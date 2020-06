Piętnastolecie projektu 100 Wulkanów Grzegorza Gawlika

Nie mogło być inaczej, byłem na wszystkich - wielokrotnie na sporej części z nich. I będę wracał. Ale przewodnik to tylko część tej książki, która obejmuje 15 wulkanów. Udowadniam, że wulkany to wspaniałe góry, na które można wejść i ten temat wpisuje się w ich rosnącą popularność oraz coraz modniejszą geoturystykę, którą uprawiam od ponad 20 lat. Część przewodnikowa jest uzupełniona długimi fragmentami relacji z wypraw, które czyta się jak powieść podróżniczą. Urozmaiceniem są liczne zdjęcia, ciekawostki i rozdziały końcowe. A w nich opisałem

Samo pisanie przychodzi mi z łatwością, ale siedzenie przed komputerem już nie. Wolę wyprawy. W książce jest wycinek kilkunastu lat działalności na wulkanach w ramach Projektu 100 Wulkanów, a samo pisanie zajęło 13 miesięcy. Jakby to uśrednić czasowo, uzbierałby się pełen etat. Były miesiące, gdy podróżowałem, ale też miesiące, gdy od świtu do nocy pisałem. A że lubię wszystko robić porządnie, nakład pracy i czasu był znaczny. Do tego przez te 13 miesięcy rzeczywistość się zmieniała i trzeba było dokonywać uaktualnień. To gdzieś zmieniono regulacje wizowe czy wulkan wybuchł i nie był już taki sam.