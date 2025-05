Z miasta na bagna. Przyglądamy się mapie GTA VI

Po długim oczekiwaniu, gracze wreszcie mogą po raz drugi przyjrzeć się nadchodzącemu Grand Theft Auto VI. Nowy zwiastun pojawił się tuż po ogłoszeniu, że gra zostanie wydana 26 maja 2026 roku. To co prawda duże opóźnienie, ale gra wygląda tak dobrze, że nie możemy być źli na Rockstar Games za poświęcenie dodatkowych miesięcy na dopracowanie jej do perfekcji.