5 powodów, by przyjechać do Bielska na Festiwal Happy Bike Beskidy

Już wkrótce Bielsko-Biała stanie się miejscem, gdzie spotkają się wszyscy miłośnicy dwóch kółek. Happy Bike Beskidy to nie tylko festiwal rowerowy, ale prawdziwe święto łączące w sobie jazdę na rowerze, muzykę i dobrą zabawę. 22-24 sierpnia Bielsko zmieni się w rowerową stolicę polski. Będzie tętnić energią, a rowerzyści – zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy – poczują, że to właśnie tutaj bije serce polskiej sceny MTB. Jeśli wciąż się zastanawiasz, czy warto tu być, oto pięć powodów, które rozwieją Twoje wątpliwości.
01
Spotkanie z braćmi Godziek
Dawid i Szymon Godziek – międzynarodowe gwiazdy sportów rowerowych – zawitają do Bielska. Podczas festiwalu pokażą to, z czego słyną na całym świecie: freestyle'owe ewolucje na najwyższym poziomie. Organizatorzy już zapowiedzieli, że pokazy zostaną wzbogacone efektami pirotechnicznymi, a na festiwalu zorganizowana zostanie sesja z autografami. W trakcie spotkania będzie można zdobyć autograf, zrobić wspólne zdjęcie i porozmawiać z braćmi w luźnej atmosferze.
02
Zawody „Nie pompujesz, nie jedziesz – for fun”
To propozycja dla tych, którzy lubią poczuć ducha rywalizacji, ale bez niepotrzebnej spiny. Zabawa, uśmiech i pozytywne emocje – właśnie tak wygląda ta formuła zawodów. Świetna okazja, by sprawdzić swoje umiejętności na pumptracku i zmierzyć się z innymi uczestnikami. Warto zaznaczyć, że tor w Bielsku to idealne miejsce dla początkujących, którzy chcą po raz pierwszy wystartować w zawodach grawitacyjnych. Start w wyścigu można zaliczyć niezależnie od poziomu, rodzaju sprzętu czy wieku.
03
Kilometry tras rowerowych na wyciągnięcie ręki
Bielsko-Biała słynie z jednej z najlepszych infrastruktur rowerowych w Polsce. Kilkadziesiąt kilometrów legalnych, doskonale przygotowanych tras – od łatwych ścieżek flow aż po wymagające enduro – czeka na uczestników festiwalu. To idealna okazja, by połączyć udział w wydarzeniu ze zwiedzaniem beskidzkich szlaków.
04
Koncerty i melanż
Wieczorami scena festiwalowa rozgrzeje się do czerwoności. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie legendarny O.S.T.R., którego koncert przyciągnie fanów dobrej muzyki z całej Polski. Do tego lokalni artyści, energetyczne brzmienia i wspólna tupanie nóżką do białego rana. W końcu nie od dziś wiadomo, że sama jazda na rowerach to zbyt mało by ściągnąć rowerzystów na imprezkę, ale jeśli w grę wchodzi dodatkowy after, to większego problemu prawdopodobnie nie będzie!
Bo wszyscy rowerzyści będą w Bielsku!
Jeśli kochasz rowery i chcesz być częścią największego wydarzenia tego typu w kraju – nie możesz tego przegapić. To właśnie w Bielsku spotkają się najlepsi riderzy, pasjonaci, rodziny i cała społeczność rowerowa. Ty też musisz tam być!
Harmonogram:
22.08.2025 - MTB Stunt Grand Prix z Kamilem Kobędzowskim (Plac Bolesława Chrobrego)
- 15:00 - Eliminacje
- 19:30 - Wielki Finał
- 20:45 - MTB Stunt Fire Show
- 22:00 - Before Bike Party (Bielskie Błonia - Happy Hour BB)
23.08.2025 Główna Impreza (Bielskie Błonia)
- 13:00 Otwarcie Happy Bike Beskidy
- 13:30 Dirt Jumping
- 14:00 Stójka (konkurs)
- 14:30 Wheelie Contest (konkurs)
- 15:00 Dirt jumping
- 15:30 Bunny Hop Contest (konkurs)
- 16:00 Dirt Jumping
- 16:30 Spotkanie z Szymon i Dawid Godziek
- 17:00 Sesja autografów z Szymon i Dawid Godziek
- 18:00 Dirt Jumping
- 18:30 Sesja autografów z wszystkimi zawodnikami
- 19:00 Koncert Pogoria
- 20:00 Koncert Abradab & Gutek
- 21:30 Finałowy Pokaz Dirt Jumpingu
- 22:00 Koncert O.S.T.R
- 23:00 After Bike Party w Happy Hours BB
24.08.2025 - Nie Pompujesz Nie Jedziesz For Fun (Bielskie Błonia)
- 11:00 otwarcie biura zawodów
- 11:30 start treningów
- 13:00 start zawodów
- 15:00 kategoria KIDS