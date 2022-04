Światowe gwiazdy, które spotkasz w grach

Jesse Williams to znany aktor i aktywista. Najbardziej utkwił w pamięci fanom seriali za sprawą roli w "Chirurgach", gdzie pokochały go miliony widzów. Mogliśmy go też zobaczyć w filmie "Dom w głębi lasu" czy "Kamerdyner". Poza dobrą grą aktorską, aktor ma charakterystyczny wygląd i przyjemny ton głosu, co sprawiło, że doskonale wpasował się w postać Markusa w Detroit Become Human - androida, który stanął na czele rewolucji (oczywiście gdy graczowi uda się tak poprowadzić wątek fabularny). Podczas tworzenia gry, Quantic Dream zastosowało technikę motion capture, tak samo jak przy Beyond: Two Souls. W Detroit Become Human, które sprzedało się w milionowych nakładach, co pewien czas, w zależności od wątku, Markus staje się grywalną postacią i z jego pomocą możemy walczyć o wyzwolenie androidów, lub doprowadzić do upadku idei, o które starał się walczyć.