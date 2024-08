Czy gry wideo mogą pomóc ci zwiększyć wydajność mózgu w pracy?

Wyobraź to sobie. Znalazłeś wymarzoną pracę. Aktualizujesz swoje CV, aby uwzględnić wszystkie istotne umiejętności i atrybuty wymagane na danym stanowisku. I dodajesz linijkę - może nawet dwie - o swoim doświadczeniu w Modern Warfare/NBA 2k/Battlegrounds/Total War/FIFA. A i jeszcze jedno! Praca, o którą się ubiegasz, nie jest związana z tworzeniem gier, ani z IT.

Tak więc w jaki sposób twoje epickie umiejętności walki ze smokami lub zdolność do budowania odjazdowego miasta mogą sprawić, że będziesz bardziej efektywny w pracy? Bardzo nas cieszy, że o to zapytałeś.

Call of Duty: Modern Warfare