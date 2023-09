7 gier dla każdego miłośnika CS:GO

Podobnie jak w przypadku CS:GO, w Rainbow Six również naprzeciwko siebie stają dwa, 5-osobowe, oddziały. Do wyboru mamy tu jednak ponad 60 różnych postaci (operatorów) odwzorowujących jednostki specjalne z całego świata, w tym polski GROM.

Naszym zadaniem jest, wspólnie z sojusznikami, wydostać się z miasta dotkniętego apokalipsą. Gra bardzo duży nacisk kładzie na kooperację, przez co dbanie o nasz pasek życia jest niemal równie istotne, co dbanie o naszych sojuszników.

, hype wśród graczy był naprawdę duży. I choć ostatecznie, wbrew części oczekiwań, nie stał się on pogromcą CS:GO, to wciąż jest to gra, której warto dać szansę. Zwłaszcza, jeżeli od poważnej, ultrarealistycznej grafiki Rainbow Six czy PUBG, wolicie kolorowy świat rodem z komiksu.

Riot Games przez lata trzymał się z dala od FPS-ów. Jednak gdy twórcy League of Legends, podobnie jak wcześniej Blizzard, zdecydowali się wreszcie podjąć rękawicę i rzucić wyzwanie CS-owi, to wyszedł im naprawdę zgrabny produkt.

Team Fortress 2 to idealna gra na odstresowanie po ciężkim dniu. Już sama komiksowa grafika sprawia, że nie ma tu takiej napinki jak w CS:GO czy Rainbow Six. Głównym celem gry jest wykonywanie, wraz z członkami naszej drużyny, poszczególnych misji, w czym rzecz jasna przeszkodzić będzie nam chciała przeciwna drużyna.

Jeden z największych klasyków gatunku. Oczywiście, do wyboru jest mnóstwo części, które oferują, poza trybem multiplayer, przeróżne kampanie fabularne, my jednak postawiliśmy na jedną z cieplej wspominanych, która w dodatku w listopadzie będzie mieć premierę swojej III odsłony.

Miłośnicy CS:GO raczej nie będą mieli większych problemów by odnaleźć się w realiach stworzonych przez Activision. Zresztą dość powiedzieć, że za oceanem seria Call of Duty z powodzeniem przez lata wypierała na esportowej scenie klasycznego CS'a.

