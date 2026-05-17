Choć premiera GTA VI zbliża się wielkimi krokami, to Rockstar Games wciąż udowadnia, że GTA Online niezmiennie ma w sobie to coś.

Od momentu premiery wraz z grą GTA V w 2013 roku tryb online stopniowo nabierał własnego charakteru, a dziś nie brakuje opinii, że jest po prostu lepszy od samej wyjściowej wersji gry. Chociaż nie wszystkie aktualizacje DLC odniosły sukces, to te, które się przyjęły, zmieniły nasze wyobrażenie o tym, czym może być gra z serii GTA. Oto kilka naszych ulubionych aktualizacji do GTA Online (kolejność przypadkowa).

Rockstar Games znalazło idealną formułę dla GTA Online © Rockstar Games

01 Napad na kasyno (The Diamond Casino Heist)

Czy kiedykolwiek marzyłeś o napadzie na kasyno? Cóż, masz szczęście. Ta aktualizacja, która pojawiła się pod koniec 2019 roku, w końcu sprawiła, że Diamond Casino stało się miejscem, z którym warto się zapoznać. Co więcej, po raz pierwszy gracze mieli realny wybór co do tego, jak i kiedy dokładnie przeprowadzą napad. Dzięki wielu dostępnym strategiom każda kolejna rozgrywka wydaje się świeża, niezależnie od tego, czy wybierasz sprawdzony scenariusz, czy też podejdziesz do zadania z zupełnie nowym planem.

Potencjalny maksymalny łup w wysokości 3 619 000 dolarów sprawia, że perspektywa ta jest naprawdę oszałamiająca. Jedynym minusem jest to, że choć samodzielne osiągnięcie takich wyników sprawia frajdę, a przygotowania można przeprowadzić w pojedynkę, to do finałowego skoku trzeba będzie znaleźć wspólnika. Ale w końcu lepsza część łupu niż nic, prawda?

02 The Contract

W DLC "The Contract”, które pojawiło się w 2021 roku, powracają Lamar i Franklin, otrzymując niezwykle lukratywny biznes w postaci prywatnej agencji, której zadaniem jest pomaganie gwiazdom w wyjściu z trudnych sytuacji. Najważniejszym punktem jest z pewnością pojawienie się samego Dr Dre, który zatrudnia agencję, by odzyskać swoją skradzioną muzykę.

Dr Dre w GTA Online © Rockstar Games

To właśnie cutscenki naprawdę wyróżniają "The Contract". Dr Dre nie pojawia się tu tylko na dwie minuty, by przedstawić zlecenie – bierze udział w wielu przezabawnych sekwencjach filmowych, które naprawdę przywracają radość z gry online. Dodajmy do tego oryginalną muzykę Dre, a całość zaczyna sprawiać wrażenie jednej z najlepiej przemyślanych aktualizacji w historii gry. Dodatkowa muzyka do stacji Radio Los Santos i West Coast Classics to kolejny mile widziany dodatek.

03 Los Santos Drug Wars

Ta dwuczęściowa aktualizacja fabularna, wydana w grudniu 2022 roku, pojawiła się w samą porę by móc wziąć się za świąteczny handel prochami. Fabuła skupia się na nowym biznesie związanym z handlem substancjami psychoaktywnymi, w ramach którego gracze łączą siły z Nerwowym Ronem, aby założyć laboratorium produkujące LSD.

To materiał na miarę serialu "Breaking Bad”, gdzie motocykliści, hipisi i stróże prawa okazują się godnymi przeciwnikami w sześciu odrębnych misjach fabularnych. Oprócz tego, że jest to świetna rozrywka, to także naprawdę dochodowy biznes – dzięki temu otrzymujemy praktycznie za darmo Ocelot Virtue - elektryczny supersamochód firmy Imani Tech. Nie jest to może najbardziej moralna historia, ale w świecie GTA Online to dowód na to, że przestępczość się opłaca.

Grand Theft Auto: Drug Wars © Rockstar Gamers

04 Los Santos Tuners

Oto nieco bardziej pozytywna aktualizacja. Ta wersja daje ci możliwość prowadzenia własnego warsztatu samochodowego, w tym modyfikowania pojazdów. Jeśli w GTA interesują cię raczej samochody, a niekoniecznie przestępstwa, to jest to coś dla ciebie. A co najważniejsze, wprowadzono tu "Los Santos Car Meet” – specjalną strefę bezpieczeństwa, w której miłośnicy motoryzacji mogą pochwalić się swoimi dziełami w magazynie w Cypress Flats.

Co więcej, jeżeli zechcesz sprawdzić swoje konstrukcje w praktyce, to możesz otrzymać również dostęp do prywatnego toru testowego oraz możliwość odblokowania jeszcze większej liczby modyfikacji.

05 Agents of Sabotage

Nie ma nic złego w kupieniu fabryki odzieży, prawda? To dochodowy biznes, który dobrze wygląda w zeznaniu podatkowym. Aha, i świetnie nadaje się też do prania brudnych pieniędzy oraz organizowania napadów. W aktualizacji pojawiły się „Akta FIB”, zawierające informacje o celach napadów o wysokiej stawce, a także nowe pojazdy i garaż.

Za zostanie agentem sabotażu czekają duże nagrody © Rockstar Games

Oczywiście te akta (pochodzące z odpowiednika FBI w grze) nie pojawiają się znikąd. Dostarcza je powracająca, uwielbiana przez fanów postać – skorumpowana agentka Jodi Marshall. Aha, pojawia się też pewien Pavel z pewnej misji napadu, o której mowa dalej na tej liście. Przy wynagrodzeniach sięgających zazwyczaj od 150 000 do 500 000 dolarów bycie agentem sabotażu to całkiem niezły zarobek.

06 Import/Eksport

Jednym z klasycznych sposobów na zarabianie pieniędzy była możliwość sprowadzania towarów do własnego magazynu – to prosta, ale skuteczna wczesna aktualizacja. Jest to również aktualizacja, która eliminuje wiele z tych bardziej zwariowanych elementów GTA Online. W gruncie rzeczy chodzi tu o zwykłą, uczciwą kradzież pojazdów. A to przecież dosłownie tytuł całej serii.

Będziesz przeczesywać Los Santos w poszukiwaniu samochodów bogaczy, kraść je, i wracać z nimi do swojej dziupli. Jeśli policja lub przestępcy zdecydują się cię ścigać, cóż, to już ich problem. Jest to stosunkowo łatwy w prowadzeniu biznes, a po zapełnieniu garażu 10 unikalnymi i 10 średniej klasy pojazdami możesz przejść do samochodów z najwyższej półki. Dzięki przestrzeni na łącznie 40 pojazdów czeka na ciebie mnóstwo gotówki, która tylko czeka, aż ją zgarniesz.

Powrót do podstaw - modyfikacja aut © Rockstar Games

07 The Cayo Perico Heist

Miłośnicy GTA spierają się o to, który napad był najlepszy w historii, a wśród nich często pojawia się napad na Cayo Perico. W rzeczywistości większość graczy zgadza się, że aktualizacja „Diamond Heist Casino” utorowała drogę dla napadu na Cayo Perico. Ten ostatni wykorzystuje wielowymiarowe podejście charakterystyczne dla poprzedniego napadu i rozwija je do granic możliwości.

Scenariusz rodem z filmu o Jamesie Bondzie – gracze muszą przeniknąć na prywatną karaibską wyspę handlarza narkotyków El Rubio. Można zebrać czteroosobową drużynę lub działać w pojedynkę. Możesz udawać przemytnika narkotyków. Możesz kupić łódź podwodną za 2,2 miliona dolarów, możesz przedostać się tunelem kanalizacyjnym i działać w ukryciu. Niezależnie od tego, jak chcesz to zrobić, jest to aktualizacja, która nieustannie dostarcza nowych wrażeń, a każda rozgrywka jest tak różnorodna – i szalona – jak tylko pozwoli Ci na to Twoja wyobraźnia.