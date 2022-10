Te gry się nie starzeją. Zobacz nieśmiertelne gry wszech czasów

W 1994 roku bijatyka ta podbiła serca graczy na japońskich automatach arcade, a już rok później królowała na PlayStation. Uwagę zwracała różnorodność bohaterów, ich barwny design i styl ciosów, który był inspirowany prawdziwymi sztukami walki. To doprowadziło Tekkena do rekordowej liczby sprzedanych egzemplarzy, która przekroczyła milion, co zapewniło grze miejsce w Księdze Rekordów Guinessa.

w wersji na lodówkę. Nie da się zaprzeczyć, tytuł ten musiał znaleźć się na naszej liście. Mimo że The Elder Scrolls V: Skyrim, jest na rynku krócej niż wcześniej wspomniane gry, cała seria TES została zapoczątkowana w 1994 roku, jednak to Skyrim zyskał największą popularność i doczekał się remake’ów i wersji na kolejne generacje konsol.

Wielu graczom ta produkcja kojarzy się przez swój klimat z jesiennymi i zimowymi wieczorami, wciągając na wiele godzin odkrywania historii głównego bohatera, którą możemy poprowadzić wieloma ścieżkami. Złodziejaszek Khajit, czy może elf rzucający czary... Przez to większość graczy pochłoniętych przez ten magiczny świat, nie poprzestała na jednej rozgrywce, wracając by odkryć nowe bractwa, miejsca i zadania.

Mimo legendarnej już trudności, seria bywa łaskawa dla graczy, dzięki przewidywalności w schematach ataków części przeciwników i opcji multiplayer, by przyzywać kompanów do pomocy, co chyba nadaje największy urok w rozgrywce. Wbrew pozorom w tej ponurej krainie skrywają się liczne opowieści o władcach i rycerzach, które nadają się na

Heroes Might and Magic III - Nieśmiertelna turówka