Wszystkie pojazdy z GTA 6. Czym pojeździmy po stanie Leonida?

Premiera Grand Theft Auto VI zaplanowana na 19 listopada zapowiada się na jeszcze większą i napakowaną akcją niż cokolwiek, co widzieliśmy do tej pory. A biorąc pod uwagę fakt, że mapa ma być nawet dwukrotnie większa od tej z GTA 5, to śmiało możemy zakładać, że czeka na nas też jeszcze potężniejszy arsenał samochodów, motocykli, śmigłowców, samolotów i łodzi.

Rockstar Games jak zwykle rzecz jasna dawkuje szczegóły, ale w kwestii maszyn możemy być pewni jednego: dostaniemy cały garaż wypasionych bryk, którymi będzie można z nieskrywaną przyjemnością pokonywać połacie tej gigantycznej mapy.

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Zebraliśmy zatem wszystkie pojazdy wypatrzone na dotychczasowych zwiastunach i screenach, rzucając przy tym okiem na powracające klasyki, garść teorii i nasze własne życzenia co do tego, czym przyjdzie nam śmigać po premierze. Pasy zapięte? No to ruszamy!

01 Auta po tuningu

W GTA 6 znajdziesz mnóstwo pojazdów do ucieczki © Rockstar Games/Take-Two

Samochody to fundament serii GTA. I choć na ulicach nie zabraknie typowych aut ze średniej półki, rodzinnych sedanów, powszechnych radiowozów czy zdezelowanych taryf - to rzecz jasna naszą uwagę przyciągać będą przede wszystkim supersamochody. Na ten moment potwierdzono już powrót takich klasyków jak 8F Drafter, Alutein, Astron czy Asterope GZ.

Dodajmy do tego wypatrzone na kadrach Sultana, Tailgatera i Tempestę, a dostaniemy jasny sygnał - GTA 6 zaspokoi absolutnie każdy gust. Niezależnie od tego, czy jarają Cię uliczne wyścigówki, czy najbardziej odjechane, kosmiczne hiperauta, jakie kiedykolwiek powstały na potrzeby gier.

A to oznacza, że prędkość, wytrzymałość i zwrotność będą się drastycznie różnić - nawet w obrębie samej czołówki najszybszych wozów. W końcu od zawsze był to jeden z największych atutów serii. Co z tego, że właśnie zwinąłeś z ulicy najbardziej wypasioną gablotę w mieście, skoro bezpieczny powrót do dziupli - bez zgubienia ogona i bez skasowani bryki na pierwszym lepszym słupie - to zupełnie inna bajka?

Zważywszy też na to, że akcja GTA 6 rozgrywa się kilkanaście lat po wydarzeniach z "piątki”, możemy być pewni, że dobrze znane i uwielbiane przez nas auta powrócą w zupełnie nowej, odświeżonej odsłonie.

02 Śmigłowce

Wzbij się w powietrze w GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Jak uczy każdy klasyczny kryminał: mało co daje takiego kopa, jak prucie przez chmury za sterami helikoptera. Twórcy GTA doskonale o tym wiedzą - w GTA 5 podniebne akcje, jak choćby brawurowy skok na siedzibę FIB, do dziś wywołują ciarki. Jeśli dorzucimy do tego skoki ze spadochronem i BASE jumping, śmigłowiec staje się przepustką do najbardziej widowiskowych akcji, jakie tylko możemy sobie wyobrazić.

Na ten moment mamy pewność co do powrotu takich maszyn jak Buzzard, Maverick, Police Maverick, SuperVolito czy Sea Sparrow. Trudno na razie oszacować pełną listę wszystkich wariantów, ale latające maszyny stacji informacyjnych oraz ciężki sprzęt wojskowy to wręcz pewniaki. Prawie na pewno dostaniemy też opcję kupna własnego helikoptera na własność - dokładnie tak, jak za starych czasów w Vice City.

Za tym scenariuszem przemawia przede wszystkim obłędna skala mapy w GTA 6. Przy tak rozległych bagnach, lasach i górach do przeczesania, transport lotniczy może często być jedynym rozsądnym wyborem. Pamiętaj tylko, aby przed startem opanować te skomplikowane sterowanie helikopterem.

03 Ścigacze i jednoślady

Jason jest gotowy do akcji © Rockstar Games/Take-Two

Nie byłaby to prawdziwa gra z serii Grand Theft Auto, gdybyśmy nie dostali całej floty pięknych i odpowiednio dopalonych motocykli. W poprzednich odsłonach mogliśmy wysadzać kierowców z siodełka celnym kopniakiem w powietrzu, by zgarnąć ich maszynę. Tym razem droga do ich zdobycia ma drugorzędne znaczenie - liczy się tylko to, żeby wcisnąć gaz do dechy na tych opływowych bestiach.

Nieporównywalnie zwrotniejsze od aut czy furgonetek motocykle to wymarzony sprzęt na szybką ucieczkę. Pozwalają błyskawicznie przemykać w korkach między zderzakami, a przy odrobinie ułańskiej fantazji - śmigać po dachach i zaliczać dające masę frajdy skoki z ramp.

Jest jednak i druga strona medalu. Choć szybkie jednoślady dają ogromną swobodę i potężny zastrzyk adrenaliny, kierowca jest w nich dosłownie wystawiony na strzał. Do tego jeden nieprzemyślany manewr albo niespodziewana czołówka z ciężarówką kończy się efektownym lotem w kosmos i bolesnym powitaniem z asfaltem.

Wraz z powrotem takich klasyków jak Avarus, Double T, Manchez, Zombie Chopper i Sanchez - a także tradycyjnych rowerów w stylu BMA czy Scorchera - każdy fan dwóch kółek znajdzie tu coś dla siebie. Masz ochotę pędzić przez miasto? A może chcesz szaleć na skoczniach w lesie? A może mały nielegalny wyścig po bocznych drogach? Nie ma sprawy.

04 Prywatne odrzutowce i samoloty wszystkich rozmiarów

Raj jest tylko o kilka minut lotu stąd © Rockstar Games/Take-Two

Niezależnie od tego, czy podróżujesz między wyspami małymi samolotami komercyjnymi, czy wzbijasz się w powietrze własnym odrzutowcem, samoloty każdej wielkości z pewnością będą odgrywać ogromną rolę w grze GTA 6.

Zresztą wiele najbardziej zapadających w pamięć misji w historii serii rozgrywały się właśnie na terenach lotnisk. W GTA 5 mogliśmy wręcz wejść w posiadanie własnego, pustynnego lądowiska na kompletnym odludziu. GTA 6 ma szansę pójść o parę kroków dalej - kto wie, może nawet oddając w nasze ręce całą linię lotniczą? Z oficjalnych kadrów wiemy już o powrocie potężnego Jeta, kultowego Nimbusa oraz luksusowego Shamala.

Jeśli chodzi o mniejsze i skromniejsze modele, wygląda na to, że Dodo powróci, by wykonywać lądowania na wodzie, a Duster będzie do dyspozycji, by pomóc w opryskach pestycydami (i w drobnym przemycie).

05 Bardzo szybkie łodzie

Nie ma nic lepszego niż impreza na łodzi w GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Nowa odsłona GTA bez solidnej flotylli do dyspozycji po prostu nie przejdzie. Dotyczy to w szczególności GTA 6, które zabiera nas z powrotem do Vice City - metropolii mocno inspirowanej słoneczną Florydą i Miami. Poza bagniskami czy wewnętrznymi akwenami czeka na nas bezkresne wybrzeże: idealne miejsce na rozkręcenie potężnej imprezy na jachcie albo urwanie się z obławy policyjnej motorówce.

Mamy już pewność, że do gry powróci legendarny, błyskawiczny Squalo, a towarzyszyć mu będą luksusowy Marquis oraz poczciwy Pontoon. Resztę maszyn twórcy wciąż trzymają w sekrecie.

Nie wiadomo jednak jeszcze, czy powrócą na przykład łodzie podwodne czy też kombinezony do nurkowania z poprzedniej części gry. Ale czy naprawdę miałoby sens wyeliminowanie ich z nowej odsłony? Raczej nie.

06 Radiowozy i pojazdy policyjne

Bandyci w GTA VI © Rockstar Games/Take-Two

GTA bez policji byłoby jak bułka bez masła. A przecież stróże prawa z Vice City nie będą gonić nas na piechotę. Bądźmy ze sobą szczerzy - bez podkręconych radiowozów ucieczka przed drogówką nie dawałaby nawet połowy tej frajdy!

Tak więc, w nowej odsłonie powracają m.in.: Buffalo STX Pursuit, Gauntlet Interceptor, klasyczny Interceptor, pancerne wozy do zadań specjalnych (Police Riot), potężne SUV-y szeryfa oraz, jak wspominaliśmy wcześniej, policyjny śmigłowiec Maverick.

Oznacza to, że pościg na wyższych poziomach poszukiwania dostarczy nam znacznie więcej adrenaliny, niżbyśmy sobie życzyli. Z drugiej strony - zmusi nas to do czujności i sprawi, że ucieczki będą niesamowicie widowiskowe. A co najważniejsze: fakt, że policja wyjeżdża na ulice takim sprzętem, oznacza po prostu jeszcze bogatszy wybór unikalnych, rządowych maszyn gotowych do "wypożyczenia".

07 Inne odjechane rzeczy, trudne do sklasyfikowania

Nie zgub się na bagnach © Rockstar Games/Take-Two

Seria GTA z biegiem lat stała się coraz bardziej realistyczna, ale nie oznacza to, że stała się też poważniejsza. Nadal jest to jedna z najbardziej zwariowanych gier na rynku, a pojazdy nie są tu wyjątkiem. Skoro fikcyjny stan Leonida wydaje się być tak niesamowity, możecie być pewni, że niektóre z drugoplanowych pojazdów będą równie szalone.

Mając to na uwadze, w grze będziecie mogli przejąć kontrolę nad różnego rodzaju mniejszymi, bardziej typowymi pojazdami. Powrót śmieciarki Biff jest praktycznie pewny, podobnie jak kajaki, kamper Boxville, wózek widłowy(!), zmodyfikowany samochód Hustler, potężny terenowy Kamacho, minivan oraz terenowy Outlaw (wyposażony w klatkę bezpieczeństwa).

Przejażdżka którymkolwiek z tych pojazdów z pewnością umili ci dzień, podobnie jak możliwość zabrania ulubionych pasażerów z gry na małą wycieczkę po okolicy. Masz ochotę na wycieczkę? Autobus „Dashound” to growy odpowiednik linii autokarowej „Grehound”.

Wisienką na torcie będą natomiast zupełne nowości: poduszkowce, szosowy quad Street Blazer, potężniejszy quad Verus oraz - co oczywiste - cały szereg niespodzianek, które czekają na odkrycie, gdy gra trafi do sprzedaży 19 listopada.