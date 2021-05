Dlaczego Red Bull Formation to jeden z najciekawszych eventów sezonu 2021

24 letnia Hannah Bergemann to dwudziestoczteroletnia freeriderka, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. Mimo, że sympatyczna amerykanka dopiero przebija się do światowej czołówki sportów grawitacyjnych, zapracowała sobie na szacunek i uznanie w całym środowisku. Swoimi działaniami, Hannah nie tylko inspiruje młode dziewczyny na całym świecie, ale również przeciera szlaki, dla zawodniczek, które widzą swoją przyszłość, w "freeride'owych barwach".

Bergemann dołączyła do ekipy Red Bull Formation już w 2019 roku, gdy nikt nie myślał jeszcze o tym, jak potoczą się dalsze losy niezwykłej inicjatywy. Po dwóch latach przerwy i godzinach spędzonych na planowaniu nowej formuły eventu, zawodniczka wróciła do Utah, w towarzystwie najlepszych riderek na świecie.

Druga odsłona zawodów Red Bull Formation rozpoczyna się tu i teraz!

Red Bull Formation 2021 Kiedy i gdzie? Red Bull Formation rozpocznie się 24 maja i potrwa 7 dni do 1 czerwca. Lokalizacja, to południowe Utah w USA.

Czym jest Red Bull Formation?

Red Bull Formation to impreza, która trwa tydzień. Są to nietypowe zawody, w których udział bierze 8 najlepszych freeriderek. Zawodniczki zbierają się na stromych zboczach Utah razem ze swoimi ekipami, w których skład wchodzą profesjonalni kopacze i prawdziwe legendy sportów ekstremalnych. Po kilku dniach spędzonych na budowie tras, nadejdzie czas na jazdę. Sama rywalizacja nie będzie jednak najważniejszym punktem programu, ponieważ zawodniczki będą walczyć głównie o swoje miejsce i przestrzeń do rozwoju w świecie rowerowego freeride'u.

Red Bull Formation to inicjatywa, która ma zapoczątkować rozwój, kobiecej sceny freeride'owej!

Hannah Bergemann © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Sam Soriano © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Casey Brown © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Chelsea Kimball © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Jess Blewitt © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Camila Nogueira © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Vaea Verbeeck © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Vinny Armstrong © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Kto pojawi się w Utah poza Hanną Bergemann? Camila Nogueira, Casey Brown, Chelsea Kimball, Jess Blewitt, Samantha Soriano, Vaea Verbeeck, Vinny Armstrong

Zanim Hannah złapała swój samolot do Utah, my złapaliśmy ją na krótki wywiad. Porozmawialiśmy o dalszych planach na rozwój wydarzenia i o tym, jak za kilka lat, może wyglądać kobieca scena freeride'owa.

Hannah, dlaczego organizacja imprez takich jak Red Bull Formation jest taka ważna?

Takie wydarzenia to najlepszy sposób na rozwijanie kobiecego środowiska freeride'owego. To pierwsze zawody w historii kolarstwa górskiego, na których, to właśnie dziewczyny grają pierwszoplanowe role.

To wydarzenie można porównać do zawodów Red Bull Rampage, ponieważ odbywa się w tym samym miejscu, a główne założenie, jest praktycznie takie samo - "Przesuwanie granic i rozwój freeride'u". W przypadku Red Bull Formation rywalizacja ma jednak drugoplanowe znaczenie, bo najważniejsza jest dla nas współpraca. Razem budujemy nasze trasy i razem po nich jeździmy. Skupiamy się na tym, co w tym sporcie najważniejsze. To bardzo ważne, żeby pchnąć kobiecy freeride w odpowiednim kierunku, tak by młodsze dziewczyny, mogły czerpać z niego jak najwięcej inspiracji do przełamywania kolejnych barier.

Wydarzenia takie jak Red Bull Formation mają dla rozwoju kobiecego freeride'u kluczowe znaczenie Hannah Bergemann

Dlaczego inspirowanie kolejnych pokoleń ma tak duże znaczenie?

Po wydarzeniu, które zorganizowałyśmy w sezonie 2019, zostałyśmy zasypane masą pozytywnych wiadomości i komentarzy. To świetne uczucie. Faceci zawsze jarali się freeridem, bo co roku mogli oglądać legendarne zawody Red Bull Rampage. Takich zawodów dla kobiet, nikt nigdy nie zorganizował.

Wspieranie i inspirowanie kolejnego pokolenia riderek, to moje największe marzenie. Po latach ciężkiej pracy, w końcu mam sponsorów i możliwość pokazania dziewczynom, czego się nauczyłam. Dzięki temu zawodniczki i amatorki mogą progresować jeszcze szybciej, a za kilka lat, na imprezach freeride'owych będziemy oglądać coraz więcej utalentowanych riderek!

Każda zawodniczka ma do dyspozycji dwie pomocniczki © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Dlaczego firmy rowerowe powinny inwestować w rozwój kobiecego freeride'u?

Wszyscy z tego korzystają. Im więcej firm zacznie inwestować w kobiecy freeride, tym więcej dziewczyn zacznie wsiadać na rower. To prosta matematyka. Marki rowerowe muszą sobie jednak zdać sprawę z tego, że potrzebujemy wsparcia, a budowa freeride'owej sceny to długotrwały proces, który wymaga olbrzymiego nakładu pracy, pieniędzy i czasu. Właśnie dlatego postanowiłyśmy zorganizować Red Bull Formation. Wszystko wskazuje na to, że już teraz, wywarłyśmy na środowisko spory wpływ. Więcej dziewczyn jest zajawionych na freeride, a więcej mediów zaczyna się interesować naszą zajawką.

Cieszę się, że mogę współpracować z firmą Transition Bike w Oregonie. W ubiegłym sezonie zostałam przez nich zatrudniona w nietypowej roli pracowniczki i zawodniczki. To niezwykła możliwość, bo mogę być bardzo elastyczna i rozwijać się jako zawodniczka, pracując jednocześnie dla jednej z najlepszych firm rowerowych. Moje zdanie jest respektowane, a moje pomysły mają realny wpływ na funkcjonowanie firmy. Tak to powinno wyglądać.

Jaki jest Twój plan na Red Bull Formation 2021?

W tym roku na starcie stanie więcej dziewczyn, a dodatkowo całe wydarzenie, będzie koordynowane, przez kobiecy team mediowy. Mój główny cel na tegoroczne wydarzenie jest taki sam, jak zawsze - zbudować linie, która będzie dla mnie ciężka i sprawdzi moje umiejętności techniczne. Mam nadzieję, że uda mi się dogadać z innymi dziewczynami i wspólnie zaliczyć kilka zajawkowych tras.

Pionowe ściany w Utah to dla dziewczyn prawdziwy raj! © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Wspólne zebranie przed startem przygotowań © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Przekazywanie sobie wskazówek to w tym sporcie podstawa © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool Sam Soriano i Casey Brown sprawdzają czy trasa jest przejezdna © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Vaea Verbeeck i jej diggers przygotowują lądowanie © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool W takich warunkach nawet kopanie jest niebezpieczne! © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Na które zawodniczki warto zwrócić uwagę?

Na pierwszych zawodach najbardziej nie mogłam się doczekać jazdy z Casey Brown , ale niestety odniosła kontuzję. Myślę, że w tym roku to właśnie ona, pokaże na co ją stać i prawdę mówiąc, już nie mogę się doczekać wspólnych przejazdów. Jestem też bardzo ciekawa tego co pokaże Vaea Verbeeck . Ta dziewczyna na prawdę wie jak powinno się jeździć na rowerze!

Tahnee Seagrave to zawodniczka z którą po prostu uwielbiam współpracować. Wielokrotnie realizowałyśmy już razem różne projekty, ale w tym roku niestety nie mogła do nas przylecieć. Zamiast niej na starcie pojawią się nowe dziewczyny. Jestem bardzo ciekawa tego co pokażą!

Bergemann na pewno przygotuje w tym roku bardzo niezwykłą trasę © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Co dalej? Red Bull Formation 2022?

Po zawodach wrócę do szkolenia dziewczyn na moich lokalnych trasach. Mam nadzieję, że po zawodach, dziewczyny na całym świecie jeszcze mocniej nakręcą się na freeride. Chciałabym też organizować więcej wydarzeń w tym stylu. Mam w planach luźny jam na dużych hopach, który również będzie skierowany tylko do dziewczyn. Chcę dać im szansę na rozwój kariery sportowej i sprawić by więcej kobiet, próbowało kolarstwa grawitacyjnego!