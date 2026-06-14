Czekasz na GTA VI? Sprawdź te 7 gier!

Wydaje się, że cały świat czeka na GTA 6. Grę, która ma zrewolucjonizować branżę. Grę, której premiery wiele innych wielkich tytułów unika jak ognia, przesuwając własne premiery na rok 2027. 19 listopada 2026 roku oczekiwanie wreszcie ma dobiec końca. O ile rzecz jasna, po raz kolejny nie dostaniemy informacji o przesunięciu premiery. Tak czy inaczej - wydaje się, że to jeszcze wieczność. Dlatego też przygotowaliśmy dla was listę 7 gier, które mogą nieco ten czas umilić.

01 Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 to gra, na którą możesz stracić kilka miesięcy. © Rockstar Games

Data premiery : 26 października 2018

Platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Dla kogo?: miłośników gier westernowych i z otwartym światem, którzy cenią sobie swobodę rozgrywki

Red Dead Redemption 2 , najnowsza produkcja studia odpowiedzialnego za serię GTA, po premierze zimą 2018 roku na zawsze zmieniła oblicze gatunku gier z otwartym światem. Jeśli cenisz sobie open worldy w stylu Rockstar i lubisz klimat Dzikiego Zachodu i kowbojów, to trafiłeś we właściwe miejsce.

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Nic dziwnego, że RDR2 znajduje się na samym szczycie każdej listy gier, polecanych w oczekiwaniu na GTA 6. Koniec końców obie gry mają to samo DNA. Ogromny, tętniący życiem świat, bogata fabuła i postacie, które wydają się prawdziwe. Jeśli jeszcze nie przeszedłeś tej gry, przed Tobą setki godzin zabawy!

W trakcie gry odkrywasz ogromny, tętniący życiem świat pełen szczegółów: polujesz, łowisz ryby, grasz w pokera, napadasz na pociągi i reagujesz na system pogody i pory dnia, który ma bezpośredni wpływ na postacie niezależne i otoczenie. Trzeba dbać o konie, dymiące kolty, a nawet o swoją brodę. Wszystko to wpływa na system honoru, który decyduje o tym, jak świat na ciebie reaguje.

A do tego ta legendarna, niezapomniana ścieżka dźwiękowa. Możesz jej ponownie posłuchać w najlepszym wydaniu podczas występu orkiestry na festiwalu Red Bull Music Festival w Los Angeles w 2019 roku.

56 min The Music of Red Dead Redemption 2 Check out this reimagining of Red Dead Redemption 2's score as a live audio-visual performance.

Dlaczego fani GTA 6 powinni sięgnąć po tę grę?: ten sam twórca, ten sam klimat otwartego świata oraz pokaz tego, co Rockstar potrafi osiągnąć w zakresie szczegółowości, atmosfery i narracji.

02 Crimson Desert

Crimson Desert skupia się na imponującym otwartym świecie © Pearl Abyss

Data premiery: 19 marca 2026

Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC

Dla kogo?: fanów gier RPG akcji, którzy poszukują rozległych światów i intensywnych walk

Crimson Desert od studia Pearl Abyss jest dostępny od marca 2026 roku i pokazuje, jak rozległy i dopracowany może być dziś open world. W grze wcielasz się w postać Kliffa Macduffa, przywódcy oddziału najemników Greymanes, którego obóz zostaje niemal całkowicie zniszczony podczas nocnego najazdu rywalizującej frakcji Black Bears. Fabuła skupia się na zemście, intrygach frakcyjnych i walce o kontynent Pywel.

W gruncie rzeczy Crimson Desert to gra akcji z elementami przygodowymi, w której główną rolę odgrywają wymagające walki wręcz, oparte na wyczuciu czasu, kontratakach i zmianie broni. Do tego dochodzą przejażdżki konne po rozległych krajobrazach, eksploracja ruin oraz tajemnicza strefa Abyss, która pozwala zagłębić się jeszcze bardziej w fabułę gry.

Co najważniejsze - Crimson Desert oferuje dokładnie taką rozległość świata otwartego, jakiej poszukiwać mogą fani GTA - mnóstwo do odkrycia, mnóstwo wrażeń i praktycznie żadnej przerwy między kolejnymi atrakcjami. Dla wielu graczy ten tytuł jest poważnym kandydatem do tytułu Gry Roku 2026.

Dlaczego fani GTA 6 powinni sięgnąć po tę grę?: Ogromna skala i różnorodność świata gry: Ci, którzy oczekują od GTA 6 ogromnego świata otwartego, już teraz odnajdą tu podobne poczucie rozmachu i swobody.

03 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Data premiery: 10 grudnia 2020

Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Dla kogo?: miłośników science fiction, kryminałów i tworzenia postaci

Night City to jedno z najbardziej zagęszczonych i tętniących życiem miast, jakie kiedykolwiek stworzono w grze, co sprawia, że naturalnym punktem odniesienia jest Vice City z GTA 6. Wcielając się w postać najemnika V w Cyberpunku, przedzierasz się przez świat korporacji, gangów i przestępczości ulicznej, a fabuła jest w dużym stopniu uzależniona od twoich decyzji i relacji z Johnnym Silverhandem (Keanu Reeves).

Cyberpunk w ciekawy sposób łączy akcję rodem ze strzelanki z elementami RPG. W grze podnosisz poziom umiejętności, rozbudowujesz swoją konfigurację, wybierając broń, cyberimplanty i umiejętności hakerskie, a także pędzisz samochodami i motocyklami po ulicach, biorąc udział w pościgach i strzelaninach z policją. Na przestrzeni lat gra znacznie zyskała na jakości dzięki licznym aktualizacjom i dodatkowi Widmo Wolności.

Kto pominął tę grę w momencie jej premiery (co prawda nieco burzliwej), ma dziś szansę od początku cieszyć się jedną z najlepszych gier z otwartym światem, jakie kiedykolwiek powstały.

Dlaczego fani GTA 6 powinni sięgnąć po tę grę?: tętniąca życiem metropolia, pojazdy, kryminalna fabuła i mnóstwo miejskiego chaosu. A więc dokładnie taka sceneria, jaką ponownie zaoferuje GTA 6.

04 Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 oferuje wiele atrakcji dla kolekcjonerów © Phil Briel/Xbox Game Studios

Data premiery: 19 maja 2026

Platformy: Xbox Series X/S, PC (PS5-Version soll folgen)

Dla kogo?: miłośników gier samochodowych i wyścigowych, którzy cenią sobie otwarte światy i szybką akcję

Dzięki wyścigom samochodowym tryb wieloosobowy online w GTA 6 z pewnością będzie miał coś do powiedzenia w rywalizacji o miano najlepszej gry wyścigowej 2026 roku. Samochody są kluczowym elementem serii GTA i właśnie w tym miejscu wkracza Forza Horizon 6. Zamiast ciągłej fabuły, gracz bierze udział w serii festiwalowych wydarzeń, podczas których pnie się w górę w różnych seriach wyścigowych, odblokowuje nowe samochody i buduje własną flotę. Otwarty świat gry zachęca do swobodnego odkrywania w dowolnym momencie, zarówno z dala od toru, jak i w samym jego centrum.

Setki pojazdów, mnóstwo opcji dostosowywania wyglądu i tuningu, a także różnorodne rodzaje wyścigów – od wyścigów ulicznych, przez trasy terenowe, aż po tory akrobatyczne – zapewniają ogromną różnorodność. Wrażenia z jazdy są typowe dla gier zręcznościowych, ale przy tym zapewniają dobrą przyczepność, co idealnie nadaje się do tego, by po prostu dodać gazu i odkrywać otwarty świat we własnym tempie.

Kto już teraz szuka mocy silnika i prędkości, ten znajdzie tu coś dla siebie i przy okazji będzie mógł doskonalić swoje umiejętności jazdy zanim wyląduje na drogach GTA 6.

Dlaczego fani GTA 6 powinni sięgnąć po tę grę?: nacisk na samochody, prędkość i otwarty świat do odkrycia idealnie trafia w to, co fani GTA cenią sobie w grze od strony motoryzacyjnej.

05 Gothic Remake

Remake Gothica przywraca kultowy klasyk z 2001 roku. © THQ Nordic

Data premiery: 5 czerwca 2026

Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC

Dla kogo?: fanów gier RPG, którzy cenią sobie klimatyczne światy z wyrazistymi postaciami

Prawdziwy klasyk! Gothic wreszcie powrócił, a jego remake przywraca legendarną kolonię karną z 2001 roku, oferując nowoczesną grafikę i ulepszoną mechanikę rozgrywki. Zaczynasz jako bezimienny więzień w kolonii karnej odciętej od świata zewnętrznego magiczną barierą. Tam musisz najpierw zdobyć szacunek i miejsce w jednej z rywalizujących frakcji obozowych. Ale czy to naprawdę trzeba komukolwiek tłumaczyć?

Rozgrywka opiera się na dynamicznych walkach, otwartym systemie poziomów bez klasycznych klas postaci oraz świecie, który nie oferuje znaczników zadań ani wygody szybkiej podróży. Zamiast tego gracz musi zapamiętywać trasy, poznawać nawyki postaci niezależnych i ciężko pracować na swoje postępy – to wrażenia z gry, których brakuje w wielu współczesnych tytułach z otwartym światem, a które przywracają nostalgiczny klimat.

Dla wszystkich, którzy kochają gry z otwartym światem o głębokiej fabule i jednocześnie chcą na nowo doświadczyć historii gamingu - ten tytuł jest pozycją obowiązkową.

Dlaczego fani GTA 6 powinni sięgnąć po tę grę?: realistyczny, tętniący życiem świat z postaciami niezależnymi, które żyją własnym rytmem - wszystko to, co cenimy w GTA.

06 Assassin's Creed Black Flag: Resynced

Ubisoft przywraca Black Flag szykując remake © Ubisoft

Data premiery: 2013 (oryginał), Remake Black Flag Resynced ukaże się 9 lipca 2026

Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC

Dla kogo?: fanów piratów i gier z otwartym światem, którzy uwielbiają eksplorację i bitwy morskie

Już w 2013 roku Ubisoft udowodnił w grze Black Flag, jak wiele radości może sprawić otwarty świat pełen możliwości – tyle że na pełnym morzu, a nie w wielkim mieście. Ta piracka przygoda jest uważana przez fanów serii za jedną z najlepszych gier całego uniwersum. Teraz twórcy szykują powrót na morza w nieco zmodernizowanej wersji pod tytułem „Assassin's Creed Black Flag: Resynced”.

Wcielając się w rolę pirata Edwarda Kenwaya, przemierzysz Karaiby, stopniowo dołączając do Bractwa Asasynów i trafiając w sam środek konfliktu między piratami, templariuszami i mocarstwami kolonialnymi. To opowieść pełna intryg, zdrad i trudnych decyzji.

W centrum rozgrywki znajduje się twój statek, "Jackdaw", a nie może oczywiście zabraknąć legendarnego „Leap of Faith”. A czy - i w jakim stopniu - jest on możliwy w prawdziwym życiu, sprawdziło czterech sportowców Red Bulla, w tym Molly Carlson i Pavel Petkuns.

Remake ukaże się 9 lipca 2026 roku i został całkowicie przebudowany przy użyciu najnowszego silnika Anvil Engine, obejmującego ray tracing, renderowanie mikropoligonów oraz dynamiczny system pogodowy, który sprawia, że Karaiby wydają się jeszcze bardziej realistyczne. Przerobiono również system walki: wprowadzono nowe mechaniki kontrataku, bardziej elastyczne pościgi oraz możliwość ukrycia się praktycznie wszędzie podczas sekwencji skradankowych.

Oprócz oryginalnej fabuły dostępne będą też ekskluzywne nowe wątki poświęcone znanym postaciom, takim jak Czarnobrody i Stede Bonnet, a także trzej nowi oficerowie, którzy dołączają do Edwarda podczas jego podróży, oraz drobne dodatki, takie jak nowe szanty, zwierzęta domowe na pokładzie "Jackdawa” oraz tryb fotograficzny.

Dlaczego fani GTA 6 powinni sięgnąć po tę grę?: ogromny, bogato wypełniony otwarty świat z misjami pobocznymi, przedmiotami do zebrania i fabułą, która wciągnie cię na wiele godzin – zupełnie jak w GTA.

07 The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker zapowiada się jako nie lada gratka dla fanów RPG © Bandai Namco

Data premiery: 03 września 2026

Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC

Dla kogo?: miłośników fabuły, którzy lubią mroczne gry RPG z wyborami moralnymi

No dobrze, jak już uda się wam jakoś dotrwać do września, to mamy coś specjalnego. Co prawda wciąż zostaje wam jeszcze około dwóch miesięcy do premiery GTA 6, ale co powiecie na kolejną perełkę wśród gier z otwartym światem, pełną wciągającej fabuły, moralnych wyborów i porywającej akcji? Scena należy do Blood of the Dawnwalker. Ta mroczna gra RPG osadzona w świecie fantasy powstaje w studiu (Rebel Wolves), które wcześniej odegrało istotną rolę przy tworzeniu Wiedźmina 3 i Cyberpunk 2077. I od razu to widać.

Gra przenosi was do XIV-wiecznej Europy, w której szaleje dżuma, a wampiry wykorzystują ten chaos, by wyjść z cienia. Wcielasz się w postać Coena, który po ukąszeniu staje się Dawnwalkerem. W dzień jest człowiekiem, a w nocy wampirem. To, czy będziesz walczył o swoje człowieczeństwo, czy też zaakceptujesz swoje mroczne moce, by ocalić swoją rodzinę, zależy wyłącznie od ciebie.

W zależności od pory dnia czekają na ciebie dwie zupełnie różne ścieżki rozgrywki: jako człowiek walczysz mieczem i magią, a jako wampir polegasz na brutalnych, nadprzyrodzonych zdolnościach i poruszasz się zupełnie inaczej po ręcznie stworzonym otwartym świecie. Do tego dochodzi system czasu, który naprawdę działa: każda misja kosztuje czas, a nie możesz pomóc każdemu. W dodatku świat oraz przeciwnicy reagują na to, co robisz, lub właśnie na to, czego nie robisz.

Dlaczego fani GTA 6 powinni się na to zdecydować?: interaktywny świat, w którym twoje działania pociągają za sobą konsekwencje. Podobnie jak w GTA, gdzie twoje decyzje mają bezpośredni wpływ na fabułę i otoczenie.