Droga do GTA VI. Ranking wszystkich części serii

Żadna inna seria nie odcisnęła tak głębokiego piętna na branży gier jak "Grand Theft Auto”. Od 1997 roku Rockstar Games wrzuca graczy w sam środek otwartych tętniących życiem miast, serwując chaos, czarny humor i kryminalne kariery prowadzące od zera do milionera.

My natomiast, w związku ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą GTA 6, postanowiliśmy przyjrzeć się wcześniejszym częściom, zabierając was w prawdziwie nostalgiczną podróż.

01 Grand Theft Auto

Data wydania: 28 listopada 1997

Platformy: PC, PS1, Game Boy Color

Cechy szczególne: Początki całej serii, które zawdzięczamy sprytnemu zbiegowi okoliczności w projektowaniu gier

Wróćmy do samego początku - do gry, od której wszystko się zaczęło. Z dzisiejszej perspektywy pierwotne "Grand Theft Auto”, ze swoim topornym sterowaniem i minimalistycznym widokiem z góry, może wywoływać uśmiech politowania. A jednak to właśnie ten tytuł położył fundamenty pod jedną z największych serii wszech czasów. Choć pierwszej części GTA daleko było do kunsztu współczesnych odsłon, to już w 1997 roku w imponujący sposób wyznaczyła kierunek rozwoju całej serii i przyniosła prawdziwy przełom w podejściu do rozgrywki.

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Możliwość kradzieży praktycznie każdego pojazdu i brawurowego ścigania się po mieście stanowiła w 1997 roku małą rewolucję. Gdyby nie ten śmiały eksperyment, ani Liberty City, ani Los Santos nie istniałyby w takiej postaci, jaką znamy dzisiaj.

02 Grand Theft Auto II

Data wydania: 13 luty 1999

Platformy: PC, PS1, Dreamcast, Game Boy Color

Cechy szczególne: Pierwszy w tej serii system reputacji oraz znacznie ulepszona technologia kamery

Grand Theft Auto II © Rockstar Games

GTA 2 stanowi pomost między eksperymentalnym debiutem a gigantycznym skokiem jakościowym, jakiego seria dokonała wraz z nadejściem GTA III. Nowatorski system reputacji u poszczególnych gangów po raz pierwszy nadał misjom wyraźny kontekst fabularny, z kolei szlify techniczne - takie jak punkty zapisu czy znacznie stabilniejsza praca kamery - odczuwalnie podniosły komfort rozgrywki.

Mimo to dwójka wciąż mocno trzymała się widoku z góry i z dzisiejszej perspektywy bywa nieco toporna. Był to jednak kluczowy etap przejściowy w ewolucji serii - bez niego późniejsze, trójwymiarowe odsłony wyglądałyby zupełnie inaczej.

03 Grand Theft Auto III

Data wydania: 23 października 2001

Platformy: PC, PS2, Xbox, macOS, iOS, Android

Cechy szczególne: Tytuł, który na nowo zdefiniował gry z otwartym światem w 3D

GTA 3 przeniosło rozgrywkę do trzeciego wymiaru © Rockstar Games

Nie ulega wątpliwości, że GTA III na zawsze zmieniło nie tylko gatunek gier z otwartym światem, ale i cały branżowy krajobraz. Fakt, że Grand Theft Auto III nie zajmuje wyższego miejsca na naszej liście, doskonale pokazuje, jak gigantycznego skoku jakościowego dokonała ta seria po przejściu w trójwymiar.

Premiera GTA III w 2001 roku była wydarzeniem wręcz epokowym. Żaden inny tytuł nie oferował wówczas tak rozległego, otwartego i tętniącego życiem trójwymiarowego miasta, w którym gracze mieli pełną swobodę działania. W ten sposób Liberty City położyło fundamenty pod wszystko, co do dziś definiuje sandboxowy gatunek, stając się wyznacznikiem standardów dla niezliczonych naśladowców.

Z dzisiejszej perspektywy jednak część mechanik wydaje się mocno archaiczna - sterowanie bywa toporne, fizyka jazdy mocno prymitywna, a milczący główny bohater Claude - pozbawiony wyrazu. Niemniej historyczny wpływ trójki pozostaje niezaprzeczalny - bez GTA III współczesny gatunek open world wyglądałby zupełnie inaczej.

04 Grand Theft Auto IV

Data wydania: 29 kwietnia 2008

Platformy: PC, PS3, Xbox 360

Cechy szczególne: Najmroczniejsza i najbardziej skupiona na postaciach opowieść studia Rockstar, której głównym bohaterem jest Niko Bellic

Postacie niezależne zachowywały się bardziej realistycznie w GTA 4 © Rockstar Games

Gdy przyjrzeć się jej bliżej, okazuje się, że GTA IV pod wieloma względami nawet przewyższało swego następcę. A jednak "czwórka” do dziś pozostaje nieco w cieniu - być może właśnie dlatego, że Rockstar Games nadało tej odsłonie znacznie mroczniejszy i doroślejszy ton, niż przyzwyczaiła nas do tego seria.

Mniej tu slapsticku i odniesień do popkultury, a więcej brudnego, gangsterskiego klimatu. Dla wielu fanów Niko Bellic do dziś pozostaje jednym z najlepiej napisanych protagonistów w historii gier z otwartym światem - nie licząc może bohaterów z serii Red Dead Redemption. Jego opowieść o zemście, poczuciu winy i brutalnym zderzeniu z amerykańskim snem stanowi serce całej produkcji.

Również od strony technicznej GTA IV było ogromnym skokiem naprzód: odświeżone Liberty City stało się bardziej namacalne i żywe, a model jazdy zyskał na dynamice i realizmie. Dla każdego, kto woli postrzegać Grand Theft Auto jako oparty na postaciach dramat, czwarta odsłona do dzisiaj pozostaje absolutnym szczytem osiągnięć serii.

05 Grand Theft Auto: San Andreas

Data wydania: 26 października 2004

Platformy: PC, PS2, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Cechy szczególne: Trzy miasta, mapa otwartego świata oraz CJ, który do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych bohaterów tej serii

CJ był głównym bohaterem w grze GTA San Andreas © Rockstar Games

GTA: San Andreas to moment, w którym Rockstar po prostu dał zielone światło dla każdego, nawet najbardziej szalonego pomysłu. Los Santos, San Fierro i Las Venturas, przedzielone malowniczymi terenami wiejskimi, stworzyły świat, który jak na tamte czasy był wręcz gigantyczny - i nawet dziś robi ogromne wrażenie swoją skalą.

Po części to zasługa sprytnej sztuczki deweloperów: z powodu ograniczeń technicznych usunięto efekt głębi ostrości i zastosowano mgłę - wystarczy ją wyłączyć, by z najwyższego punktu zobaczyć całą mapę na raz. Wtedy jednak nikt tego nie zauważył, a świat wydawał się bezkresny. Do tego doszły wojny gangów, kupowanie nieruchomości, mechanika statystyk i kondycji fizycznej naszego bohatera oraz niezliczone aktywności poboczne, które nieustannie wzbogacały rozgrywkę.

Carl "CJ” Johnson to z kolei jedna z najbardziej kultowych postaci w całej historii gier. Jego powrót do Los Santos i wspinanie się po szczeblach przestępczej drabiny pozostają jednym z absolutnych szczytów narracyjnych Rockstar Games. Nic dziwnego, że dla tak wielu graczy San Andreas do dziś nosi miano najbardziej ambitnej odsłony w całej serii.

06 Grand Theft Auto: Vice City

Data wydania: 29 października 2002

Platformy: PC, PS2, Xbox, iOS, Android, macOS

Cechy szczególne: Oświetlona neonami sceneria Miami z lat 80. z kultową ścieżką dźwiękową i Tommy’m Vercettim jako twarzą gry

GTA Vice City: urok lat 80. w najlepszym wydaniu © Rockstar Games

To, czy w Waszym osobistym rankingu GTA: Vice City wyląduje wyżej niż San Andreas, jest zapewne kwestią gustu. Dla nas jednak wybór jest jasny - a wszystko za sprawą zjawiskowego realiów i niepowtarzalnego klimatu.

Tommy Vercetti, słoneczne miasto wzorowane na Miami i radiowy soundtrack przepełniony największymi hitami lat 80. Wszystkie te elementy tworzą wspólnie jedną z najbardziej zapadających w pamięć atmosfer w historii branży. Od „Człowieka z blizną” po „Policjantów z Miami” - popkulturowe inspiracje biją tu z każdej misji i każdego kadru. Vice City to wirtualny wehikuł czasu do lat 80., który ekipa z Rockstar Games dopracowała do perfekcji. I prawdopodobnie właśnie to czyni tę odsłonę tak wyjątkową oraz kultową.

Pod względem samej rozgrywki Vice City przyniosło zauważalny skok jakościowy względem GTA III: system wykupywania biznesów i nieruchomości nadawał fabule większą głębię, a metropolia sprawiała wrażenie znacznie bardziej tętniącej życiem. Dla każdego, kto ocenia serię Grand Theft Auto przede wszystkim przez pryzmat klimatu, Vice City pozostaje bezapelacyjnym zwycięzcą.

07 Grand Theft Auto V

Data wydania: 17 września 2003

Platformy: PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S

Cechy szczególne: Trzech grywalnych bohaterów oraz świat GTA Online, który funkcjonuje do dziś

W GTA V dzieliłeś swój czas między trzy postacie © Rockstar Games

Jeśli istnieje odsłona serii, która zdecydowanie przewyższa całą resztę - tak pod względem skali i ambicji, jak i technicznego kunsztu - to jest nią bez wątpienia Grand Theft Auto V. Gra, która ugruntowała dziedzictwo Rockstar Games. Tytuł, dzięki któremu branża gier wreszcie została powszechnie uznana za dojrzałe medium kulturowe, wreszcie produkcja, która nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością.

Z imponującym budżetem przekraczającym 250 milionów dolarów oraz genialnie napisanym trio protagonistów - Michaelem, Franklinem i Trevorem - GTA V po dziś dzień stanowi najbardziej kompletną pozycję w całej historii cyklu. Słoneczne Los Santos wraz z otaczającym je hrabstwem Blaine urzekają różnorodnością, kinowym rozmachem misji oraz nieograniczoną swobodą w trybie sandbox, dającą pełne pole do popisów.

To, że piątka nie straciła na aktualności na przestrzeni aż trzech generacji konsol, jest w dużej mierze zasługą GTA Online. Ten sieciowy moduł ewoluował z pobocznego trybu w samowystarczalny, dynamicznie rozwijający się świat, przyciągający miliony graczy.