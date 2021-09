GP Włoch F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Autodromo Nazionale di Monza

Okrążenie rozpoczynało się na dzisiejszej prostej startowej i pokonywało pętlę zbliżoną do obecnej – różniącą się głównie brakiem trzech obecnych dziś szykan - Prima Variante (zwanej też Variante Rettifilo), Variante della Roggia oraz Variante Ascari. Dojeżdżało się w ten sposób niemal do końca okrążenia – aż do zakrętu Parabolica, którego nazwę zmieniono w tym roku na Curva Alboreto, aby upamiętnić tragicznie zmarłego w 2001 r. włoskiego kierowcę. Michele Alboreto startował m.in. Tyrrella, Benettona, Ferrari (został wicemistrzem świata w 1985 r.) oraz Minardi – stajni, która dała początek dzisiejszej AlphieTauri.

Okrążenie rozpoczynało się na dzisiejszej prostej startowej i pokonywało pętlę zbliżoną do obecnej – różniącą się głównie brakiem trzech obecnych dziś szykan - Prima Variante (zwanej też Variante Rettifilo), Variante della Roggia oraz Variante Ascari. Dojeżdżało się w ten sposób niemal do końca okrążenia – aż do zakrętu Parabolica, którego nazwę zmieniono w tym roku na Curva Alboreto, aby upamiętnić tragicznie zmarłego w 2001 r. włoskiego kierowcę. Michele Alboreto startował m.in. Tyrrella, Benettona, Ferrari (został wicemistrzem świata w 1985 r.) oraz Minardi – stajni, która dała początek dzisiejszej AlphieTauri.

Okrążenie rozpoczynało się na dzisiejszej prostej startowej i pokonywało pętlę zbliżoną do obecnej – różniącą się głównie brakiem trzech obecnych dziś szykan - Prima Variante (zwanej też Variante Rettifilo), Variante della Roggia oraz Variante Ascari. Dojeżdżało się w ten sposób niemal do końca okrążenia – aż do zakrętu Parabolica, którego nazwę zmieniono w tym roku na Curva Alboreto, aby upamiętnić tragicznie zmarłego w 2001 r. włoskiego kierowcę. Michele Alboreto startował m.in. Tyrrella, Benettona, Ferrari (został wicemistrzem świata w 1985 r.) oraz Minardi – stajni, która dała początek dzisiejszej AlphieTauri.

, otwierający owalną część toru. Przeciwległa prosta biegnąca po moście, pod którym dziś przejeżdżają kierowcy, prowadziła do kolejnego pochylonego zakrętu, którym wracało się na prostą startową. Co ciekawe, linia startu umiejscowiona była na jednej z części prostej, a boksy – na drugiej. Sezon 1980 to jedyny rok, kiedy Monzy nie było w kalendarzu Formuły 1. GP Włoch rozegrano wtedy na Imoli, o obiekt pod Mediolanem zmodernizowano.

Biorąc pod uwagę historię włoskiego obiektu oraz jego pozorną łatwość, najbliższą prawdzie odpowiedzią byłoby "wszystkiego". Tor pod Mediolanem składa się w większości z długich prostych odcinków, do których dostosowuje się bolidy. Z tego powodu ustawia się je tak, aby stawiały najmniejszy możliwy opór aerodynamiczny. Wiąże się z tym jednak minimalny poziom docisku, przez co trzeba bardzo uważać na hamowaniach i w zakrętach. Właściwie z każdego wirażu łatwo można wypaść, ponieważ bardzo dokuczliwa jest tu podsterowność wynikająca z braku docisku.

Biorąc pod uwagę historię włoskiego obiektu oraz jego pozorną łatwość, najbliższą prawdzie odpowiedzią byłoby "wszystkiego". Tor pod Mediolanem składa się w większości z długich prostych odcinków, do których dostosowuje się bolidy. Z tego powodu ustawia się je tak, aby stawiały najmniejszy możliwy opór aerodynamiczny. Wiąże się z tym jednak minimalny poziom docisku, przez co trzeba bardzo uważać na hamowaniach i w zakrętach. Właściwie z każdego wirażu łatwo można wypaść, ponieważ bardzo dokuczliwa jest tu podsterowność wynikająca z braku docisku.

Biorąc pod uwagę historię włoskiego obiektu oraz jego pozorną łatwość, najbliższą prawdzie odpowiedzią byłoby "wszystkiego". Tor pod Mediolanem składa się w większości z długich prostych odcinków, do których dostosowuje się bolidy. Z tego powodu ustawia się je tak, aby stawiały najmniejszy możliwy opór aerodynamiczny. Wiąże się z tym jednak minimalny poziom docisku, przez co trzeba bardzo uważać na hamowaniach i w zakrętach. Właściwie z każdego wirażu łatwo można wypaść, ponieważ bardzo dokuczliwa jest tu podsterowność wynikająca z braku docisku.