach. W 1985 roku, przy okazji imprezy o cudnie brzmiącej nazwie „Pożegnanie lata z Jarmarkiem”, przed występem Papa Dance, kółka na Stadionie X-lecia kręcił m.in. słynny Ove Fundin. Jednak dopiero oddany do użytku w 2012 roku Stadion Narodowy stał się miejscem na tyle godnym, by do stolicy kraju rozkochanego w żużlu, zawitał elitarny cykl Speedway Grand Prix.

Cykl SGP zadebiutował w Warszawie w 2015 roku i na pewno nie była to udana inauguracja. Jeśli coś mogło pójść nie tak, to poszło wtedy na Narodowym. Tory był fatalny, zepsuła się maszyna startowa, zabrakło prądu… Rozegrano zaledwie 9 z 23 zaplanowanych wyścigów, wygrał Słoweniec Matej Zagar, a na najniższym stopniu podium stanął Jarosław Hampel. Wydawało się, że to dobra wróżba dla Polaków i już wkrótce reprezentant biało-czerwonych wygra turniej. Nic bardziej mylnego! Czekamy już 8 lat, na Narodowym odbyło się 5 kolejnych eliminacji i nigdy nie udało się zwyciężyć żadnemu Polakowi. Oby to się zmieniło 13 maja!

„To nie żadne fatum, ale zbieg okoliczności i przypadek. Za bardzo bym się tym nawet nie przejmował. Najważniejsze jest bowiem to, kto jest pierwszy w klasyfikacji końcowej Grand Prix. Aczkolwiek dla dyscypliny byłoby pożądane, gdyby Polak w końcu stanął na pierwszym stopniu podium na PGE Narodowym. Prędzej czy później Polak wygra w Warszawie. Być może stanie się to nawet w tym roku, bo jak wiadomo - zostanie zbudowany nieco inny tor. Dotąd w Warszawie trudno się wyprzedzało. Teraz ścieżek i linii jazdy ma być więcej, a to są właśnie idealne warunki dla naszych” – mówi najbardziej utytułowany trener w historii żużlowej reprezentacji Polski, Marek Cieślak.

