Choć premiera GTA VI zbliża się wielkimi krokami, to Rockstar Games wciąż udowadnia, że GTA Online niezmiennie ma w sobie to coś.
Od momentu premiery wraz z grą GTA V w 2013 roku tryb online stopniowo nabierał własnego charakteru, a dziś nie brakuje opinii, że jest po prostu lepszy od samej wyjściowej wersji gry. Chociaż nie wszystkie aktualizacje DLC odniosły sukces, to te, które się przyjęły, zmieniły nasze wyobrażenie o tym, czym może być gra z serii GTA. Oto kilka naszych ulubionych aktualizacji do GTA Online (kolejność przypadkowa).
01
Napad na kasyno (The Diamond Casino Heist)
Czy kiedykolwiek marzyłeś o napadzie na kasyno? Cóż, masz szczęście. Ta aktualizacja, która pojawiła się pod koniec 2019 roku, w końcu sprawiła, że Diamond Casino stało się miejscem, z którym warto się zapoznać. Co więcej, po raz pierwszy gracze mieli realny wybór co do tego, jak i kiedy dokładnie przeprowadzą napad. Dzięki wielu dostępnym strategiom każda kolejna rozgrywka wydaje się świeża, niezależnie od tego, czy wybierasz sprawdzony scenariusz, czy też podejdziesz do zadania z zupełnie nowym planem.
Potencjalny maksymalny łup w wysokości 3 619 000 dolarów sprawia, że perspektywa ta jest naprawdę oszałamiająca. Jedynym minusem jest to, że choć samodzielne osiągnięcie takich wyników sprawia frajdę, a przygotowania można przeprowadzić w pojedynkę, to do finałowego skoku trzeba będzie znaleźć wspólnika. Ale w końcu lepsza część łupu niż nic, prawda?
02
The Contract
W DLC "The Contract”, które pojawiło się w 2021 roku, powracają Lamar i Franklin, otrzymując niezwykle lukratywny biznes w postaci prywatnej agencji, której zadaniem jest pomaganie gwiazdom w wyjściu z trudnych sytuacji. Najważniejszym punktem jest z pewnością pojawienie się samego Dr Dre, który zatrudnia agencję, by odzyskać swoją skradzioną muzykę.
To właśnie cutscenki naprawdę wyróżniają "The Contract". Dr Dre nie pojawia się tu tylko na dwie minuty, by przedstawić zlecenie – bierze udział w wielu przezabawnych sekwencjach filmowych, które naprawdę przywracają radość z gry online. Dodajmy do tego oryginalną muzykę Dre, a całość zaczyna sprawiać wrażenie jednej z najlepiej przemyślanych aktualizacji w historii gry. Dodatkowa muzyka do stacji Radio Los Santos i West Coast Classics to kolejny mile widziany dodatek.
03
Los Santos Drug Wars
Ta dwuczęściowa aktualizacja fabularna, wydana w grudniu 2022 roku, pojawiła się w samą porę by móc wziąć się za świąteczny handel prochami. Fabuła skupia się na nowym biznesie związanym z handlem substancjami psychoaktywnymi, w ramach którego gracze łączą siły z Nerwowym Ronem, aby założyć laboratorium produkujące LSD.
To materiał na miarę serialu "Breaking Bad”, gdzie motocykliści, hipisi i stróże prawa okazują się godnymi przeciwnikami w sześciu odrębnych misjach fabularnych. Oprócz tego, że jest to świetna rozrywka, to także naprawdę dochodowy biznes – dzięki temu otrzymujemy praktycznie za darmo Ocelot Virtue - elektryczny supersamochód firmy Imani Tech. Nie jest to może najbardziej moralna historia, ale w świecie GTA Online to dowód na to, że przestępczość się opłaca.
04
Los Santos Tuners
Oto nieco bardziej pozytywna aktualizacja. Ta wersja daje ci możliwość prowadzenia własnego warsztatu samochodowego, w tym modyfikowania pojazdów. Jeśli w GTA interesują cię raczej samochody, a niekoniecznie przestępstwa, to jest to coś dla ciebie. A co najważniejsze, wprowadzono tu "Los Santos Car Meet” – specjalną strefę bezpieczeństwa, w której miłośnicy motoryzacji mogą pochwalić się swoimi dziełami w magazynie w Cypress Flats.
Co więcej, jeżeli zechcesz sprawdzić swoje konstrukcje w praktyce, to możesz otrzymać również dostęp do prywatnego toru testowego oraz możliwość odblokowania jeszcze większej liczby modyfikacji.
05
Agents of Sabotage
Nie ma nic złego w kupieniu fabryki odzieży, prawda? To dochodowy biznes, który dobrze wygląda w zeznaniu podatkowym. Aha, i świetnie nadaje się też do prania brudnych pieniędzy oraz organizowania napadów. W aktualizacji pojawiły się „Akta FIB”, zawierające informacje o celach napadów o wysokiej stawce, a także nowe pojazdy i garaż.
Oczywiście te akta (pochodzące z odpowiednika FBI w grze) nie pojawiają się znikąd. Dostarcza je powracająca, uwielbiana przez fanów postać – skorumpowana agentka Jodi Marshall. Aha, pojawia się też pewien Pavel z pewnej misji napadu, o której mowa dalej na tej liście. Przy wynagrodzeniach sięgających zazwyczaj od 150 000 do 500 000 dolarów bycie agentem sabotażu to całkiem niezły zarobek.
06
Import/Eksport
Jednym z klasycznych sposobów na zarabianie pieniędzy była możliwość sprowadzania towarów do własnego magazynu – to prosta, ale skuteczna wczesna aktualizacja. Jest to również aktualizacja, która eliminuje wiele z tych bardziej zwariowanych elementów GTA Online. W gruncie rzeczy chodzi tu o zwykłą, uczciwą kradzież pojazdów. A to przecież dosłownie tytuł całej serii.
Będziesz przeczesywać Los Santos w poszukiwaniu samochodów bogaczy, kraść je, i wracać z nimi do swojej dziupli. Jeśli policja lub przestępcy zdecydują się cię ścigać, cóż, to już ich problem. Jest to stosunkowo łatwy w prowadzeniu biznes, a po zapełnieniu garażu 10 unikalnymi i 10 średniej klasy pojazdami możesz przejść do samochodów z najwyższej półki. Dzięki przestrzeni na łącznie 40 pojazdów czeka na ciebie mnóstwo gotówki, która tylko czeka, aż ją zgarniesz.
07
The Cayo Perico Heist
Miłośnicy GTA spierają się o to, który napad był najlepszy w historii, a wśród nich często pojawia się napad na Cayo Perico. W rzeczywistości większość graczy zgadza się, że aktualizacja „Diamond Heist Casino” utorowała drogę dla napadu na Cayo Perico. Ten ostatni wykorzystuje wielowymiarowe podejście charakterystyczne dla poprzedniego napadu i rozwija je do granic możliwości.
Scenariusz rodem z filmu o Jamesie Bondzie – gracze muszą przeniknąć na prywatną karaibską wyspę handlarza narkotyków El Rubio. Można zebrać czteroosobową drużynę lub działać w pojedynkę. Możesz udawać przemytnika narkotyków. Możesz kupić łódź podwodną za 2,2 miliona dolarów, możesz przedostać się tunelem kanalizacyjnym i działać w ukryciu. Niezależnie od tego, jak chcesz to zrobić, jest to aktualizacja, która nieustannie dostarcza nowych wrażeń, a każda rozgrywka jest tak różnorodna – i szalona – jak tylko pozwoli Ci na to Twoja wyobraźnia.