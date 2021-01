Grubson: Z dzikami w życiu i na scenie

„Nie chciałem być sztywnie przywiązany do jednego stylu, jakkolwiek się ograniczać, choć pewnie pod kątem komercyjnym byłoby to najłatwiejsze. Ale czy rozwijające? Wątpię. Dlatego też cały czas kombinuję z brzmieniem, szukam nowych środków wyrazu, a to doskonała okazja, by współpracować z innymi twórcami, wymieniać doświadczenia. Wtedy rodzą się rzeczy, do których wracam zawsze z ogromną przyjemnością i taką fajną, twórczą melancholią. Każdy z nas ma swój świat, swój kosmos i jest dla mnie czymś bardzo świeżym móc się do niego zbliżyć twórczo, a często i tak po ludzku, koleżeńsko, gdy z tych kooperacji wynikają wieloletnie przyjaźnie”.

Krzysztof Zalewski

. Pamiętam, jak dowiedziałem się, jakie będą konkurencje podczas tej imprezy i do jakich epok muzycznych mamy wracać nowymi wersjami naszych utworów - to było bardzo ciekawe, nowe, świeże! Nie powiem, że trudne, lecz właśnie odświeżające, pobudzające do kolejnego twórczego działania. Bo jedną rzeczą było to, że miałem za przeciwnika Krzyśka, a drugą, że to wydarzenie było po prostu kolejnym świetnym doświadczeniem dla zespołu, z którym gram od lat. Musieliśmy zmierzyć się z nowymi materiami, dołożyć do tego gara, w który wrzucamy reggae, drum’n’bass, funk, kolejne gatunki i brzmienia, żeby wyszło z tego coś odpowiednio przyprawionego i bujającego, co porwie publikę.

Igor Herbut

powiedział wtedy, że był fanem mojej 3ody Kru, szalał na koncertach, co sprawiło mi ogromną przyjemność. Zobaczyłem go potem na żywo i już wiedziałem, że mamy ten sam lot. Tak się złożyło, że potem dość często się spotykaliśmy, grając na tych samych festiwalach, a w 2017 r. kupiłem płytę LemON „Tu”, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Wtedy już wiedziałem - tak, na pewno coś nagramy! Zaprosiłem Igora na trasę „Sentymentalnie” rok temu, po czym on się zrewanżował i zagrałem u niego podczas akustycznego koncertu. Ujęła mnie jego wrażliwość. To coś, czego nie da się wypracować, podpatrzeć u kogoś, to po prostu trzeba mieć.

To jest przykład osoby, której twórczość stoi na zupełnie odmiennym biegunie niż moja. Mamy inne inspiracje i inny lot, ale czujemy ten sam twórczy vibe. Nigdy nie zapomnę, kiedy go poznałem - to było w Szczecinie w listopadzie 2015 r., gdy grałem na 70. urodzinach Radia Szczecin, na tej samej scenie co LemON i Kult z Kazikiem. Poznaliśmy się w hotelu, całą noc siedzieliśmy i gadaliśmy, z Kazikiem zresztą też, ale on poszedł wcześnie spać (śmiech).

Jarecki

Nie myśleliśmy dotąd o wspólnej płycie, choć - to paradoksalne - cały czas się widzimy, współpracujemy, nagrywamy coś razem. Teraz dogrywam się na przykład do jego nowego wydawnictwa. Zresztą jeśli coś powstanie, to rzecz jasna w ramach trio, jeszcze z DJ-em BRK. Mamy na przykład Strefę Zgniotu - to jest bardzo gruba, imprezowa rzecz. Jeśli zaś chodzi o duet to hmm... czemu nie! Znamy się jak łyse konie, może faktycznie trzeba o tym pomyśleć?!

Mrozu, Marika, Paprodziad

poznałem jeszcze przed wydaniem mojego debiutanckiego Albumu „O.R.S.”, często spotykaliśmy się na trasie razem z DJ Feel-xem. Co zabawne, Mroza i Paprodziada poznałem we francuskich Alpach na jednym z zimowych wyjazdów i od razu złapaliśmy wspólny język. Poza tym często spotykaliśmy się na trasie podczas sezonu koncertowego. Niestety nigdy nie udało nam się niczego wspólnie z Mrozem i Paprodziadem zarejestrować, jedynie Marika zaprosiła mnie kilka lat temu na swój album, efektem czego jest utwór „Niebieski ptak”. Cała trójka pojawiła się natomiast na mojej ostatniej trasie koncertowej „Sentymentalnie”, więc dla mnie już tylko kwestią czasu było, że w końcu coś wspólnie nagramy. Podczas pracy nad nowym albumem „AKUSTYCZ(NIE)ZUPEŁNIE” czułem, że to właśnie te osoby powinny być jego częścią i to się udało. Mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni raz!

Promoe