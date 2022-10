Core’owi szosowcy i rowerzyści zakochani w swoich MTB podchodzą do niego z dystansem, ale jedni i drudzy bardzo często oglądają się za nim gdy widzą go gdzieś na swojej drodze. Część robi to z czystej ciekawości zastanawiając się, skąd wziął się ten fenomen. Ale ci, którzy spróbowali przymierzyć się do niego w jego naturalnym środowisku, w większości szybko się do niego przekonali. Zrozumieli, że nie jest czymś pomiędzy, tylko całkiem innym typem roweru. Gravel to wolność, przygoda i brak zasad. Oto spostrzeżenia, które nasunęły nam się po weekendzie w Górach Izerskich, gdzie testowaliśmy

– ale chcą mieć też możliwość zjechania z asfaltu. Te osoby chcą mieć jeden rower, takiego odchudzonego „górala” lub uterenowioną szosę, która spełni wiele zadań – zdecydowanie nie chcą kupować osobno szosy i MTB, a tzw. „cross” wydaje się im mało sportowy. Drudzy to tacy, którzy dokładnie wiedzą czego chcą i po prostu marzy im się gravel, bo albo już go wypróbowali, albo najeździli się na innych rowerach i w nim widzą to coś, czego od dawna szukali.

Gravel jest dla każdego. Nie ma w tym cienia przesady. Może to być Twój jedyny rower – choć pewnie wtedy chciałoby się mieć do niego co najmniej dwa komplety kół. Osobno na trasy z przewagą asfaltu i na te z przewagą wszystkiego innego. Ale może to być także kolejny rower w kolekcji – ten złoty środek pomiędzy szosą i MTB. Możesz na niego wsiadać kiedy tylko masz ochotę na to, by nie tłuc się drogą w ruchu samochodowym a jednocześnie chcesz przycisnąć na przykład na leśnych szutrowych „pożarówkach”, gdzie czujesz, że full po prostu by się marnował.

, choć oczywiście nie ma amortyzatorów, które sprawnie wybierałyby nierówności. To sprawia, że dobrze poczujemy się na nim niemal w każdym terenie. Spękany, dawno wylany lub zaniedbany asfalt, drogi żwirowe, drogi o nawierzchni mieszanej ale bez luźnego piachu, czy leśne ścieżki to odcinki, na których gravel sprawdza się chyba najlepiej. No i nie ma nudy. Można poczuć na nim adrenalinę. Spokojnie poradzi sobie nawet z łagodniejszymi single trackami. Producenci tych rowerów oferują też szeroki wybór napędów, dzięki czemu kupując go można dokonać wyboru - mieć maszynę, na której bez kłopotów podjedziemy pod każde wzniesienie, albo o nieco innej charakterystyce, bardziej na zwykłe wiejskie drogi, czy wręcz do miasta.

Rynek graveli jest bardzo duży. Znajdziemy na nim zarówno rowery produkowane masowo przez wielkie, znane marki, jak i tworzone jednostkowo, na konkretne zamówienie klienta. Zwłaszcza w tych drugich specjalizują się niewielkie rowerowe manufaktury. W ostatnich latach powstało ich bardzo dużo. Niektóre specjalizują się w gravelach. To czym różnią się od siebie modele to między innymi rozmiar kół, przekroje poszczególnych elementów ramy, czy kształt kierownicy (oczywiście zwykle są to „baranki”, ale i one potrafią się mocno różnić). Zaskakują designerskie projekty graficzne malowania. Wolność jaką daje gravel jest najbardziej widoczna w customowych egzemplarzach, gdzie artyści współpracujący z producentami też popuszczają wodze fantazji. Spod ich ręki wychodzą rowerowe dzieła sztuki, które przyciągają wzrok a przede wszystkim mają swój własny charakter. To rowery, które niejako rodzą się z duszą, jakiej maszyna z taśmy dopiero musi dorobić się u swojego użytkownika w trakcie jazdy.

