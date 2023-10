Gry, które umilą jesienne wieczory

Wakacje się skończyły, jesień za pasem, a wraz z nią chłodne jesienne wieczory. Szybciej zachodzące słońce nie sprzyja przesiadywaniu na dworze, dlatego to najlepszy moment by sięgnąć po czekające w kolejce gry, lub całkowicie nowe tytuły, które umilą wam czas.

Wakacje się skończyły, jesień za pasem, a wraz z nią chłodne jesienne wieczory. Szybciej zachodzące słońce nie sprzyja przesiadywaniu na dworze, dlatego to najlepszy moment by sięgnąć po czekające w kolejce gry, lub całkowicie nowe tytuły, które umilą wam czas.

Wakacje się skończyły, jesień za pasem, a wraz z nią chłodne jesienne wieczory. Szybciej zachodzące słońce nie sprzyja przesiadywaniu na dworze, dlatego to najlepszy moment by sięgnąć po czekające w kolejce gry, lub całkowicie nowe tytuły, które umilą wam czas.

Czekają na was tryby kariery zawodnika, jak i menadżera, Ultimate Team, gry jedno i wieloosobowe, a także opcja wcielenia się w zawodnika ulicznej piłki nożnej - Volta Football. Zauważalna zmiana zachodzi także w rozgrywce piłkarek, pod względem wizualnym, jak i ich umiejętności. Co więcej, cztery z nich znalazły się wśród 12 najlepszych kart w grze. EA skupiło się też na wzniesieniu na nowy poziom technologii HyperMotion - dodającej rozgrywce ekstremalny realizm, na podstawie danych zebranych podczas prawie 200 meczy. Dzięki temu zawodnicy zachowują na murawie swój charakter, styl rozgrywki i reakcje w momentach bezczynności.

Czekają na was tryby kariery zawodnika, jak i menadżera, Ultimate Team, gry jedno i wieloosobowe, a także opcja wcielenia się w zawodnika ulicznej piłki nożnej - Volta Football. Zauważalna zmiana zachodzi także w rozgrywce piłkarek, pod względem wizualnym, jak i ich umiejętności. Co więcej, cztery z nich znalazły się wśród 12 najlepszych kart w grze. EA skupiło się też na wzniesieniu na nowy poziom technologii HyperMotion - dodającej rozgrywce ekstremalny realizm, na podstawie danych zebranych podczas prawie 200 meczy. Dzięki temu zawodnicy zachowują na murawie swój charakter, styl rozgrywki i reakcje w momentach bezczynności.

Czekają na was tryby kariery zawodnika, jak i menadżera, Ultimate Team, gry jedno i wieloosobowe, a także opcja wcielenia się w zawodnika ulicznej piłki nożnej - Volta Football. Zauważalna zmiana zachodzi także w rozgrywce piłkarek, pod względem wizualnym, jak i ich umiejętności. Co więcej, cztery z nich znalazły się wśród 12 najlepszych kart w grze. EA skupiło się też na wzniesieniu na nowy poziom technologii HyperMotion - dodającej rozgrywce ekstremalny realizm, na podstawie danych zebranych podczas prawie 200 meczy. Dzięki temu zawodnicy zachowują na murawie swój charakter, styl rozgrywki i reakcje w momentach bezczynności.