7 gier, w które wciągniesz znajomych

Czasem ciężko wybrać jeden tytuł do ogrania ze znajomymi, a czasem, ciężko taki, w który udałoby się wciągnąć kogoś, kto stroni od wirtualnej rozrywki. Współpraca, czy rywalizacja? Dobra zabawa w barwnym świecie, czy może test zręczności w wal1ce z wrogami ? Wśród tych gier każdy znajdzie coś dla siebie.

1. Overcooked 2

Gra, o której nadal wiele osób pamięta, a jeśli jeszcze nie znacie tego tytułu, koniecznie dopiszcie go do swojej listy. Overcooked 2 to gra, w której możemy stoczyć kuchenną batalię z głodnymi klientami. Oczywiście niedosłownie. Razem z przyjaciółmi możecie krzątać się między blatami, przerzucając garnki i unikając przeszkód, które mogłyby was spowolnić. Gra zapewnia ogrom rozrywki, w co-opie do 4 graczy. A to wszystko w przyjemnej dla oka barwnej oprawie i z wieloma poziomami, dzięki którym nie można się nudzić.

Kto z was okaże się najlepszym szefem kuchni?

2. Minecraft

Gdy znajomi są daleko, a chcecie spędzić czas inaczej niż na wideorozmowie, możecie spotkać się w kwadratowym (albo raczej sześciennym) świecie Minecrafta. Plusy? Każdy z was może mieć swój spersonalizowany awatar, razem możecie zbudować bazę, szukać diamentów, czy wyruszyć na walkę ze smokiem do Endu. Za każdym razem możecie wrócić na serwer do wspólnie stworzonego świata. Minecraft to gra nie tylko dla dzieci, a nada się też dla początkujących graczy. Tytuł ten posiada również tryb gry na split screenie do czterech osób.

3. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Sentymentalna podróż po rampach z Tony'm Hawkiem. Zapewne część z was pamięta czasy, gdy pierwsza odsłona wiele lat temu podbiła nasze serca. Co przenosiło się też na codzienne życie, próby jazdy na deskorolce, fingerboard... ale wróćmy do wirtualnej wersji tego sportu. Gra dostarcza moc rozrywki na podrasowanych graficznie, dobrze znanych mapach, mimo nowej grafiki nie straciła na klimacie no i oczywiście ścieżka dźwiękowa, nad którą można się rozpływać. Jeśli nie mieliście wcześniej styczności z tym tytułem, koniecznie przetestujcie w trybie multiplayer wraz ze znajomymi.

4. League of Legends

Na pierwszy rzut oka League of Legends może wydawać się skomplikowane, dlatego grając z przyjaciółmi przez sieć, lepiej mieć po drugiej stronie ekranu przynajmniej jedną osobę dobrze znającą lola, która poprowadzi was za rękę, albo iść na żywioł. Ale nie zrażajcie się za szybko! Ten świat szybko was pochłonie i wspólnie ze znajomymi sądzicie wiele godzin na strategicznych rozgrywkach. A przy wieczornej posiadówce, możecie razem obejrzeć Arcane, serial opowiadający historię sióstr ze świata League of Legends i dyskutować o lore swoich ulubionych postaci.

5. Street Fighter V

Klasyczna bijatyka do kanapowego grania, która wciągnie nawet początkujących graczy i tych, którzy mieli przerwę od pierwszych wersji odsłon gry. Co więcej, Street Fighter V ma dla was tryb walki drużynowej. Emocje gwarantowane. Sprawdźcie kto najszybciej zapamięta kombinacje ruchów, które powalą każdego przeciwnika, a kto zostanie bezwzględnie pokonany.

Ale pamiętajcie, czasem warto dawać fory przyjaciołom.

6. Rayman Legends

Były bijatyki, teraz czas na współpracę. Rayman Legends to piąta odsłona znanej platformówki. Idealna dla graczy w każdym wieku, nawet początkujących. Rayman wraz z przyjaciółmi musi rozwiązywać zagadki logiczne, wykazać się zręcznością i pokonać przeszkody na wielu barwnych planszach, wraz ze swoimi przyjaciółmi. Barwna i oryginalna grafika jest przyjemna dla oka, a tryb kooperacyjny umożliwia rozgrywkę do czterech osób.

7. Resident Evil 6

Być może tytuł ten nie jest kojarzony z rozgrywką kooperacyjną, ale posiada tryb zarówno online jak i lokalnie w dwuosobowej kooperacji. Jednak, jeśli jakimś cudem nie słyszeliście o serii Resident Evil, musicie być przygotowani na żywe trupy, chwilami mocno stresujące zadania do wykonania na czas i dużo elementów zręcznościowych. Jeśli chcecie przeżyć tą upiorną przygodę w więcej osób, gra ma też tryb Mercenaries, gdzie drużyny do ośmiu osób mają za zadanie odpierać kolejne fale wrogów. Jednak do pełnego składu część graczy musi dołączyć online. Czy ten tytuł nadaje się dla początkujących graczy? Na pewno będzie wyzwaniem, ale warto spróbować.

Lepiej nie grajcie przy zgaszonym świetle.

Zobacz też jak w League of Legends gra najlepszy polski gracz, Marcin "Jankos" Jankowski:

1 min G2 Jankos: Zobacz gameplay