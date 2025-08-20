5 powodów, by przyjechać do Bielska na Festiwal Happy Bike Beskidy

Już wkrótce Bielsko-Biała stanie się miejscem, gdzie spotkają się wszyscy miłośnicy dwóch kółek. Happy Bike Beskidy to nie tylko festiwal rowerowy, ale prawdziwe święto łączące w sobie jazdę na rowerze, muzykę i dobrą zabawę. 22-24 sierpnia Bielsko zmieni się w rowerową stolicę polski. Będzie tętnić energią, a rowerzyści – zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy – poczują, że to właśnie tutaj bije serce polskiej sceny MTB. Jeśli wciąż się zastanawiasz, czy warto tu być, oto pięć powodów, które rozwieją Twoje wątpliwości.

01 Spotkanie z braćmi Godziek

Dawid i Szymon Godziek – międzynarodowe gwiazdy sportów rowerowych – zawitają do Bielska. Podczas festiwalu pokażą to, z czego słyną na całym świecie: freestyle'owe ewolucje na najwyższym poziomie. Organizatorzy już zapowiedzieli, że pokazy zostaną wzbogacone efektami pirotechnicznymi, a na festiwalu zorganizowana zostanie sesja z autografami. W trakcie spotkania będzie można zdobyć autograf, zrobić wspólne zdjęcie i porozmawiać z braćmi w luźnej atmosferze.

02 Zawody „Nie pompujesz, nie jedziesz – for fun”

Szymon Godziek na zawodach Nie pompujesz - nie jedziesz © Adam Glosowic

To propozycja dla tych, którzy lubią poczuć ducha rywalizacji, ale bez niepotrzebnej spiny. Zabawa, uśmiech i pozytywne emocje – właśnie tak wygląda ta formuła zawodów. Świetna okazja, by sprawdzić swoje umiejętności na pumptracku i zmierzyć się z innymi uczestnikami. Warto zaznaczyć, że tor w Bielsku to idealne miejsce dla początkujących, którzy chcą po raz pierwszy wystartować w zawodach grawitacyjnych. Start w wyścigu można zaliczyć niezależnie od poziomu, rodzaju sprzętu czy wieku.

03 Kilometry tras rowerowych na wyciągnięcie ręki

Bielsko-Biała słynie z jednej z najlepszych infrastruktur rowerowych w Polsce. Kilkadziesiąt kilometrów legalnych, doskonale przygotowanych tras – od łatwych ścieżek flow aż po wymagające enduro – czeka na uczestników festiwalu. To idealna okazja, by połączyć udział w wydarzeniu ze zwiedzaniem beskidzkich szlaków.

04 Koncerty i melanż

Koncerty są organizowane przez ekipę Happy Bike Beskidy! © Ewa Kania / Joy Ride Pl

Wieczorami scena festiwalowa rozgrzeje się do czerwoności. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie legendarny O.S.T.R. , którego koncert przyciągnie fanów dobrej muzyki z całej Polski. Do tego lokalni artyści, energetyczne brzmienia i wspólna tupanie nóżką do białego rana. W końcu nie od dziś wiadomo, że sama jazda na rowerach to zbyt mało by ściągnąć rowerzystów na imprezkę, ale jeśli w grę wchodzi dodatkowy after, to większego problemu prawdopodobnie nie będzie!

Bo wszyscy rowerzyści będą w Bielsku!

Happy Bike Festiwal - Plakat wydarzenia © hbf

Jeśli kochasz rowery i chcesz być częścią największego wydarzenia tego typu w kraju – nie możesz tego przegapić. To właśnie w Bielsku spotkają się najlepsi riderzy, pasjonaci, rodziny i cała społeczność rowerowa. Ty też musisz tam być!

Harmonogram:

22.08.2025 - MTB Stunt Grand Prix z Kamilem Kobędzowskim (Plac Bolesława Chrobrego)

15:00 - Eliminacje

19:30 - Wielki Finał

20:45 - MTB Stunt Fire Show

22:00 - Before Bike Party (Bielskie Błonia - Happy Hour BB)

23.08.2025 Główna Impreza (Bielskie Błonia)

13:00 Otwarcie Happy Bike Beskidy

13:30 Dirt Jumping

14:00 Stójka (konkurs)

14:30 Wheelie Contest (konkurs)

15:00 Dirt jumping

15:30 Bunny Hop Contest (konkurs)

16:00 Dirt Jumping

16:30 Spotkanie z Szymon i Dawid Godziek

17:00 Sesja autografów z Szymon i Dawid Godziek

18:00 Dirt Jumping

18:30 Sesja autografów z wszystkimi zawodnikami

19:00 Koncert Pogoria

20:00 Koncert Abradab & Gutek

21:30 Finałowy Pokaz Dirt Jumpingu

22:00 Koncert O.S.T.R

23:00 After Bike Party w Happy Hours BB

24.08.2025 - Nie Pompujesz Nie Jedziesz For Fun (Bielskie Błonia)

11:00 otwarcie biura zawodów

11:30 start treningów

13:00 start zawodów

15:00 kategoria KIDS