19 listopada 2026 roku GTA 6 trafi na konsole. Ale co dokładnie Grand Theft Auto 6 robi lepiej niż GTA 5? Przez 13 lat Los Santos wyznaczało standardy w gatunku gier z otwartym światem, przyciągając miliony graczy na całym świecie. Teraz Rockstar Games szykuje się do wejścia na zupełnie nowy poziom.

Od większego świata gry i ulepszonej grafiki, po odświeżony system pościgów policyjnych, warstwę fabularną oraz fizykę rozgrywki – GTA 6 zapowiada się na ogromny krok naprzód. Jak jednak wypada w porównaniu ze swoim bijącym rekordy poprzednikiem? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

01 Mapa GTA 5 vs mapa GTA 6: Leonida łamie wszelkie bariery

Premiera GTA 6: 19 listopada 2026 r.

Platformy GTA 6: PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S

Premiera GTA 5: 17 września 2013 r.

Platformy GTA 5: Xbox 360, PS3 (2013); Xbox One, PS4 (2014); PC (2015); Xbox Series X/S, PS5 (2022)

Jednym z najbardziej palących pytań przy okazji premiery każdej odsłony GTA jest oczywiście: "Jak duży jest świat gry?”. W przypadku GTA 6 odpowiedź brzmi: gigantyczny. Dotychczasowe zapowiedzi i analizy wskazują, że mapa w GTA 6 będzie mniej więcej dwa razy większa od tej z GTA 5 (oraz około trzy razy większa niż w westernowym Red Dead Redemption 2).

Powrót do Vice City © Rockstar Games

Dla porównania: Los Santos wraz z sąsiednim hrabstwem Blaine w piątej części serii obejmowało obszar lądowy o powierzchni niecałych 75 kilometrów kwadratowych, co samo w sobie jest wynikiem imponującym jak na grę z otwartym światem. GTA 6 bez trudu podwaja jednak tę poprzeczkę – fikcyjny stan Leonida jest około dwukrotnie większy od mapy z piątki i stanowi najbardziej rozległy teren w dotychczasowej historii studia.

Rozmiary te przekładają się przede wszystkim na różnorodność geograficzną. Zamiast pojedynczej metropolii z otaczającymi ją terenami pozamiejskimi, Leonida składa się z sześciu wyraźnie odrębnych regionów głównych. Oprócz olśniewającej neonami metropolii Vice City przemierzymy mroczne mokradła Grassrivers, słoneczne wyspy Leonida Keys, przemysłowe miasto Ambrosia, podupadły raj turystyczny Port Gellhorn oraz potężne pasma górskie Parku Narodowego Mount Kalaga. Każdy z tych obszarów wyróżnia się własną florą i fauną, klimatem oraz ukształtowaniem terenu. To swego rodzaju miniświaty wewnątrz znacznie większego świata.

W GTA 6 pojawia się więcej gatunków zwierząt niż w poprzednich częściach © Rockstar Games

Z dala od asfaltowych dróg dzika przyroda tętni życiem i jest bardziej bogata gatunkowo niż kiedykolwiek wcześniej: ponad 170 różnych gatunków zwierząt – w tym aligatory, manaty i rekiny – zamieszkuje tutejsze ekosystemy, reagując na wilgoć i brud za sprawą dynamicznych efektów futra. Mapa w GTA 6 jest więc nie tylko znacznie większa niż w GTA 5, ale też wyraźnie bardziej zróżnicowana i pełna życia.

GTA 6 FAQs Kiedy ukaże się GTA 6? Premiera GTA 6 zaplanowana jest na 19 listopada 2026 roku na PS5 i Xbox Series X|S Czy GTA 6 ukaże się na PC? Wersja na PC nie została jeszcze ogłoszona. Jest jednak prawdopodobne, że pojawi się w późniejszym terminie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku GTA 5. Czy GTA 6 będzie dostępne na Nintendo Switch 2? Wersja na Nintendo Switch 2 też nie jest na razie oficjalnie planowana. Jak duża jest mapa w GTA 6? Rockstar nie podał oficjalnych wymiarów. Według zapowiedzi jest ona około trzy razy większa od mapy w Red Dead Redemption 2 i około dwa razy większa od tej w GTA 5. Ile gwiazdek poszukiwań jest w GTA 6? W GTA 6 można zdobyć maksymalnie sześć gwiazdek poszukiwań. W GTA 5 było to maksymalnie pięć. Ilu głównych bohaterów jest w GTA 6? W GTA 6 są dwie główne postacie: Lucia Caminos i Jason Duval. W GTA 5 były trzy (Michael, Franklin i Trevor). Jak długo trwa GTA 6? Rob Nelson z Rockstar Games szacuje, że rozgrywka fabularna zajmie około 80 godzin, a do tego dochodzi "kilka” opcjonalnych zadań. Czy GTA 6 działa z prędkością 60 klatek na sekundę? GTA 6 jest obecnie zaprojektowane tak, by działać z częstotliwością 30 klatek na sekundę (FPS). Jednak studio deweloperskie nie wyklucza opcji 60 klatek na sekundę.

02 Porównanie czasu gry w GTA 6 i GTA 5

Czas rozgrywki w GTA 6: około 80 godzin (fabuła główna plus część misji pobocznych)

Czas rozgrywki w GTA 5: około 51,5 godziny (fabuła główna plus misje pobocznych),

Pełne ukończenie GTA 5: około 89,5 godziny

Będzie mnóstwo samochodów do wyboru © Rockstar Games/Take-Two

Wszystko wskazuje na to, że GTA 6 zaoferuje znacznie obszerniejsze doświadczenie niż jego poprzednik. Rob Nelson z Rockstar Games miał spędzić około 80 godzin na przejściu głównego wątku fabularnego oraz części celów opcjonalnych. Dla porównania, serwis How Long to Beat szacuje, że ukończenie fabuły i misji pobocznych w GTA 5 zajmuje średnio 51,5 godziny, a w przypadku graczy dążących do zdobycia 100% wynik ten wzrasta do 89,5 godziny.

Trudno oczywiście o bezpośrednie porównanie bez wiedzy na temat tego, jak dużą część zawartości dodatkowej ukończył Nelson. Wszystko jednak wskazuje na to, że GTA 6 zatrzyma graczy przy ekranach na znacznie dłużej. Każdy, kto będzie chciał zobaczyć w grze absolutnie wszystko, powinien zawczasu zaplanować sobie kilka dodatkowych wolnych weekendów.

03 GTA 6 vs GTA 5: Policja, sztuczna inteligencja i system pościgów

Maksymalny poziom poszukiwania w GTA 6: 6 gwiazdek

Maksymalny poziom poszukiwania w GTA 5: 5 gwiazdek

Nowości w GTA 6: ikony informacyjne, strefy poszukiwań, rysopis podejrzanego

W systemie pościgów zaszło sporo zmian © Rockstar Games

Przez ostatnie 13 lat sztuczna inteligencja w grach zrobiła oczywiście ogromne postępy, co widać również w rozgrywce w GTA 6. W GTA 5 mechanika organów ścigania bywała frustrująco uproszczona. Jak tylko dochodziło do przestępstwa, radiowozy pojawiały się w martwych punktach, a dzięki cyfrowym stożkom pola widzenia na minimapie niemal zawsze wiedziały, gdzie ukrywają się Michael, Franklin czy Trevor. Maksymalny poziom poszukiwań wynosił tam pięć gwiazdek.

GTA 6 nie tylko przywraca szóstą gwiazdkę, ale też symuluje pracę policji od podstaw. Przestępstwa uruchamiają alarm dopiero wtedy, gdy przechodnie sięgną po smartfony, świadkowie uciekną lub zarejestrują Cię kamery monitoringu. Funkcjonariusze patrolu muszą najpierw fizycznie dotrzeć na miejsce zdarzenia, zamiast pojawiać się znikąd.

W GTA 6 pojawił się nowy system © Rockstar Games

Jeszcze istotniejsza jest identyfikacja sprawcy: Departament Policji Leonidy stworzy szczegółowy rysopis poszukiwanego. Stróże prawa zapamiętają Twój wygląd, ubiór, wszelkie noszone maski oraz pojazd użyty do ucieczki. Jeśli zmienisz samochód lub ubierzesz się w czyste ciuchy poza zasięgiem wzroku, presja pościgu osłabnie. Jeśli pozostaniesz nierozpoznany, gwiazdki początkowo pozostaną puste, a jednostki zaczną systematycznie przeczesywać miejsce zbrodni zamiast ślepo otwierać ogień.

W Vice City trzy gwiazdki lub więcej stanowią szczególne zagrożenie. Ciasne uliczki i duży ruch utrudniają ucieczkę samochodem, ale możesz wysiąść i zniknąć w zaułkach. Rockstar przebudował system sprintu, skakania i wspinaczki, aby wszystko to działało płynnie.

04 GTA 6 wprowadza nowy Profil Przestępcy

GTA 6 wprowadza również zupełnie nową mechanikę rozgrywki związaną z wykroczeniami, której nie było w GTA 5. Obok poziomu poszukiwań (Wanted Level) pojawia się Profil Przestępcy. To odpowiedź Rockstara na system honoru z Red Dead Redemption 2, jednak nie dzieli on zachowań gracza na dobre i złe. Zamiast tego śledzi sposób, w jaki postępujesz przez całą grę i - w przeciwieństwie do gwiazdek - nie ulega wyzerowaniu.

Lucia i Jason nie mają żadnych hamulców © Rockstar Games

Niepotrzebna przemoc oraz bezmyślne niszczenie mienia odbijają się na nim negatywnie, ale - co zaskakujące - znaczenie ma również to, jak obchodzisz się ze śmieciami czy przedmiotami codziennego użytku. Przemoc wymagana podczas misji lub napadów nie jest jednak automatycznie karana. Jeśli przeprowadzasz skoki czysto i profesjonalnie, poprawiasz swoją reputację sprawnego przestępcy. Twój profil wpływa także na to, jak reagują na Ciebie mieszkańcy Leonidy, a także może zmieniać poszczególne elementy fabuły.

W materiale Extended Look system ten przypomina mechanikę karmy. Drobne akty życzliwości, takie jak pogłaskanie psa, znajdują się po jednej stronie szali, podczas gdy przestępstwa - po drugiej.

05 Bohaterowie i fabuła: duet niczym Bonnie i Clyde zamiast chaotycznego tria

Główni bohaterowie w GTA 6: Jason i Lucia

Główni bohaterowie GTA 5: Michael, Franklin, Trevor

Główni bohaterowie serii GTA to temat rzeka i każdy ma tu swoich ulubieńców. GTA 5 swego czasu skupiało się na trójce fundamentalnie różnych antybohaterów. Przeskoki perspektywy między byłym rabusiem bankowym Michaelem, ulicznym opryszkiem Franklinem a psychopatą Trevorem zapewniały mnóstwo ciętego humoru i wybuchowych napadów, ale często trzymały gracza na emocjonalny dystans od rozgrywających się wydarzeń.

Trzej bohaterowie z GTA 5 © Rockstar Games

GTA 6 stawia na bardziej intymne, przyziemne podejście za sprawą Lucii i Jasona. Kolejna nowość: Lucia jest pierwszą kobietą w głównej roli w historii cyklu. Scenarzystka Alexa D’Agostino podkreśla, że postać ta została zaprojektowana jako wielowymiarowa, nieidealna bohaterka, która swoją siłą charakteru i asertywnością dorównuje dotychczasowym ikonom serii, takim jak Arthur Morgan czy Niko Bellic.

To od ciebie zależy, czy Lucia i Jason będą razem © Rockstar Games

Relacja między tą dwójką przestępców stanowi sam rdzeń fabuły. Oprócz dzielenia się ekwipunkiem i przeprowadzania wspólnych skoków, duet będzie polegał na zmiennym poziomie zaufania oraz mechanikach partnerstwa, co nadaje historii większej głębi narracyjnej.

Z perspektywy rozgrywki ekscytujące jest to, że między obojgiem bohaterów można przełączać się niemal przez całą grę, choć funkcja ta bywa blokowana podczas wybranych sekwencji fabularnych. Poza misjami mogą oni chodzić własnymi ścieżkami lub połączyć siły w otwartym świecie. Gdy nie sterujesz drugą postacią, zajmuje się ona swoją codzienną rutyną. Wiadomości od partnera na bieżąco informują Cię o aktualnych wydarzeniach, a notoryczne ignorowanie jego telefonów ma ponoć na dłuższą metę psuć łączącą ich relację.

06 Porównanie rozgrywki oraz otwartego świata w GTA 6 i GTA 5

Pod względem rozgrywki GTA 6 odchodzi od lekkiego, zręcznościowego stylu swojego poprzednika. Według pierwszych zapowiedzi wiele systemów gameplayowych czerpie głębię z Red Dead Redemption 2. Wymiany ognia sprawiają wrażenie bardziej fizycznych, odrzut broni wymaga wyczucia, a walka w zwarciu oferuje dynamiczne chwyty oraz strefy trafień.

Miasto należy do ciebie. Tylko uważaj na prawo © Rockstar Games/Take-Two

Drastycznie zmienia się również codzienność w metropolii. Zamiast wzywać taksówki gwizdaniem przy krawężniku, skorzystasz z wirtualnego smartfona i nowoczesnej aplikacji przewozowej "RydeMe”, która pozwoli podróżować z kierowcą i podsłuchiwać rozmowy. Ponadto dzięki mediom społecznościowym oraz viralowym trendom smartfon bezpośrednio będzie oddawać absurdalne szaleństwo Florydy.

Do tego dochodzi ogromny wzrost interaktywności budynków: podczas gdy w GTA 5 zdecydowana większość domów pozostawała jedynie fasadami, w Leonidzie wejdziesz do setek sklepów, klubów, barów i mieszkań, co czyni spontaniczne napady w otwartym świecie całkowicie nieprzewidywalnymi.

Lucia i Jason podziwiają widoki Vice City © Rockstar Games

Całość dopełnia znacznie żywsze otoczenie - według zapowiedzi w grze znalazło się ponad 600 tysięcy animacji postaci niezależnych (NPC), w GTA 5 było ich około 55 tysięcy, a w Red Dead Redemption 2 około 300 tysięcy. Wszyscy mieszkańcy zaludniający świat gry są projektowani indywidualnie, a nie jedynie składani z gotowych ubrań i części ciała. Leonida ma oferować szerszą gamę wzrostu i sylwetek, a animacje realistycznie dopasowują się do rozmiarów oraz budowy ciała.

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Przechodniów będziesz mógł przywitać, sprowokować lub uspokoić. Postacie niezależne zauważają, gdy podsłuchujesz ich rozmowy, i skonfrontują się z Tobą, jeśli będziesz je zbyt długo śledzić. Niektórzy mieszkańcy noszą przy sobie broń, a niezobowiązujące pogawędki mogą prowadzić do zupełnie nowych aktywności lub wydarzeń.

07 Technologia, pogoda i fizyka: grafika nowej generacji w GTA 6

GTA 6 to prawdziwa uczta dla oczu © Rockstar games

GTA 5 bazowało technicznie na sprzęcie z czasów PS3 oraz Xboxa 360 i opierało się głównie na statycznych cieniach, przypisanych na stałe strefach pogodowych oraz przeskalowanych teksturach. GTA 6 wykorzystuje najnowszą ewolucję autorskiego silnika RAGE i zostało zbudowane od podstaw z myślą o nowoczesnych platformach konsolowych.

Pełny ray tracing dla globalnego oświetlenia i odbić zapewnia fotorealistyczne refleksy w kałużach, neonach oraz na karoserii samochodów. Postacie dysponują fizycznie symulowanymi animacjami pojedynczych włosów, a także symulacją tkanin, które wyraźnie reagują na wiatr i deszcz.

Kluczowym elementem jest lokalny system pogodowy. Podczas gdy słońce praży piaszczyste plaże Vice City, nad mokradłami mogą szaleć gwałtowne burze z piorunami i tropikalne huragany. Nawałnice te zalewają rowy, przewracają znaki drogowe i mają wyraźny wpływ na prowadzenie oraz przyczepność opon w samochodach sportowych czy muscle carach. Co płynnie prowadzi nas do kolejnego punktu.

08 Pojazdy oraz kradzież aut

W GTA 6 mają pojawić się wyścigi torowe - to nowość w tej serii © Rockstar Games/Take-Two

Model jazdy w GTA 6 wydaje się w materiale Extended Look bardziej dynamiczny niż w GTA 5 - pozwala na ciaśniejsze pokonywanie zakrętów oraz gwałtowne manewry hamowania. Możesz go od razu przetestować w wyścigach samochodowych lub rajdach motocykli terenowych, ponieważ GTA 6 zdaje się rozwijać w pełnoprawną zręcznościową grę wyścigową.

Do tego dochodzą nocne wyścigi uliczne i inne tego typu wydarzenia. W Leonidzie ma się nawet znajdować stały tor wyścigowy, wzorowany wizualnie na obiekcie Sebring International Raceway. Świetnie współgra to z ulepszonym prowadzeniem pojazdów, nad którym zespół deweloperski miał pracować wspólnie z prawdziwymi kierowcami wyścigowymi.

Kradzieże samochodów również zapowiadają się na znacznie trudniejsze i bardziej zróżnicowane niż w GTA 5. Włamanie do pojazdu wymaga czegoś więcej niż tylko naciśnięcia jednego przycisku. Auta podzielono według poziomów zabezpieczeń, przy czym drogie modele są o wiele trudniejsze do kradzieży. Aplikacja mobilna WAINK skanuje samochód z wyprzedzeniem i wyświetla jego szacunkową wartość, rodzaj zamka, alarm oraz lokalizator. Starsze auta otworzysz prostymi narzędziami, takimi jak wytrych typu Slim Jim, podczas gdy nowoczesne samochody luksusowe wymagają zaawansowanego sprzętu, np. klonera kluczyków. Część tych narzędzi odblokowuje się dopiero wraz z postępami w fabule.

Wartość pojazdu spada, jeśli ma on widoczne uszkodzenia. Sprawia to, że ucieczka i dostarczenie auta stanowią spore wyzwanie, ponieważ Vice City ma węższe ulice i większy ruch niż Los Santos. Niektóre samochody są nawet wyposażone w lokalizatory GPS, które zgłaszają ich położenie policji.

W warsztacie tuningowym możesz podkręcić swój samochód © Rockstar Games/Take-Two

Jason i Lucia budują także własną kolekcję pojazdów w swojej aktualnej kryjówce. W bagażniku znajduje się miejsce na broń oraz ubrania na zmianę, co jest bezpośrednio powiązane z systemem poszukiwań.

09 Aktywności i zajęcia poboczne

Spływ kajakowy wśród zielonych wzgórz Parku Narodowego Mount Kalaga © Rockstar Games

Już GTA 5 oferowało polowania, piesze wędrówki po górze Chiliad, skoki ze spadochronem oraz loty wynajętymi samolotami. Do dyspozycji graczy oddano także choćby giełdę papierów wartościowych, na której można było handlować akcjami. GTA 6 znacząco jednak poszerza wachlarz zajęć pobocznych. Oprócz popełniania przestępstw możesz zagrać w bilard i minigolfa, popływać kajakiem, ponurkować z akwalungiem, skoczyć ze spadochronem, poćwiczyć na siłowni, odwiedzić zoo i robić wiele innych rzeczy.

Dodatkowo można też obserwować dziką przyrodę i to zarówno w niewoli, jak i na wolności, a napotkane gatunki odhaczać na specjalnej liście. Rozwiązanie to rozwija mechanikę znaną już z Red Dead Redemption 2.

10 Ścieżka dźwiękowa i radio

Rockstar obiecuje, że GTA 6 zaoferuje największą i najbardziej zróżnicowaną gamę stacji radiowych w historii serii. 8 października 2026 roku studio ujawniło na oficjalnej stronie internetowej pierwsze sześć rozgłośni wraz z prezenterami i próbnymi nagraniami. Wśród nich znajdują się: Cocoteo FM z nowoczesną muzyką latynoską, Back Country Radio z brzmieniami country i outlaw, AfroBank FM obejmujący wszystko od afrobeatu po amapiano, The Chamber 106.6 grające hard rock i speed metal, Flash FM z hitami popowymi oraz Dirty South Classics poświęcone południowemu rapowi.

W GTA 6 pojawiają się fikcyjne raperki Real Dimez © Rockstar Games

W rolach prowadzących występują znane nazwiska, w tym Bad Bunny, Lana Del Rey oraz członkowie zespołu Slayer - Kerry King i Tom Araya. Wśród potwierdzonych utworów znalazły się Electric Feel zespołu MGMT, Raining Blood grupy Slayer oraz Don’t Come Home a Drinkin’ Loretty Lynn. Stację Flash FM z pewnością kojarzysz z poprzednich odsłon osadzonych w Vice City - teraz powraca w wielkim stylu.

Pojawią się również dwie nowe funkcje związane z rozgrywką. W GTA 6 możesz teraz słuchać radia także pieszo - za pośrednictwem smartfona i ze słuchawkami na uszach. Rockstar wprowadza także do serii podcasty na żądanie po raz pierwszy w historii. Ponadto 19 listopada 2026 roku ukaże się album "Grand Theft Auto VI: The Album” zawierający 34 oryginalne utwory. Pełną listę stacji i piosenek Rockstar ujawni dopiero w dniu premiery gry.

11 Tryb wieloosobowy i GTA Online

GTA 5 stało się długowiecznym hitem przede wszystkim za sprawą GTA Online. Tryb sieciowy zadebiutował 1 października 2013 roku, krótko po premierze podstawowej wersji gry, i to właśnie dzięki niemu produkcja po dziś dzień cieszy się niesamowitą popularnością. Firma Take-Two zasugerowała, że dotychczasowe GTA Online będzie nadal działać równolegle z GTA 6. Odświeżona, nowa wersja potencjalnego "GTA 6 Online” ma z kolei zadebiutować w 2027 roku.

Rockstar nie ujawnił jeszcze żadnych konkretnych szczegółów na temat trybu wieloosobowego do GTA 6. Wiemy jedynie tyle: taki tryb powstaje.

12 GTA 6 kontra GTA 5 w skrócie

GTA 6 GTA 5 Data premiery 19 listopada 2026 17 września 2013 Platforms PS5, Xbox Series X/S PS3, Xbox 360 (później także na innych platformach) Miejsce akcji Leonida, w tym Vice City Blaine County i Los Santos Świat gry Około dwa razy większy niż w GTA 5 75.84km² Poziom poszukiwań Maksymalnie 6 gwiazdek Maksymalnie 5 gwiazdek Główni bohaterowie 2 (Lucia i Jason) 3 (Michael, Franklin i Trevor) Czas gry Około 80 godzin Około 51,5 godziny